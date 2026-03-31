Bár 2025-ben nominálisan soha nem látott rekordot döntött a felvett lakáshitelek összege Magyarországon, a lakásárak emelkedésével korrigálva a piac valójában évtizedes mélyponton van.
Kijöttek a legfrissebb kereseti adatok Magyarországon: na, és te keresel 840 ezer forintot havonta?
2026 januárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840 600, a nettó átlagkereset 585 700 forint volt. A bruttó átlagkereset 26,3, a nettó átlagkereset 28,0, a reálkereset pedig 25,4%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Az átlagkereset kiugró emelkedéséhez elsősorban a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása (ún. fegyverpénz) járult hozzá. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 598 700, a nettó kereset mediánértéke 420 200 forintot ért el, 11,0, illetve 12,5%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.
Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840 600 forint volt, 26,3%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál. Az átlagkereset kiugró emelkedését a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása (ún. fegyverpénz) határozza meg. Ennek az egyszeri kifizetésnek a hátását kiszűrve a bruttó átlagkereset 8,3%-kal emelkedett. A juttatás a költségvetés – elsősorban a közigazgatás, védelem nemzetgazdasági ág – bruttó átlagkereset-növekedésére hatott jelentősen. E hatás a bruttó átlagkereset növekedéséből 18,0 százalékpontot magyaráz - derült ki a KSH legfrissebb adataiból.
A nettó átlagkereset 585 700 forintot ért el, ez 28,0%-kal magasabb volt, mint 2025 januárjában. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.
A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 694 700 forint volt, ami 9,4%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 683 800, a költségvetésben 720 400, a nonprofit szektorban 726 800 forintot tett ki, 8,4 és 12,8, illetve 9,0%-kal nőtt egy év alatt.
A reálkereset 25,4%-kal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 2,1%-os növekedése mellett. Az ún. fegyverpénz hatását kiszűrve a reálkereset növekedés 8,1%-ra becsülhető. A bruttó mediánkereset 598 700 forintot ért el, ami 11,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 420 200 forintot tett ki, ez 12,5%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.
Emelkedéssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az előző napi csökkenés után.
Az euró árfolyama a reggel 6 órakor jegyzett 389,88 forintról 387,82 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Januárban az arany még 5602 dolláros rekordon volt, azóta viszont látványosan süllyedt a jegyzés.
Két éve nem látott csúcsra, hordónként 115 dollár fölé ugrott a Brent kőolaj ára.
Ilyen lottó még sosem volt Magyarországon: ledobta a bombát a Szerencsejáték, elképesztő, hogyan lehet nyerni az új szelvényekkel
Március 30-án mutatta be legújabb játékát, a Lutrit a Szerencsejáték Zrt, mely fordított logikára épül.
Végleg elveszített a magyar állam egy hatalmas vagyont: kiderült, mi áll a brutális pénzmegvonás hátterében
Magyarország 2015 és 2024 között a csalásgyanúval érintett uniós forrásoknak mindössze 18 százalékát térítette vissza, miközben a tagállami átlag 71 százalék.
Olyan államadósság-krízis jöhet Magyarországon, amilyenre még nem is volt példa: minden egy irányba mutat
Az Európai Bizottság előrejelzései szerint a magyar adósságpálya a 2030-as évek elejére már átlépheti a kritikus pontot.
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a hét végén a nemzetközi devizakereskedelemben.
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettségük van: kapkodnak értük a cégek és még jól is fizetnek
Ismét összeszedtük a hét legfontosabb híreit a Pénzcentrumon, akár a munkaerőpiacot, akár az utazási szokásokat, vagy a hitelezési szokásokat nézzük.
Félelmetes csapdába léptek a nyugati nagyhatalmak: egyetlen ázsiai ország tartja markában a jövő technológiáját
A világgazdaság egyik kulcskérdésévé vált, hogy ki ellenőrzi a kritikus nyersanyagokat, és ebben Kína jelenleg megkerülhetetlen szereplő.
Vaskos meglepetést húzott elő a kalapból Raiffeisen: 230 milliárdos felvásárlással tarolják le a szomszédos piacot
Az osztrák Raiffeisen Bank jelentős akvizícióval erősíti pozícióját a román piacon.
Az Európai Unió fegyverkezési hulláma nemcsak biztonságpolitikai kényszer, hanem jelentős gazdaságélénkítő tényező is lehet.
Megütötték a magyar tőzsdét a hét utolsó napján: egy távoli fegyveres konfliktus miatt buknak most rengeteg pénzt a befektetők
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 792,62 pontos, 0,65 százalékos csökkenéssel 121 718,08 ponton zárt pénteken.
A legfontosabb napirendi pontok között a pénzügyi beszámolók elfogadása, a személyi döntések és a 2025-ös üzleti év után fizetendő osztalék mértéke szerepel.
A tételek között szerepel egy 40 ezer forintos ezüst és egy 6 000 forintos színesfém emlékérme, valamint egymillió példányban egy különleges 50 forintos forgalmi érme...
Búcsút inthetünk az amerikai fizetési óriásoknak? Egyre több kereskedő csatlakozik az európai riválishoz
A Trump-kormányzat lépései miatt egyre sürgetőbbé válik, hogy Európa függetlenedjen az amerikai fizetési rendszerektől.
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
