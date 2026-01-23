2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
-5 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Illuminated Business office buildings financial skyscrapers in Central Business District
Gazdaság

Nagy bajban lehet a külföld szemében a magyar gazdaság: nem kerülhető már el a leminősítés?

Pénzcentrum
2026. január 23. 04:01

A nemzetközi hitelminősítők Magyarországot az Európai Unió legkockázatosabb tagállamai közé sorolják, miközben hazánk a befektetésre ajánlott kategória alsó sávjának peremén egyensúlyoz. Az S&P esetében mindössze egy fokozat választ el bennünket a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett bóvli besorolástól, ami súlyos gazdasági következményekkel járna.

Egy esetleges visszacsúszás a hitelminősítői lépcsőn azonnal érezhető hatásokkal járna a pénzpiacokon. Amikor egy ország elveszíti befektetésre ajánlott státuszát, a befektetők csak magasabb hozam elvárása mellett hajlandók finanszírozni az államot. Ez különösen az újraárazási időszakban okoz rövid távon komoly turbulenciát. Számos intézményi befektető szabályzata tiltja a spekulatív kategóriába sorolt értékpapírok tartását, ami kényszerű eladási hullámot indíthat el, és likviditási feszültséget generálhat a piacon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az államháztartás számára mindez a finanszírozási költségek emelkedését jelentené. A magasabb kamatterhek növelik a költségvetési kiadásokat, ami költségvetési kiigazítási kényszert teremt. A devizapiacon is negatív következményekkel kellene számolni: a romló országkockázati megítélés árfolyamgyengülést idézhet elő, ami az importárakon keresztül inflációs nyomást generál.

Ez a jegybank számára különösen kedvezőtlen környezetet teremt, mert szűkíti a kamatcsökkentés mozgásterét, miközben a pénzügyi stabilitási szempontok is felértékelődnek. A kedvezőtlenebb hozamkörnyezet végső soron a magánszektor hitelköltségeit is emeli, visszafogva a beruházási kedvet és a belső fogyasztást.

Kapcsolódó cikkeink:

A hitelminősítők döntéseiben kiemelt szerepet játszik a költségvetési egyenleg és az államadósság-ráta alakulása. A GKI elemzése szerint 2026-ban mindkét mutató érdemi romlása várható, elsősorban a választási évhez kapcsolódó költségvetési lazítás következtében.

A kormányzati beruházások visszafogása ellenére olyan lépések, mint a hathavi fegyverpénz, a többgyermekes anyák személyi jövedelemadó-kedvezménye, a családi adókedvezmény megduplázása, valamint a 14. havi nyugdíj egyheti részének kifizetése jelentős terhet ró az államkasszára. A vártnál gyengébb gazdasági növekedés tovább rontja a fiskális pozíciót. Paradox módon, miközben a nemzetközi kamatkörnyezet javulása mérsékli a kamatkiadásokat, az elsődleges egyenleg – vagyis a kamatkiadások nélküli költségvetési mérleg – romlani kezdett.

Az államadósság devizában fennálló hányada a minősítők szemében kritikus mutató, mivel a külföldi devizában vállalt kötelezettségek jóval nagyobb kockázatot hordoznak. Ilyen helyzetben a monetáris politika eszköztára is beszűkül: a jegybank nem képes saját deviza kibocsátásával enyhíteni az állam finanszírozási terhein. További gondot jelent, hogy a költségvetési bevételek túlnyomórészt forintban keletkeznek, így árfolyamgyengülés esetén a devizakötvények után fizetendő kamatok forintban számolva megemelkednek.

2024 végére az államadósság devizaaránya elérte, majd kis mértékben meg is haladta a 30 százalékos küszöböt, 2025 végére pedig ismét 29–30 százalék között stabilizálódott. Az Államadósság Kezelő Központ korábban többször hangsúlyozta ennek a határértéknek a jelentőségét. A GKI előrejelzése szerint 2026-ban ezen a téren nem várható érdemi elmozdulás.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Pozitív fejlemény ugyanakkor, hogy a gazdasági növekedés végre erőre kap: a GKI 2026-ra 2,2 százalékos GDP-bővülést prognosztizál. A folyó fizetési mérleg további javulása is valószínű, feltéve, hogy exportpiacaink újra élénkülni kezdenek. Fontos, hogy a hitelminősítők a pénzügyi mutatók mellett az intézményrendszer stabilitását és a gazdaságpolitikai döntéshozatal kiszámíthatóságát is értékelik.

A jelenlegi besorolás megőrzése mellett három fő érv szól. Egyrészt a gazdasági növekedés a GKI előrejelzése szerint 2026-ban 2,2 százalékra gyorsul, miközben a folyó fizetési mérleg javul, és exportpiacaink várhatóan élénkülnek. Másrészt az államadósság devizaaránya 29–30 százalék körül stabilizálódott, vagyis nem lépte át tartósan a kritikusnak tekintett 30 százalékos szintet. Harmadrészt a csökkenő nemzetközi kamatkörnyezet mérsékli a kamatterheket.

Ezzel szemben a GKI három jelentős kockázati tényezőt azonosít. A költségvetési hiány és az államadósság-ráta 2026-ban várhatóan jelentősen emelkedik, elsősorban a választásokkal összefüggő jövedelemkiáramlások és bevételkiesések miatt. Az elsődleges egyenleg romlik, miközben a választási költekezés – a fegyverpénz, az adókedvezmények és a 14. havi nyugdíj – tartós hatásai tovább terhelik a költségvetést. A gyakori költségvetési korrekciók és a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika aláássák a befektetői bizalmat.

A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a hitelminősítők 2026 első felében még kivárnak, ugyanakkor egyértelmű figyelmeztetést fogalmaznak meg: ha a választások után nem indul el hiteles konszolidációs program, és nem javul az elsődleges egyenleg, akkor leminősítés következhet. A döntő időszak várhatóan 2026 harmadik negyedéve és 2027 első féléve lesz, ekkor derül ki, hogy az aktuális kormányzat valóban elkötelezett-e a fiskális konszolidáció iránt. Ennek elmaradása esetén a hitelminősítők megtehetik az első leminősítési lépést.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #államadósság #infláció #költségvetés #gazdaság #gki #gdp #költségvetési hiány #forint árfolyam #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
04:01
21:54
20:58
20:31
20:00
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 22. 16:45
Ezt tudjuk most a rezsistopról: már látszik, kik járhatnak a legjobban  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 22. 12:57
Hazudhatott a Fidesz Bohár Dániel repülőútjáról Jámbor András szerint
Jámbor András szerint mégiscsak közpénzen valósulhatott meg Bohár Dániel, a kormányközeli propaganda...
Bankmonitor  |  2026. január 22. 11:12
Már minden bank ad legalább 200 ezer Ft-ot az Otthon Start mellé ajándékba
Az Otthon Start berobbanását követően egyre több bank kínált külön jóváírást - azaz ajándékpénzt - a...
Holdblog  |  2026. január 19. 09:09
Buy the dip: működő stratégia vagy drága illúzió?
Az egyik legnépszerűbb befektetési stratégia lett a buy the dip, kevés piaci módszernek lett akkor k...
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 18. 17:41
Paychex, Inc. - elemzés
A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.Cégis...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 22.
210 ezres büntetést fizethet, aki itt benézi az új 30-as táblát: rengeteg autós szaladhat bele a bírságba
2026. január 22.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
2026. január 22.
Ezek a magyar dolgozók brutálisan megszedték magukat az elmúlt években: ők ma közel háromszor annyit keresnek, mint korábban
NAPTÁR
Tovább
2026. január 23. péntek
Zelma, Rajmund
4. hét
Január 23.
Kaposvár napja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
2
3 napja
Bedőlhet az egyik legismertebb magyar műszaki áruházlánc: üzletbezárások és leépítések jöhetnek
3
1 hete
Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek
4
2 hete
Új adókat vezettek be Magyarországon: nincs mese, már ezért is fizetni kell 2026-tól
5
1 hete
Bekebelezik a magyar futárcéget: újabb nagy külföldi terjeszkedés valósul meg itthon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Debit cards
betéti kártyák angol megfelelője, ennek igényléhez általában nyitóösszeg, vagy/és jövedelemigazolás vagy/és jövedelemátutalás vagy/és óvadék szükséges és betéti számlához kapcsolódnak. Saját pénzed használod nem a bankét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 22. 21:54
Lomtalanítás Pécs 2026: itt az összes tavaszi és őszi lomtalanítási dátum utcák szerint
Pénzcentrum  |  2026. január 22. 20:58
A Hatoslottó nyerőszámai a 4. játékhéten csütörtökön, 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. január 22. 20:34
Eddig tartott a kemény tél? Meglepő időjárás köszönt be Magyarországra