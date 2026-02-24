Nagy bajban a Mol: bennfentes kereskedelem gyanúja miatt nyomoz a jegybank, ebből vajon mi lesz?

Bennfentes kereskedelem gyanúja miatt indított vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank a Mol részvényeivel összefüggő egyes tranzakciók ügyében. A jegybanki eljárás alapja egy bejelentés, amely a vállalat tájékoztatási gyakorlatát, illetve vezetőinek részvényeladásait kifogásolta - számolt be a Portfolio.

Az MNB a Reuters hírügynökség megkeresésére megerősítette: vizsgálják, történt-e jogsértés az olajipari társaság papírjait érintő tőkepiaci ügyletek során. A felügyelet közlése szerint az eljárás lezárásáig nem áll módjukban további részleteket megosztani a nyilvánossággal.

A vizsgálat közvetlen előzménye, hogy a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) közérdekű bejelentéssel fordult a jegybankhoz. A szervezet álláspontja szerint a Mol feltehetően megsértette a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségét azzal, hogy nem számolt be időben a Barátság kőolajvezeték leállásáról.

A szövetség szerint a bennfentes kereskedelem gyanúját erősíti, hogy a vezeték leállásával párhuzamosan a vállalat vezető tisztségviselői milliárdos értékben váltak meg részvényeiktől. A hírek hatására a Mol árfolyama 2 százalékos csökkenést mutatott a kereskedés során.