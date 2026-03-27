Bár 2025-ben nőtt a hazai vállalatfelvásárlások és fúziók száma, a jelentős értékű tranzakciók elmaradása miatt a piac összértéke mintegy hetven százalékkal zuhant az előző évhez...
Megütötték a magyar tőzsdét a hét utolsó napján: egy távoli fegyveres konfliktus miatt buknak most rengeteg pénzt a befektetők
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 792,62 pontos, 0,65 százalékos csökkenéssel 121 718,08 ponton zárt pénteken.
A részvénypiac forgalma 23,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta: folytatódott a negatív hangulat a BÉT-en, a magyar tőzsde pénteken a nemzetközi piacokkal együtt mozgott, a befektetők továbbra is óvatosak az iráni konfliktus miatt.
A Richter árfolyama emelkedett, miután a társaság egyik nőgyógyászati készítménye forgalmazási engedélyt kapott az Európai Gyógyszerügynökségtől - mondta az elemző, megjegyezve, hogy magas forgalomban zuhantak a 4iG és az Opus részvényei.
A Mol 26 forinttal, 0,66 százalékkal 3994 forintra erősödött 2,7 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 350 forinttal, 0,97 százalékkal 35 700 forintra csökkent, forgalmuk 14,2 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 2070 forinton stagnált, 597,3 millió forintos forgalom mellett. A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,68 százalékkal 11 920 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8719,77 ponton zárt pénteken, ez 290,89 pontos, 3,23 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Rekordot döntött a hitelőrület Magyarországon: erre verik el a milliókat, de van egy buktató, amiről kevesen tudnak
Pörög a hitelpiac Magyarországon, egyre nagyobb összegeket vesznek fel a háztartások, miközben az infláció már visszahúzódott.
Búcsút inthetünk az amerikai fizetési óriásoknak? Egyre több kereskedő csatlakozik az európai riválishoz
A Trump-kormányzat lépései miatt egyre sürgetőbbé válik, hogy Európa függetlenedjen az amerikai fizetési rendszerektől.
Az esti záráshoz képest csak nagyon kicsit változtak az árfolyamok, az euró viszont erősödött a dollárral szemben.
Minden fő devizával szemben gyengült a magyar forint, de napközben is közepesen erős volt a mozgás.
A kormány új rendeletcsomagja értelmében Magyarország 800 millió köbméterrel növeli belföldi földgázkészletét.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi devizapiacon.
Hatalmas bejelentés érkezett: megvan az amerikai engedély a Mol gigabizniszéhez, mégis váratlan dolog történt a tőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1579,88 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel 124 235,55 ponton zárt szerdán.
Több mint 600 millió forint tűnhetett el, a bizalom teljesen összeomlott a dolgozók körében.
A lengyelek tíz év alatt hatalmasat zárkóztak, miközben a magyar mutató jóval lassabban javult.
Lehullt a lepel a magyar boltokban árult italokról: komoly lépésekre kényszerült az ismert hazai cég
A GVH 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást több vállalkozással, közte a Fonte Viva Kft.-vel szemben.
A közel-keleti fegyveres konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt tartósan magasan maradó energiaárak súlyos gazdasági válsággal fenyegetik Európát.
Az intézkedés nemcsak súlyos kártérítési pereket és uniós eljárásokat vonhat maga után, hanem a nemzetközi energiapiaci szabályozást is felboríthatja.
Baljós jelek a hazai munkahelyeken: kiderült, a vállalkozások mekkora része készülhet hamarosan leépítésre
A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága gyakorlatilag nem változott, az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó kilátás enyhén emelkedett.
A vállalatcsoport hetek óta a fejlesztések átütemezésén dolgozik, és csak az oktatási intézményeket érintő, valamint a sürgős és halaszthatatlan munkákat végzi el.
Az első szavazók idén nemzeti színű karkötőt kapnak, a szavazólapokat pedig speciális vízjellel védik.
Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán szállítások leállításáért: hiába a teli tárolók, óriási feszültség jöhet
Összességében a döntés rövid távon Ukrajnát hozza nehezebb helyzetbe, de hosszabb távon Magyarország is veszíthet a stratégiai pozíciójából.
A Brent olaj ára mintegy 5%-kal esett a reggeli kereskedésben, miután Washington tárgyalási javaslatot küldött Iránnak.
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
