Emelkedéssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az előző napi csökkenés után.
Végleg betiltja a jegybank a kártyás fizetések legidegesítőbb díját: őrjöngenek a bankok a döntés miatt
Október 1-jétől az ausztrál jegybank betiltja a bankkártyás fizetések után felszámított pótdíjakat. Az intézkedés évente mintegy 1,6 milliárd ausztrál dolláros megtakarítást jelent a vásárlóknak. A bankok és a vállalkozások azonban élesen bírálják a döntést - számolt be a Portfolio.
Az ausztrál jegybank (RBA) határozata értelmében az EFTPOS-, a Mastercard- és a Visa-hálózatokon megszűnik egy eddigi gyakorlat. A kereskedők a jövőben nem kérhetnek külön díjat a vásárlóktól pusztán azért, mert készpénz helyett bankkártyával fizetnek. A szigorítást az indokolta, hogy a boltok egyre gyakrabban kártyatípustól függetlenül, egységesen számolták fel ezt a pluszköltséget. Emellett a készpénzhasználat folyamatos visszaszorulása miatt a korábbi szabályozás teljesen elvesztette a hatékonyságát.
A pótdíjak eltörlésével párhuzamosan a hitelkártyák után fizetendő bankközi jutalékot is jelentősen, 0,8 százalékról 0,3 százalékra csökkentik. Bár ez évente nagyjából 900 millió dolláros megtakarítást hozhat a vállalkozásoknak, az intézkedés érzékenyen érinti a bankok bevételeit.
Az Ausztrál Bankszövetség határozottan ellenzi a lépést. Érvelésük szerint a nemzetközi példák azt mutatják, hogy a jutalékcsökkentésből származó haszon nem a kereskedőknél marad. A profit ehelyett a multinacionális technológiai és fizetési szolgáltatóknál landol. A szervezet arra is figyelmeztetett, hogy a kieső bevételek miatt a fogyasztók a jövőben magasabb kártyadíjakra, emelkedő kamatokra és rövidebb kamatmentes időszakokra számíthatnak.
A vendéglátósok érdekképviselete szintén aggódik az új szabályok miatt. Álláspontjuk szerint a kávézók és éttermek egyszerűen be fogják építeni a termékeik árába a tranzakciós költségeket, így a fogyasztók végső soron nem fognak jobban járni.
A most bejelentett tilalom az American Express kártyákra egyelőre nem vonatkozik. A mobilpénztárcák, a halasztott fizetési szolgáltatások (BNPL), valamint az e-kereskedelmi platformok szabályozását a jegybank egy későbbi, 2026 közepén induló felülvizsgálat során rendezi.
Brutálisan kilőtt az olaj ára az amerikai támadás után: vége lehet az eddigi jó világnak, mindenki megfizeti az árát
A közel-keleti fegyveres konfliktus és az emiatt megugró energiaárak véget vethetnek a feltörekvő piacok elmúlt éveket jellemző felminősítési hullámának.
Az euró árfolyama a reggel 6 órakor jegyzett 389,88 forintról 387,82 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Januárban az arany még 5602 dolláros rekordon volt, azóta viszont látványosan süllyedt a jegyzés.
Két éve nem látott csúcsra, hordónként 115 dollár fölé ugrott a Brent kőolaj ára.
Ilyen lottó még sosem volt Magyarországon: ledobta a bombát a Szerencsejáték, elképesztő, hogyan lehet nyerni az új szelvényekkel
Március 30-án mutatta be legújabb játékát, a Lutrit a Szerencsejáték Zrt, mely fordított logikára épül.
Végleg elveszített a magyar állam egy hatalmas vagyont: kiderült, mi áll a brutális pénzmegvonás hátterében
Magyarország 2015 és 2024 között a csalásgyanúval érintett uniós forrásoknak mindössze 18 százalékát térítette vissza, miközben a tagállami átlag 71 százalék.
Olyan államadósság-krízis jöhet Magyarországon, amilyenre még nem is volt példa: minden egy irányba mutat
Az Európai Bizottság előrejelzései szerint a magyar adósságpálya a 2030-as évek elejére már átlépheti a kritikus pontot.
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a hét végén a nemzetközi devizakereskedelemben.
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettségük van: kapkodnak értük a cégek és még jól is fizetnek
Ismét összeszedtük a hét legfontosabb híreit a Pénzcentrumon, akár a munkaerőpiacot, akár az utazási szokásokat, vagy a hitelezési szokásokat nézzük.
Félelmetes csapdába léptek a nyugati nagyhatalmak: egyetlen ázsiai ország tartja markában a jövő technológiáját
A világgazdaság egyik kulcskérdésévé vált, hogy ki ellenőrzi a kritikus nyersanyagokat, és ebben Kína jelenleg megkerülhetetlen szereplő.
Vaskos meglepetést húzott elő a kalapból Raiffeisen: 230 milliárdos felvásárlással tarolják le a szomszédos piacot
Az osztrák Raiffeisen Bank jelentős akvizícióval erősíti pozícióját a román piacon.
Az Európai Unió fegyverkezési hulláma nemcsak biztonságpolitikai kényszer, hanem jelentős gazdaságélénkítő tényező is lehet.
Megütötték a magyar tőzsdét a hét utolsó napján: egy távoli fegyveres konfliktus miatt buknak most rengeteg pénzt a befektetők
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 792,62 pontos, 0,65 százalékos csökkenéssel 121 718,08 ponton zárt pénteken.
A legfontosabb napirendi pontok között a pénzügyi beszámolók elfogadása, a személyi döntések és a 2025-ös üzleti év után fizetendő osztalék mértéke szerepel.
A tételek között szerepel egy 40 ezer forintos ezüst és egy 6 000 forintos színesfém emlékérme, valamint egymillió példányban egy különleges 50 forintos forgalmi érme...
Búcsút inthetünk az amerikai fizetési óriásoknak? Egyre több kereskedő csatlakozik az európai riválishoz
A Trump-kormányzat lépései miatt egyre sürgetőbbé válik, hogy Európa függetlenedjen az amerikai fizetési rendszerektől.
