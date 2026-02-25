Vladiszlav Vlaszjuk szerint Magyarország és Szlovákia lépése megzavarhatná az amerikai közvetítéssel zajló orosz–ukrán béketárgyalásokat is.
Reagáltak a szakértők a miniszterelnök állításaira: kiderült, tényleg kilőne-e az olaj ára, ha megszűnne az orosz függés
Orbán Viktor szerint az orosz olaj kiesése esetén azonnal ezer forintra ugorna az üzemanyagok ára. Szakértők azonban vitatják ezt - derült ki az RTL Híradó riportjából
A miniszterelnök nemrég azt nyilatkozta, hogy az orosz kőolajszállítás leállása drasztikus drágulást hozna a magyar töltőállomásokon. Orbán Viktor érvelése azon alapul, hogy az Ural típusú kőolaj hordónként mintegy 13 dollárral olcsóbb a nyugati piacon irányadó Brent típusnál. A kormányfő szerint ennek kiesése azonnal megemelné a fogyasztói árakat.
A Holtankoljak.hu szakértője azonban árnyalta a képet: ő egyáltalán nem számít áremelkedésre még egy ilyen forgatókönyv megvalósulása esetén sem. A szakmai vélemény rámutat, hogy az olcsóbb orosz és a drágább nyugati olaj közötti árkülönbözetből származó haszon jelenleg sem az autósoknál csapódik le.
A Mol ugyanis köteles ezen különbözet 95 százalékát különadó formájában befizetni a központi költségvetésbe. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a lakosság már most is a magasabb árszintet fizeti meg a kutakon.
Akár 70%-os állami támogatás is járhat fűtéscserére, a plafon 21 ezer euró lehet.
A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a Mobilredfox Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet, hogy a rendőrség e-mailben soha nem kér személyes adatot vagy pénzt.
A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 30 napos mozgóátlag alá került, amely így 39 687 forintnál rövid távú ellenállást jelent.
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont vizsgálata aggasztó mennyiségű t PFAS-szennyezést mutatott ki a Duna vizében és üledékében.
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
Az MVM a földgázszámlákkal kapcsolatban közölte, hogy ki és mikor számíthat majd a számlára, és azok mikortól tartalmazzák a rezsistop kedvezményt.
Közel másfél év szünet után a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal, 6,25 százalékra mérsékelte az alapkamatot.
Az eurót hét órakor 378,11 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 378,46 forint után.
A napi forgalom 25,1 milliárd forintot tett ki, miközben a vezető részvények teljesítménye vegyes képet mutatott.
Kedden mérsékelt erősödést mutatott a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.
A lépés nem okozott meglepetést, megfelelt a piaci és elemzői várakozásoknak.
A Mol álláspontja szerint tőzsdei kommunikációjuk, valamint vezető tisztségviselőik részvényügyletei minden tekintetben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.
Varga Mihály szerint a kedvező adatok ismeretében lehetett úgy dönteni, hogy kamatot vágjon a Monetáris Tanács.
Bennfentes kereskedelem gyanúja miatt indított vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank a Mol részvényeivel összefüggő egyes tranzakciók ügyében.
2024 óta most először változott a jegybanki alapkamat, a Monetáris Tanács 6,25 százalékra vitte le az értéket.
A nemzetgazdasági miniszter álláspontja szerint a magyar bankrendszer hatékonyságának növeléséhez és a költségek mérsékléséhez kevesebb, ám nagyobb pénzintézetre van szükség.
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
Babos András, a Portfolio elemzője szerint a mostani lassú teljesítmény mögött nemcsak ciklikus hatások, hanem mély strukturális tényezők is állnak.
Az euróval és a frankkal szemben picit erősödött, a dollárral szemben viszont gyengült a forint a reggeli nyitáskor.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-