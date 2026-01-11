A Pénzcentrum 2026. január 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Fontos információkat közölt az MVM az ügyfeleivel: minden magyar villanyszámláját érinti
Az MVM közleményben tájékoztatta ügyfeleit, hogy az éves kedvezményes földgázmennyiség nem vész el, azt minden esetben elszámolják, akár utólag is.
A társaság szombati Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy ha egy adott havi fogyasztási időszakban az ügyfelek nem használták fel teljesen a kedvezményes mennyiséget, a fel nem használt rész a későbbi elszámolás során jóváírásra kerül.
Az MVM kiemelte, hogy ügyfeleik több mint 90 százaléka éves szinten belefér a kedvezményes fogyasztási sávba. A fogyasztók az mvmnext.hu/foldgaz/rogzitettkedvezmeny oldalon elérhető kalkulátorral kiszámolhatják a rendelkezésükre álló kedvezményes mennyiséget.
A magasabb számlák befizetésére az MVM részletfizetési lehetőséget is biztosít, amit telefonon vagy személyesen lehet igényelni. Az érintettek automatikusan tájékoztatást kapnak ennek részleteiről.
A vállalat közölte azt is, hogy decemberben az enyhébb időjárás miatt a lakossági gázfogyasztás 8 százalékkal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. A tartós hidegre való tekintettel január 31-ig meghosszabbították az önkéntes kikapcsolási moratóriumot.
A települési adók a községeket, városokat, kerületeket érintő különleges esetekben, egyedileg kivetett adókat jelentik. A legtöbb lakost viszont az idegenforgalmi adó változása érintheti.
A szokatlanul hideg idő miatt Budapesten is fokozott ellenőrzéseket végeznek a rászorulók védelmében.
Éves szinten 21,1%-kal drágultak a lakások Magyarországon, azonban Budapesten decemberben már csökkenést mértek.
A legolcsóbb budapesti kerületek hirdetési négyzetméterárai is összemérhetők a legdrágább vármegyeszékhelyekével.
Kezdődik a fenyő elszállítás Budapesten: ide lehet kitenni a karácsonyfákat kerületenként a MOHU térkép szerint
Figyelni kell arra, hogy a kihelyezett fenyők ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az úttesten a parkolást, illetve a gépkocsik forgalmát.
Az erős lehűlés miatt történelmi csúcsra ugrott a hazai áramigény, és a földgázfelhasználás is szokatlanul magas szintre emelkedett.
Rendkívüli hideg jön, aki segítségre szorulót lát, hívja a 112-es segélyhívót! - írta az operatív törzs az MTI-hez csütörtökön megküldött közleményében.
A jegybank adatai alapján novemberben újra rekordra futott a lakáshitel-kihelyezés: a bankok 273,99 milliárd forint összegben kötöttek szerződést.
A vásárlói fókusz ideiglenes eltolódása miatt 2025 végére átrendeződött a lakáskereslet Budapesten.
Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
Czepek Gábor: a hazai gáztárolók töltöttsége 57 százalékos, az elérhető készletmennyiség 3,7 milliárd köbméter, azaz az országot 75 téli napra lehetne belőle ellátni.
Látványos élénkülés jöhet a magyar lakásoknál 2026-ban: ezt hozza az Otthon Start, erre kell készülni
A 2026-os év is komoly változásokkal indul a lakáspiacon, melyek célja egyszerre a kereslet élénkítése és a kínálat bővítése.
Országos szinten decemberben mindössze 0,4 százalékos volt a havi lakásár-emelkedés, ami gyakorlatilag stagnálást jelent.
Sokkoló, hányan fagytak halálra ebben a kegyetlen hidegben: egyre több magyar hűl ki saját otthonában
Miközben az országban vörös riasztás van érvényben a rendkívüli hideg miatt, a fagyhalál továbbra is tömegesen szedi áldozatait Magyarországon.
Ahogy beköszönt az igazi tél, egyre többet fűtünk, de ezzel együtt nő a szén-monoxid-mérgezés kockázata is.
A mérnök-közgazdász szerint a lakók 20-30 százaléka ráfizetéssel bővíti is a megkapott alaprendszert.
Ha elakadnának a járművek, akkor a harckocsik segíteni tudnak rajtuk. Borsod megyében komoly havazásra számítanak éjszaka.
Az energiacég a tartós hideg időjárás és a várható havazások miatt elhalasztja a nagyobb tervezett karbantartási munkálatokat.
Szerdán még többfelé havazhat, csütörtökön viszont már naposabb idő érkezik a Dunántúlra és az ország középső részére.