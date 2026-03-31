Gazdaság

Kijöttek a legfrissebb kereseti adatok Magyarországon: na, és te keresel 840 ezer forintot havonta?

Pénzcentrum
2026. március 31. 08:30

2026 januárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840 600, a nettó átlagkereset 585 700 forint volt. A bruttó átlagkereset 26,3, a nettó átlagkereset 28,0, a reálkereset pedig 25,4%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Az átlagkereset kiugró emelkedéséhez elsősorban a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása (ún. fegyverpénz) járult hozzá. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 598 700, a nettó kereset mediánértéke 420 200 forintot ért el, 11,0, illetve 12,5%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840 600 forint volt, 26,3%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál. Az átlagkereset kiugró emelkedését a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása (ún. fegyverpénz) határozza meg. Ennek az egyszeri kifizetésnek a hátását kiszűrve a bruttó átlagkereset 8,3%-kal emelkedett. A juttatás a költségvetés – elsősorban a közigazgatás, védelem nemzetgazdasági ág – bruttó átlagkereset-növekedésére hatott jelentősen. E hatás a bruttó átlagkereset növekedéséből 18,0 százalékpontot magyaráz - derült ki a KSH legfrissebb adataiból. 

A nettó átlagkereset 585 700 forintot ért el, ez 28,0%-kal magasabb volt, mint 2025 januárjában. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 694 700 forint volt, ami 9,4%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 683 800, a költségvetésben 720 400, a nonprofit szektorban 726 800 forintot tett ki, 8,4 és 12,8, illetve 9,0%-kal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 25,4%-kal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 2,1%-os növekedése mellett. Az ún. fegyverpénz hatását kiszűrve a reálkereset növekedés 8,1%-ra becsülhető. A bruttó mediánkereset 598 700 forintot ért el, ami 11,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 420 200 forintot tett ki, ez 12,5%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.
#adókedvezmény #átlagkereset #béremelés #infláció #gazdaság #bérek #bruttó #nettó #átlagbér #szja mentesség

Franchise
amelynek keretében a franchise-ba adó valamilyen technológiát, know-how-t, komplex rendszert stb. ad bérbe meghatározott díj ellenében, jellemzően hosszú távra. A franchise-ba vevő díjat fizet, illetve kötelezi magát az előírt technológiai-üzleti-egyéb követelmények, dokumentációk betartására.

