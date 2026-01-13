Brutálisan elszállt a földgáz ára: ezt mi is megérezhetjük a pénztárcánkon?

Ma reggelre tovább emelkedett az európai gázár: egy hónap alatt már mintegy ötödével drágult a földgáz. A drágulást az Ázsiában és Európában várható szokatlanul hideg időjárás is fűti - jelentette a Bloomberg.

Északkelet-Kínában a héten a szokásosnál akár 6 Celsius-fokkal alacsonyabb hőmérsékletekre számítanak. Az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ előrejelzése szerint a rendkívüli hideg jövő héten Kína területének nagy részére kiterjed, miközben a Koreai-félszigetet és Japánt is erős lehűlés sújtja majd.

A fagyos időjárás az LNG-árak további emelkedését vetíti előre, különösen azért, mert az ázsiai lehűlés egybeesik az európai hideghullámmal. Európa időközben komoly versenytársa lett Ázsiának a cseppfolyósított földgáz piacán. A kereslet élénkülése Kínában – amely a világ legnagyobb LNG-importőre – azzal fenyeget, hogy elszívja a szállítmányokat az európai régió elől. A megnövekedett kereslet és a kiélezett verseny az árakra is erősen hat: reggelre a gázár 32,2 euró/MWh-ig ugrott, ami egy hónap alatt megközelítőleg 20 százalékos emelkedést jelent.

Már a mostani hideghullám előtt is élénkülni kezdett Kína LNG-importja a hónapokig tartó visszafogott kereslet után. Az ENN Group kutatórészlegének jelentése szerint a szállítmányok decemberben 7,71 millió tonnára nőttek, ami 8 százalékos éves bővülésnek felel meg.

Bár az európai beszerzés drágul, ellátásbiztonsági kockázattal jelenleg nem kell számolni. Az amerikai LNG-export szerkezete miatt Európa továbbra is kedvezőbb helyzetben van Ázsiával szemben, mivel ide jóval olcsóbb a szállítás. A legtöbb számítás szerint a Kínába irányuló export esetében 1–2 dollár/MMBtu-val magasabb a költség.

Emiatt hiába kereskedik a földgáz sokszor prémiumáron keleten, a hosszabb útvonalak miatt az amerikai szállítóknak általában nem éri meg piacot váltani. Ráadásul most az európai tőzsdék árai emelkedtek prémiumszintre a drágulás hatására. Ez részben annak is köszönhető, hogy az uniós gáztárolók töltöttsége jelenleg 54 százalék alatt van, ami 18 százalékponttal alacsonyabb a tavalyi hasonló időszakhoz képest. Emiatt az európai régió most különösen rá van szorulva az LNG-szállítmányokra.

A növekvő kínai belföldi gázkitermelés és az orosz vezetékes import ugyanakkor várhatóan fékezni fogja az LNG-vásárlások további erősödését. Egyes kínai vevők jelenleg magas készletszintekkel rendelkeznek, és a múlt héten több, a következő hónapokra lekötött szállítmányt is továbbértékesítettek.