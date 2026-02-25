2026. február 25. szerda Géza
7 °C Budapest
egy köteg magyar forint bankjegy és 100 eurós bankjegy
Gazdaság

Fordulat a devizapiacon: így indította a napot a forint

Pénzcentrum/MTI
2026. február 25. 08:17

Vegyesen alakult a forint árfolyama szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót hét órakor 378,11 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 378,46 forint után. A dollár jegyzése 320,60 forintra gyengült 321,05 forintról, a svájci franké viszont 415,05 forintról 415,22 forintra erősödött.

Az euró árfolyam 1,1804 dollárra emelkedett a kedd esti 1,1788 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
