Az év utolsó három hónapja kilenc éve nem látott mélypontot hozott a hazai építőiparban a megkezdett projektek értékét tekintve.
Ebben is Európa-bajnokok vagyunk, csak nemigen dicsekedni való: brutális, milyen infláció van Magyarországon
Az elmúlt másfél évtizedben a magyarországi infláció üteme jelentősen meghaladta az eurózóna átlagát, amiben kulcsszerepet játszott a forint leértékelődése.
A GKI elemzése rámutat, hogy a hazai fizetőeszköz árfolyamváltozása az évek során egyre erősebben és tartósabban épült be a fogyasztói árakba. Míg a 2010-es évek elején a gyengülés inflációnövelő hatása mérsékelt volt, addig 2022-re ez vált a drágulás egyik legfőbb hajtóerejévé.
A magyar fogyasztói árindex 2010 óta közel a kétszeresére nőtt, miközben az euróövezetben a drágulás mértéke nem érte el a 40 százalékot sem. A két térség közötti különbség egyik fő oka az árfolyamokban keresendő: az euró ára a tizenöt évvel ezelőtti 275 forintos szintről 400 forint közelébe emelkedett. Bár a gyengülő nemzeti valuta javította az exportra termelő vállalatok árversenyképességét, az importált termékek és szolgáltatások drágulásán keresztül jelentős inflációs nyomást gyakorolt a gazdaságra.
A GKI modellszámításai szerint az árfolyamváltozások fogyasztói árakra gyakorolt hatása – az úgynevezett átgyűrűzés – az idő előrehaladtával felerősödött. Míg 2010-ben egy 1 százalékos forintgyengülés csupán 0,2 százalékponttal emelte az inflációt, és ez a hatás 2013-ig tovább csökkent, addig 2018-tól éles fordulat következett be.
A folyamat 2022-ben tetőzött, amikor az átgyűrűzés mértéke elérte a 0,65 százalékpontot. Ennek hátterében az áll, hogy a fogyasztói kosárban jelentősen megnőtt az importtermékek súlya. Fontos tényező az időbeli eltolódás is. A készletek forgási sebessége miatt az árfolyamhatás nem azonnal, hanem jellemzően két-három negyedév késéssel jelentkezik, és hatása nagyjából egy éven át érezhető.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Ez a mechanizmus különösen a 2022-es évben volt látványos. Ekkor a forint gyengülése nélkül a közel 15 százalékosra ugró infláció becslések szerint csupán 8 százalék körül alakult volna. A folyamat azonban kétirányú. 2023-ban a forint erősödése már fékezte a pénzromlást, mintegy 2 százalékponttal mérsékelve a drágulás ütemét, ezzel ellensúlyozva az előző évi leértékelődés áthúzódó negatív hatásait.
A Magyar Nemzeti Bank szigorú kamatpolitikával igyekezett stabilizálni az árfolyamot. A magasabb kamatszint vonzóbbá teszi a forinteszközöket a befektetők számára, az így erősödő valuta pedig csökkenti az importált inflációt. Ez a stratégia az adatok szerint eredményesnek bizonyult. A forint 2025-ös erősödése a 2026-os év első félévében már érdemben, mintegy 2,3 százalékponttal mérsékli az árszintet, ami a januári kedvező inflációs adatokban is tükröződött.
A közel-keleti konfliktus egyik legnagyobb vesztese az európai légitársaságok sorában a Wizz Air lehet.
Keményen üzent a horvát miniszterelnök: alaptalanok a magyar félelmek, gond nélkül jöhetne az olaj az Adria-vezetéken
Andrej Plenković horvát miniszterelnök szerint az Adria-kőolajvezeték nemcsak biztonságosabb, de lényegesen olcsóbb alternatívát is kínál.
A kocsmából induló, majd családi házakra is kiterjedő akció során több mint 34 millió forint értékű árut foglaltak le a pénzügyőrök.
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
A hétvégén kirobbant közel-keleti konfliktus súlyos következményekkel járhat a térségben. Az ING Bank friss elemzése szerint Magyarország az egyik legnagyobb vesztes lehet.
Az iráni események nyomán kialakult geopolitikai bizonytalanság hétfő reggel heves eladási hullámot indított el a magyar tőzsdén.
Minimális, mindössze 12 millió eurós többlettel zárta a 2026. januári időszakot a magyar termék-külkereskedelem, ami jelentős romlást jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest.
Jelentős gyengüléssel indította a hetet a forint, és már az európai piacok nyitása előtt elveszítette az elmúlt hét teljes erősödését.
Minden vezető devizával szemben gyengült a forint, és a háború szombati kitörése miatt további mozgások várhatók ma a devizapiacon.
Rengeteg magyarra hullhat a pénzeső márciusban: itt vannak a friss bejelentések - Ez jól fog jönni húsvét előtt
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 9. hetéből.
Ez a két részvény szabályosan tarolt a magyar tőzsdén: rég volt ilyen árfolyammozgás - Bejött az MNB kamatvágása?
Az árfolyamokat meghatározó események közül lényeges, hogy a héten mindegyik vezető részvényre érkeztek céláremelések.
Ez az igazság az élelmiszerárakról: Magyarországon sokkal jobban fáj egy bevásárlás a pénztárcádnak, mint hinnéd
Az élelmiszerárak önmagukban félrevezető képet adnak Európáról. Hogy hol drága, és hol olcsó, az önmagában még nem minden.
Szombaton összeült a Védelmi Tanács a Karmelitában, melyen jelen volt többek között a kormányfő mellett Szijjártó Péter, Lantos Csaba, Orbán Balázs, Rogán Antal, Pintér Sándor,...
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
Ennyi pénzt költhetnek a kampányra a jelöltek 2026-ban: nem lesz olcsó ez a választás sem - Erre megy el az adófizetők pénze
A jelöltek korábban legfeljebb ötmillió forintot fordíthatnak a kampányukra, de egy 2025-ös törvénymódosítás eltörölte a kampányköltések korlátozására vonatkozó szabályozást.
Bár pénteken napközben gyengült a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben, heti és havi összevetésben így is sikerült erősödnie.
Csattanós válasz érkezett arra, hogy kevesebb bank legyen itthon: ettől tényleg olcsóbb lenne minden?
Nagy Márton azon kijelentése, miszerint a bankszektorban túl sok a szereplő, újraindította a bankrendszer szerkezetéről szóló szakmai vitát.
2026 januárjában tovább mérséklődtek az ipari termelői árak éves összevetésben, miközben havi alapon már emelkedés látszik a statisztikákban.
Erősödéssel indította a reggelt a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon, az előző szintekhez képest több kulcsfontosságú árfolyamban is javulást mutatva.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.