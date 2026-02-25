Reagáltak a szakértők a miniszterelnök állításaira: kiderült, tényleg kilőne-e az olaj ára, ha megszűnne az orosz függés

Orbán Viktor szerint az orosz olaj kiesése esetén azonnal ezer forintra ugorna az üzemanyagok ára. Szakértők azonban vitatják ezt - derült ki az RTL Híradó riportjából

A miniszterelnök nemrég azt nyilatkozta, hogy az orosz kőolajszállítás leállása drasztikus drágulást hozna a magyar töltőállomásokon. Orbán Viktor érvelése azon alapul, hogy az Ural típusú kőolaj hordónként mintegy 13 dollárral olcsóbb a nyugati piacon irányadó Brent típusnál. A kormányfő szerint ennek kiesése azonnal megemelné a fogyasztói árakat.

A Holtankoljak.hu szakértője azonban árnyalta a képet: ő egyáltalán nem számít áremelkedésre még egy ilyen forgatókönyv megvalósulása esetén sem. A szakmai vélemény rámutat, hogy az olcsóbb orosz és a drágább nyugati olaj közötti árkülönbözetből származó haszon jelenleg sem az autósoknál csapódik le.

A Mol ugyanis köteles ezen különbözet 95 százalékát különadó formájában befizetni a központi költségvetésbe. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a lakosság már most is a magasabb árszintet fizeti meg a kutakon.