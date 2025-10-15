Milliárdos bitcoinfogás: kattant a bilincs a csalók kezén, súlyos évek várnak rájuk

Az amerikai kormány több mint 14 milliárd dollár értékű bitcoint foglalt le és vádat emelt a kambodzsai Prince Group alapítója, Chen Zhi ellen egy kriptovaluta-csalási hálózat működtetése miatt, amely kényszermunkatáborokat is magában foglalt - számolt be a BBC.

A brit és kambodzsai állampolgársággal rendelkező Chen Zhit kedden New Yorkban vádolták meg elektronikus csalással és pénzmosással. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint Chen egy "kiterjedt kiberbűnözői birodalom" irányítója volt, amely a Prince Group multinacionális vállalat égisze alatt működött.

Az amerikai ügyészek szerint ez az egyik legnagyobb pénzügyi lefoglalás a történelemben, és minden idők legnagyobb bitcoin-lefoglalása, mintegy 127 271 bitcoin került amerikai kormányzati őrizetbe. A vádlott, aki jelenleg szökésben van, elítélése esetén akár 40 év börtönbüntetésre számíthat.

A vád szerint a Prince Group legalább tíz csalási központot működtetett Kambodzsában. A gyanútlan áldozatokat online keresték meg, és hamis befektetési ígéretekkel vették rá őket kriptovaluta átutalására. A cég dokumentumai között olyan útmutatók is szerepeltek, amelyek tanácsokat adtak az áldozatokkal való kapcsolatépítéshez.

Az ügyészek állítása szerint a vállalat "telefongazdaságokat" hozott létre a csalások végrehajtására. Két ilyen létesítményben 1 250 mobiltelefon körülbelül 76 000 közösségimédia-fiókot irányított csalási célokra.

A bűnszervezet emberkereskedelemmel is foglalkozott, a munkásokat börtönszerű létesítményekben tartották fogva és kényszerítették online csalások végrehajtására, amelyek világszerte ezreket károsítottak meg. Chen és társai a bűncselekményekből származó bevételeket luxusutazásokra, szórakozásra, órákra, magánrepülőgépekre és ritka műalkotásokra költötték, beleértve egy New York-i aukciósháztól vásárolt Picasso-festményt is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az Egyesült Királyság külügyminisztériuma közölte, hogy Chen és társai a Brit Virgin-szigeteken alapítottak cégeket és az Egyesült Királyságban fektettek be ingatlanokba. A hálózat vagyona között szerepel egy 100 millió font értékű irodaépület London központjában, egy 12 millió fontos villa Észak-Londonban és tizenhét lakás a városban.

Az amerikai és brit hatóságok közös műveletének részeként a Prince Groupot és négy kapcsolódó vállalkozást - Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World és Byex Exchange - szankciókkal sújtották. A Jin Bei Group és a Golden Fortune Resorts által működtetett két csalási központot az Amnesty International korábban már megnevezte egy jelentésben, amely a kambodzsai csalási központokban alkalmazott kényszermunkáról és kínzásról szólt.