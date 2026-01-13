A kezdeti havazás után ónos eső, fagyott eső, délnyugaton néhol eső is eshet.
Brutálisan elszállt a földgáz ára: ezt mi is megérezhetjük a pénztárcánkon?
Ma reggelre tovább emelkedett az európai gázár: egy hónap alatt már mintegy ötödével drágult a földgáz. A drágulást az Ázsiában és Európában várható szokatlanul hideg időjárás is fűti - jelentette a Bloomberg.
Északkelet-Kínában a héten a szokásosnál akár 6 Celsius-fokkal alacsonyabb hőmérsékletekre számítanak. Az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ előrejelzése szerint a rendkívüli hideg jövő héten Kína területének nagy részére kiterjed, miközben a Koreai-félszigetet és Japánt is erős lehűlés sújtja majd.
A fagyos időjárás az LNG-árak további emelkedését vetíti előre, különösen azért, mert az ázsiai lehűlés egybeesik az európai hideghullámmal. Európa időközben komoly versenytársa lett Ázsiának a cseppfolyósított földgáz piacán. A kereslet élénkülése Kínában – amely a világ legnagyobb LNG-importőre – azzal fenyeget, hogy elszívja a szállítmányokat az európai régió elől. A megnövekedett kereslet és a kiélezett verseny az árakra is erősen hat: reggelre a gázár 32,2 euró/MWh-ig ugrott, ami egy hónap alatt megközelítőleg 20 százalékos emelkedést jelent.
Már a mostani hideghullám előtt is élénkülni kezdett Kína LNG-importja a hónapokig tartó visszafogott kereslet után. Az ENN Group kutatórészlegének jelentése szerint a szállítmányok decemberben 7,71 millió tonnára nőttek, ami 8 százalékos éves bővülésnek felel meg.
Bár az európai beszerzés drágul, ellátásbiztonsági kockázattal jelenleg nem kell számolni. Az amerikai LNG-export szerkezete miatt Európa továbbra is kedvezőbb helyzetben van Ázsiával szemben, mivel ide jóval olcsóbb a szállítás. A legtöbb számítás szerint a Kínába irányuló export esetében 1–2 dollár/MMBtu-val magasabb a költség.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Emiatt hiába kereskedik a földgáz sokszor prémiumáron keleten, a hosszabb útvonalak miatt az amerikai szállítóknak általában nem éri meg piacot váltani. Ráadásul most az európai tőzsdék árai emelkedtek prémiumszintre a drágulás hatására. Ez részben annak is köszönhető, hogy az uniós gáztárolók töltöttsége jelenleg 54 százalék alatt van, ami 18 százalékponttal alacsonyabb a tavalyi hasonló időszakhoz képest. Emiatt az európai régió most különösen rá van szorulva az LNG-szállítmányokra.
A növekvő kínai belföldi gázkitermelés és az orosz vezetékes import ugyanakkor várhatóan fékezni fogja az LNG-vásárlások további erősödését. Egyes kínai vevők jelenleg magas készletszintekkel rendelkeznek, és a múlt héten több, a következő hónapokra lekötött szállítmányt is továbbértékesítettek.
Mintegy 24 ezer milliárd forintnyi készpénz és kamatmentes látra szóló betét parkol a magyar háztartásoknál a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint.
Feketén-fehéren látszik a friss KSH-adatokból: egyre kevesebb pénz van az emberek zsebében, brutális a drágulás
2025. decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat.
Az akvizíciót követően a Sameday beolvad az Osztrák Posta leányvállalatába, az Express One Hungary Kft.-be.
Az eurót este hat órakor 387,31 forinton jegyezték a kora reggeli 386,11 forint után.
A részvénypiac forgalma 8,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest.
A csoport támogatások jogtalan igénybevételével, fiktív számlázással és csalárd hitelügyletekkel összesen csaknem 7 milliárd forint kárt okozott.
Az aranyárfolyam mintegy 2 százalékkal erősödve először lépte át a 4600 dolláros szintet unciánként.
A magyar adórendszer válaszút előtt áll: megőrizze-e a jelenlegi, tőkefelhalmozást ösztönző struktúrát, vagy fokozatosan egy fogyasztásbarátabb modell felé mozduljon el?
Magyarország egy évvel ezelőtt, 2025 januárjában 2,5 milliárd euró értékben bocsátott ki 10 és 15 éves eurókötvényeket.
Ha tényleg április 12-én lesznek a választások, akkor Sulyok Tamásnak mától van lehetősége kiírni a voksolás időpontját.
2025 novemberében az ipari termelés volumene 5,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
A Bolgár Értéktőzsde jelentős árfolyamemelkedéssel reagált az euró január elsejei bevezetésére.
Az euró jegyzése este hat órakor 385,59 forinton állt a reggel hét órai 385,40 forint után.
A részvénypiac forgalma 10,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Több tucat településen maradt el a szemétszállítás a hó és a mínusz 10 fok miatt, a MOHU gyakorlati tanácsokkal látta el a lakosságot.
Már látszanak 2026 sztárbefektetései: a számok nem hazudnak, a csúcson még mindig a magyarok kedvenc áll
2025 emlékezetes év volt a globális pénzügyi világban: Donald Trump vámháborúja és a korábbi évek gazdasági sokkjai nyomán a világgazdaság egyensúlya továbbra is törékeny maradt.