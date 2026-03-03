2026. március 3. kedd Kornélia
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bankjegy, pénz, érme, hitelkártya. Magyar forint, HUF. Lottó, szerencse. Kulcs.
Gazdaság

Ebben is Európa-bajnokok vagyunk, csak nemigen dicsekedni való: brutális, milyen infláció van Magyarországon

Pénzcentrum
2026. március 3. 04:05

Az elmúlt másfél évtizedben a magyarországi infláció üteme jelentősen meghaladta az eurózóna átlagát, amiben kulcsszerepet játszott a forint leértékelődése. 

A GKI elemzése rámutat, hogy a hazai fizetőeszköz árfolyamváltozása az évek során egyre erősebben és tartósabban épült be a fogyasztói árakba. Míg a 2010-es évek elején a gyengülés inflációnövelő hatása mérsékelt volt, addig 2022-re ez vált a drágulás egyik legfőbb hajtóerejévé.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar fogyasztói árindex 2010 óta közel a kétszeresére nőtt, miközben az euróövezetben a drágulás mértéke nem érte el a 40 százalékot sem. A két térség közötti különbség egyik fő oka az árfolyamokban keresendő: az euró ára a tizenöt évvel ezelőtti 275 forintos szintről 400 forint közelébe emelkedett. Bár a gyengülő nemzeti valuta javította az exportra termelő vállalatok árversenyképességét, az importált termékek és szolgáltatások drágulásán keresztül jelentős inflációs nyomást gyakorolt a gazdaságra.

A GKI modellszámításai szerint az árfolyamváltozások fogyasztói árakra gyakorolt hatása – az úgynevezett átgyűrűzés – az idő előrehaladtával felerősödött. Míg 2010-ben egy 1 százalékos forintgyengülés csupán 0,2 százalékponttal emelte az inflációt, és ez a hatás 2013-ig tovább csökkent, addig 2018-tól éles fordulat következett be.

Kapcsolódó cikkeink:

A folyamat 2022-ben tetőzött, amikor az átgyűrűzés mértéke elérte a 0,65 százalékpontot. Ennek hátterében az áll, hogy a fogyasztói kosárban jelentősen megnőtt az importtermékek súlya. Fontos tényező az időbeli eltolódás is. A készletek forgási sebessége miatt az árfolyamhatás nem azonnal, hanem jellemzően két-három negyedév késéssel jelentkezik, és hatása nagyjából egy éven át érezhető.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ez a mechanizmus különösen a 2022-es évben volt látványos. Ekkor a forint gyengülése nélkül a közel 15 százalékosra ugró infláció becslések szerint csupán 8 százalék körül alakult volna. A folyamat azonban kétirányú. 2023-ban a forint erősödése már fékezte a pénzromlást, mintegy 2 százalékponttal mérsékelve a drágulás ütemét, ezzel ellensúlyozva az előző évi leértékelődés áthúzódó negatív hatásait.

A Magyar Nemzeti Bank szigorú kamatpolitikával igyekezett stabilizálni az árfolyamot. A magasabb kamatszint vonzóbbá teszi a forinteszközöket a befektetők számára, az így erősödő valuta pedig csökkenti az importált inflációt. Ez a stratégia az adatok szerint eredményesnek bizonyult. A forint 2025-ös erősödése a 2026-os év első félévében már érdemben, mintegy 2,3 százalékponttal mérsékli az árszintet, ami a januári kedvező inflációs adatokban is tükröződött.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #infláció #gazdaság #forintgyengülés #monetáris politika #kamatok #forintárfolyam #gazdasági hírek #euróárfolyam #inflációs adat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
04:05
21:44
19:32
19:15
19:06
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 2. 16:50
Zuhannak a tőzsdék, kilőtt az olajár - Mekkora hatása lehet a háborúnak?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. március 2. 12:13
A közel-keleti háború üvegnyakában
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított táma...
iO Charts  |  2026. március 1. 17:06
Kriptó portfólió diverzifikáció: szektorok, okosszerződések és letétkezelés
A hagyományos pénzügyekben (TradFi) a diverzifikáció aranyszabálya egyszerű: ne tegyél mindent egy k...
Bankmonitor  |  2026. február 28. 10:24
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet B...
MEDIA1  |  2026. február 27. 20:07
Távozik Dénes Balázs, a kormánykritikus Liberties alapítója
Dénes Balázs leköszön az általa 2017-ben alapított és azóta vezetett, Berlinben működő Civil Liberti...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 2.
Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről
2026. március 1.
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
2026. március 2.
Nyakunkon a demográfiai katasztrófa: megrázó jóslatot kapott Magyarország
2026. március 2.
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
2026. március 2.
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 3. kedd
Kornélia
10. hét
Március 3.
A békéért küzdő írók világnapja
Március 3.
A Sabin-csepp napja
Március 3.
Vadvédelmi világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
17 órája
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
2
7 napja
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
3
6 napja
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
4
1 hete
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
5
2 hete
Komoly bejelentést tett az Otthon Start hitelről Gulyás Gergely: erről tudjon, aki tervezi felvenni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Home banking
a házibank angol neve, az a rendszer, amellyel egy számítógépről, amely engedélyezett elérjük a számlát vezető bankunk elektronikus rendszerét és a számítógépünkre telepített programon keresztül számlánk felett rendelkezhetünk, aktív műveleteket hajthatunk végre.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 21:44
Bekövetkezett, amitől rettegtek a világgazdaságban: keményet lépett Irán, itt az olajkatasztrófa?
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 19:00
Nyakunkon a demográfiai katasztrófa: megrázó jóslatot kapott Magyarország
Agrárszektor  |  2026. március 2. 20:29
Indul az ellenőrzés: március 2-től bármikor lecsaphat a hatóság
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel