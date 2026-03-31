Végleg betiltja a jegybank a kártyás fizetések legidegesítőbb díját: őrjöngenek a bankok a döntés miatt

Október 1-jétől az ausztrál jegybank betiltja a bankkártyás fizetések után felszámított pótdíjakat. Az intézkedés évente mintegy 1,6 milliárd ausztrál dolláros megtakarítást jelent a vásárlóknak. A bankok és a vállalkozások azonban élesen bírálják a döntést - számolt be a Portfolio.

Az ausztrál jegybank (RBA) határozata értelmében az EFTPOS-, a Mastercard- és a Visa-hálózatokon megszűnik egy eddigi gyakorlat. A kereskedők a jövőben nem kérhetnek külön díjat a vásárlóktól pusztán azért, mert készpénz helyett bankkártyával fizetnek. A szigorítást az indokolta, hogy a boltok egyre gyakrabban kártyatípustól függetlenül, egységesen számolták fel ezt a pluszköltséget. Emellett a készpénzhasználat folyamatos visszaszorulása miatt a korábbi szabályozás teljesen elvesztette a hatékonyságát.

A pótdíjak eltörlésével párhuzamosan a hitelkártyák után fizetendő bankközi jutalékot is jelentősen, 0,8 százalékról 0,3 százalékra csökkentik. Bár ez évente nagyjából 900 millió dolláros megtakarítást hozhat a vállalkozásoknak, az intézkedés érzékenyen érinti a bankok bevételeit.

Az Ausztrál Bankszövetség határozottan ellenzi a lépést. Érvelésük szerint a nemzetközi példák azt mutatják, hogy a jutalékcsökkentésből származó haszon nem a kereskedőknél marad. A profit ehelyett a multinacionális technológiai és fizetési szolgáltatóknál landol. A szervezet arra is figyelmeztetett, hogy a kieső bevételek miatt a fogyasztók a jövőben magasabb kártyadíjakra, emelkedő kamatokra és rövidebb kamatmentes időszakokra számíthatnak.

A vendéglátósok érdekképviselete szintén aggódik az új szabályok miatt. Álláspontjuk szerint a kávézók és éttermek egyszerűen be fogják építeni a termékeik árába a tranzakciós költségeket, így a fogyasztók végső soron nem fognak jobban járni.

A most bejelentett tilalom az American Express kártyákra egyelőre nem vonatkozik. A mobilpénztárcák, a halasztott fizetési szolgáltatások (BNPL), valamint az e-kereskedelmi platformok szabályozását a jegybank egy későbbi, 2026 közepén induló felülvizsgálat során rendezi.