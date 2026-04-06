Komoly figyelmeztetés futott be a jegybankból: kíméletlen szigorítás jöhet, ha tovább durvul a keleti konfliktus

Jánisz Szturnárasz, az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának tagja szerint az euróövezet monetáris politikáját nagymértékben meghatározza az iráni konfliktus. Döntő kérdés lesz, hogy a feszültség milyen mértékű energiaellátási zavarokat okoz.

A görög jegybank elnöke az intézmény athéni éves közgyűlésén fejtette ki álláspontját. Kiemelte: amennyiben az energiaárak emelkedése átmenetinek bizonyul, a monetáris politika kiigazításának szükségessége korlátozott marad. Ha viszont az energiaárak okozta nyomás erősebbnek és tartósabbnak mutatkozik, az már hatással lehet a középtávú inflációs várakozásokra és a bérek alakulására is. Ebben az esetben az EKB részéről szigorúbb monetáris politikai irányvonal várható.- írta meg a Reuters.

Szturnárasz nyilatkozata egyértelműen arra utal, hogy az EKB döntéshozói jelenleg kivárnak. A következő lépéseiket az iráni helyzet energiapiaci következményeinek mérlegelése után alakítják majd ki.