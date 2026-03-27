Megütötték a magyar tőzsdét a hét utolsó napján: egy távoli fegyveres konfliktus miatt buknak most rengeteg pénzt a befektetők

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 792,62 pontos, 0,65 százalékos csökkenéssel 121 718,08 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 23,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta: folytatódott a negatív hangulat a BÉT-en, a magyar tőzsde pénteken a nemzetközi piacokkal együtt mozgott, a befektetők továbbra is óvatosak az iráni konfliktus miatt.

A Richter árfolyama emelkedett, miután a társaság egyik nőgyógyászati készítménye forgalmazási engedélyt kapott az Európai Gyógyszerügynökségtől - mondta az elemző, megjegyezve, hogy magas forgalomban zuhantak a 4iG és az Opus részvényei.

A Mol 26 forinttal, 0,66 százalékkal 3994 forintra erősödött 2,7 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 350 forinttal, 0,97 százalékkal 35 700 forintra csökkent, forgalmuk 14,2 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 2070 forinton stagnált, 597,3 millió forintos forgalom mellett. A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,68 százalékkal 11 920 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8719,77 ponton zárt pénteken, ez 290,89 pontos, 3,23 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.