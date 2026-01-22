Az új KRESZ tervezete rugalmasabb sebességhatárokat és tisztázott előzési szabályokat hoz a közlekedésbe.
Több százezer magyar tűnhet el hamarosan: sokkoló, milyen összeomlás közeleg
Gyorsuló ütemben csökken a magyar népesség, és a jelenlegi trendek alapján 2030-ra akár 9 millió alá is zuhanhat az ország lakosságszáma – hangzott el a CEU Demokrácia Intézet rendezvényén, ahol demográfusok elemezték a helyzetet.
A magyar társadalom demográfiai folyamatai egyre aggasztóbb képet mutatnak: a népességcsökkenés nemcsak folytatódik, hanem gyorsul is. A szakértők szerint az elmúlt évek kormányzati családpolitikai intézkedései – köztük a CSOK – nem hoztak fordulatot a gyerekvállalási kedvben.
A termékenységi arányszám 2024-ben 1,2–1,3 közé esett vissza, miközben a népességszinten tartásához 2,1-es értékre lenne szükség. Tóth János demográfus szerint a folyamatok nem hirtelenek, hanem hosszú idő alatt bontakoznak ki, és a fejlett világ egészére jellemzőek, kulturális különbségektől függetlenül.
Optimista forgatókönyv szerint Magyarország lakossága 2030-ra 9,3 millió főre csökken, de vannak ennél borúlátóbb becslések is, amelyek 9 millió alatti népességgel számolnak. A helyzetet nehezíti, hogy a KSH adatai sem feltétlenül pontosak: a legutóbbi népszámláláskor mintegy 400 ezer embert nem értek el, akik közül sokan feltehetően külföldön élnek.
A demográfiai visszaesést tovább erősíti, hogy az elmúlt években sok nő került ki a szülőképes korosztályból, miközben az első gyermek vállalásának átlagéletkora 29,4 évre emelkedett.
Nemzetközi összevetésben sem kedvezőbb a kép: Afrikát leszámítva szinte minden kontinensen visszaesett a termékenység. A legsúlyosabb helyzet Dél-Koreában alakult ki, ahol már 0,8 gyerek jut egy nőre. Korábban mintaként emlegetett skandináv országokban sem hozott áttörést a nemi egyenjogúság erősítése.
A szakértők egyelőre nem látnak egyértelmű megoldást az elöregedő társadalom problémáira. Felmerült a teljes állású anyaság életpályává tétele a nagycsaládosok számára, valamint a részmunkaidő, a home office és a munkahelyi bölcsődék ösztönzése.
Az infláció KSH adatok szerint már hajszálnyira van a jegybanki céltól. Mi várható 2026-ban infláció terén? Mire számítanak a szakemberek? Lássuk!
Mekkora ma a bevándorlás Európában? Hogyan, hol és milyen célból jelenik meg? És mennyire tudjuk ezt a folyamatot adatok mentén értelmezni? Mutatjuk!
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 25,71 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel, 121 308,37 ponton zárt szerdán.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter csütörtökön 10:00 órakor sajtótájékoztatót tart.
Európa elsütötte a pénzügyi szuperfegyvert: egyetlen döntés is térdre rogyaszthatja a világ legerősebb gazdaságát
Az amerikai államkötvények európai eladása ellensúlyozhatja Trump területi követeléseit és vámfenyegetéseit.
Súlyos helyzetre figyelmeztetnek: a következő évek fogják meghatározni Európa szerepét a világban, nem állunk jól
A tanulmány figyelmeztet: ha a jelenlegi trendek fennmaradnak, Európa tartósan egy évi körülbelül 1 százalékos GDP-növekedési pályán ragadhat.
Az európai és a magyar gázrendszer is jelentős nyomás alatt áll a 2026 januárjában tapasztalt rendkívüli hideg miatt.
Gyengüléssel kezdte a szerda reggelt a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon az előző esti szintekhez képest.
Az euró és a dollár picit gyengült, a frank viszont erősödött a forinttal szemben kedd estére.
Már csak éjfélig igényelhetik a közszférában dolgozók meglévő lakáshitelük 1 millió forintos elengedést.
A globális makrogazdasági környezet összességében kedvező, világszinten nincs recesszió az amerikai vámintézkedések ellenére sem.
Egyszerűsödik a kisebb összegű állami támogatások elszámolása, miután módosították az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletét.
Felcsút felrobbantotta a statisztikát: így torzítja egyetlen település a magyar tőkejövedelmek térképét
A nettó tőkejövedelem a megtakarításokból és befektetésekből származó adózás utáni jövedelmet jelenti.
A Barcika Szolg Kft. munkatársai már végzik a terület kiszakaszolását, ha ez megtörtént, akkor feltöltik a rendszert melegvízzel és visszaindítják a távfűtést a városban.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,35 forintról 385,32 forintra változott 18 órakor.
Miért menekülnek válság idején még mindig az aranyhoz a befektetők? És hol találhatók a világ legnagyobb aranybányái? Mutatjuk!
A részvénypiac forgalma 18,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
A cég már a túlélésért küzd, a banki háttér is megingott, és a veszteség is jelentős.