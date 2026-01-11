2026. január 11. vasárnap Ágota
-4 °C Budapest
rezsi, gázóra, gázméter
Otthon

Fontos információkat közölt az MVM az ügyfeleivel: minden magyar villanyszámláját érinti

Pénzcentrum
2026. január 11. 08:11

Az MVM közleményben tájékoztatta ügyfeleit, hogy az éves kedvezményes földgázmennyiség nem vész el, azt minden esetben elszámolják, akár utólag is.

A társaság szombati Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy ha egy adott havi fogyasztási időszakban az ügyfelek nem használták fel teljesen a kedvezményes mennyiséget, a fel nem használt rész a későbbi elszámolás során jóváírásra kerül.

Az MVM kiemelte, hogy ügyfeleik több mint 90 százaléka éves szinten belefér a kedvezményes fogyasztási sávba. A fogyasztók az mvmnext.hu/foldgaz/rogzitettkedvezmeny oldalon elérhető kalkulátorral kiszámolhatják a rendelkezésükre álló kedvezményes mennyiséget.

A magasabb számlák befizetésére az MVM részletfizetési lehetőséget is biztosít, amit telefonon vagy személyesen lehet igényelni. Az érintettek automatikusan tájékoztatást kapnak ennek részleteiről.

A vállalat közölte azt is, hogy decemberben az enyhébb időjárás miatt a lakossági gázfogyasztás 8 százalékkal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. A tartós hidegre való tekintettel január 31-ig meghosszabbították az önkéntes kikapcsolási moratóriumot.
Címlapkép: Getty Images
