Az utalványok október 15-ig érkezhetnek meg, újbóli kiküldését más címre november 14-ig lehet kérni. Az utalványok 2025. december 31-éig használhatóak fel.
Botrány a boltok polcainál: örökre eltűnhetnek ikonikus trappista sajtok - ezzel bizony sokan nem számoltak, nem lesz jó vége
Újabb és újabb rendelkezések gátolják a kiskereskedelem szereplőit abban, hogy a fogyasztók érdekében fejlesszenek, beruházzanak, és a termelők közötti versenyt kihasználva kedvező árú termékekkel álljanak a magyar vásárlók rendelkezésére - írja közleményében az Országos Kereskedelmi Szövetség.
"Az új rendelet szerint Magyarországon hamarosan csak kerek alakú sajt lesz trappista néven forgalmazható, hasáb formájú nem. Az új magyar jogszabály és a kígyóuborka paramétereit (egyebek mellett a görbületét is) szabályozó 1988-as EU-s rendelet közötti hasonlóságot nem lehet nem észrevenni." - írja a társaság.
Hozzáteszik: a megboldogult (2009-ben kivezették) európai uborkagörbületi rendeletet sokan kritizálták Magyarországon. Ehhez képest az a rendelet soha nem volt olyan szigorú, mint a mi mostani sajttörvényünk: a lex trappista szerint ugyanis a hasáb formájú trappista nem is trappista, az uborkagörbületi jogszabály ezzel szemben csak annyit mondott, hogy a görbe kígyóuborkát nem lehet első osztályúnak nevezni, de azért maradhatott kígyóuborka.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség álláspontja szerint a lex trappista nem szolgálja sem a magyar fogyasztók, sem a magyar termelők érdekeit. A fogyasztókét azért nem, mert kiszoríthatja a boltokból az elérhető árú termékeket, így a trappista nélkül maradhat a sajtos-tejfölös tészta.
A hazai gyártók számára azonban ez csak egy látszólagos – és minden bizonnyal átmeneti – védőernyő. A valódi segítség az lenne, ha a hazai agrárpolitika a magyar állattenyésztést, a tejtermelést és -feldolgozást segítené abban, hogy a hatékonyságot javítja, így a szereplők versenyképesebb – akár nemzetközi piacokon is értékesíthető – termékeket állíthatnának elő.
Ezzel szemben a Gazdasági Versenyhivatal tej- és tejtermékek áralakulást vizsgáló friss jelentése szerint 2024-ben Magyarországon a tej és a tejtermék árak leginkább a beszállítókat terhelő költségek növekedése miatt emelkedtek. A GVH a növekvő költségek között több olyat is azonosított, amelyek valamilyen hazai gazdaságpolitikai intézkedés következményei voltak (minimálbér emelés, EPR-díjak, rezsiköltségek).
Itt vannak a legjobb Zakopane látnivalók: a Gubałówka vagy a zakopanei hólabirintus felejthetetlen élmény lehet egy téli utazás alkalmával.
Rekordidő alatt fogyott el a McDonald's és Rácz Jenő Michelin-csillagos séf közös hamburgerének alapanyagkészlete.
Magdeburg karácsonyi vásár 2025: A magdeburgi adventi vásár legfontosabb tudnivalói, dátumok és programok
November 20-tól várja a látogatókat a Magdeburg karácsonyi vásár 2025-ben is. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a magdeburgi adventi vásár dátumairól, a város egyéb látnivalóiról.
Brutál diszkont terjeszkedik Pesten: sorra nyitják fű alatt a boltokat - kihívót kap az Aldi, Lidl, Penny?
Új diszkontlánc tarol Budapesten! A diszkontok brutálisan alacsony árakkal és új modellel szállnak szembe a Lidl, Aldi és Penny triójával.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a tojás tárolásáról és kezeléséről.
Zugló új szívében, a Bosnyák tér mögött épült meg a Zenit Corso: modern üzletekkel, éttermekkel és látványos LED-homlokzattal várja a látogatókat.
A baromfihúsok árának alakulását jelentősen befolyásolta a kormányzati árrésstop.
A mosogatógép használatához könnyű hozzászokni. Ez az a háztartási eszköz, amelynek használatával jelentős mennyiségű vizet és időt takaríthatunk.
A SPAR Magyarország tovább fejleszti hálózatát Magyarországon.
Az IKEA Magyarország közölte, hogy a megnövekedett rendelések miatt késések várhatók a kiscsomagos házhoz szállításoknál.
A koporsós temetés országos átlagára átlépte a félmillió forintot, egy év alatt több mint 12 százalékot drágult.
Világhírű ruhamulti terjeszkedne agresszívan a szomszédban: hamarosan megnyílhat az első magyar bolt is?
A japán ruházati óriás, a Uniqlo első fizikai üzletének megnyitására készül, amivel új fejezetet nyithat jelenlétében Közép-Európában.
A MediaMarkt szakértői a gazdasági környezet kihívásairól, a vásárlói szokások és igények változásáról, valamint a MediaMarkt Marketplace-ről meséltek.
Nyugdíjasok vesztőhelye: tényleg drágább a helyi Tesco Express, mint a város széli nagy hipermarket?
A Gateshead-i Highfield lakói szerint a helyi Tesco Express magasabb árai miatt "büntetésben" érzik magukat, mivel ez az egyetlen elérhető szupermarket a környéken.
Magyaros végkifejlet az ország első személyzet nélküli boltjában: annyit loptak, hogy biztonsági őrt kellett felvenni
A lopások miatt fel kellett venni egy biztonsági őrt a szegedi okosboltba.
Egy vezető beosztású nógrádi kormánytisztviselőt értek lopáson a balassagyarmati Lidl önkiszolgáló kasszáinál.
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad,...
A részletes inflációs adatokból továbbra is jól látszik, hogy a mindennapi vásárlások szintjén még bőven érezni az áremelkedést.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó?
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.