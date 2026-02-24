Az ukrán fél arról tájékoztatta a szlovák üzemeltetőt, hogy egy nap halasztással, várhatóan csütörtökön indulhat újra a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken.
Megszólalt a Mol az MNB vádjairól: jogszerűen adták el részvényeiket a vezető tisztségviselők
A Mol álláspontja szerint tőzsdei kommunikációjuk, valamint vezető tisztségviselőik részvényügyletei minden tekintetben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Az olajipari vállalat közölte: a stratégiai készletek felszabadítását kizárólag azt követően kezdeményezték, hogy az ukrán fél tájékoztatása alapján egyértelművé vált, a Barátság kőolajvezeték leállása veszélyezteti a finomítók folyamatos ellátását.
A társaság hangsúlyozta, hogy a készletfelszabadítási igényről szóló tájékoztatást csak akkor tették közzé, amikor a helyzet üzleti hatása már biztossá vált. Ez az időpont egybeesett a vezeték újraindításának bizonytalanságáról szóló hivatalos ukrán megerősítéssel. Ez a helyzet vetítette előre a Mol saját operatív készleteinek várható kimerülését.
Az elmúlt években a Barátság kőolajvezeték műszaki okok vagy a háborús események miatt több mint húsz alkalommal állt le. Mivel a szállítás korábban minden esetben újraindult a vállalati tartalékok elfogyása előtt, ezek a kimaradások nem befolyásolták érdemben az üzletmenetet.
A Mol emlékeztetett arra is, hogy a vezeték határon túli szakaszait nem ők üzemeltetik, így az ottani károk elhárítása sem tartozik a hatáskörükbe. A hivatalos tájékoztatás megérkezéséig ezért nem rendelkeztek információval arról, hogy a mostani eset tartós leállást jelent-e.
A vállalat végezetül leszögezte, hogy vezető tisztségviselőik részvényeladásai jogszerűen történtek, az ügyletekről pedig az előírt csatornákon keresztül beszámoltak.
A lépés nem okozott meglepetést, megfelelt a piaci és elemzői várakozásoknak.
A nemzetgazdasági miniszter álláspontja szerint a magyar bankrendszer hatékonyságának növeléséhez és a költségek mérsékléséhez kevesebb, ám nagyobb pénzintézetre van szükség.
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
Babos András, a Portfolio elemzője szerint a mostani lassú teljesítmény mögött nemcsak ciklikus hatások, hanem mély strukturális tényezők is állnak.
Az euróval és a frankkal szemben picit erősödött, a dollárral szemben viszont gyengült a forint a reggeli nyitáskor.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
Az elmúlt években a hazai kiskereskedelmet elég nagy infláció sújtotta...
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1308,54 pontos, 1,04 százalékos emelkedéssel, 127 042,45 ponton zárt hétfőn.
Akad olyan európai ország, ahol a harmincasok fele még otthon él. Kényelem, kényszer vagy gazdasági realitás? Mutatjuk!
A Wall Street határidős indexei és a dollár egyaránt gyengültek hétfőn, miután Donald Trump új, 15 százalékos vámot jelentett be.
A beruházások teljesítménye 1,3%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
A közelmúltban több európai országban is aktív beszédtémává vált az euró bevezetése.
Tényleg meglépi az MNB? Másfél év után nyúlhatnak a csodafegyverhez Varga Mihályék: minden egy irányba mutat
Közel másfél év szünet után minden jel arra mutat, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa kedden megkezdi a kamatcsökkentési ciklust.
A magyarral ellentétben köszöni, jól van a cseh és a szlovák gazdaság: miért szakadtunk le ennyire a térségről?
Csehország és Szlovákia hasonló külső kitettség mellett is lényegesen jobban teljesített Magyarországnál.
Mi történik, ha elfogy az európai acél? És miért drágább Európában az acélgyártás, mint máshol? Európa komoly versenyt fut az acél- és fémipar megmentéséért.
Sorsdöntő hét következik Magyarország jövője szempontjából: ezen áll vagy bukik minden, érdemes figyelni
Kamatdöntő ülést tart a jegybank, turisztikai, beruházási és munkaerőpiaci adatokat is közöl a KSH a jövő héten.
Bár december 31-én hatályba lépett az új választókerületi térkép, a módosítás nem oldotta meg az alapvető problémát.
Aggasztó jelentést közöltek a magyar államadósságról: sürgősen lépni kell, ha nem akarunk bóvliba kerülni?
Bár rövid távon nem fenyeget finanszírozási zavar, az Európai Bizottság friss jelentése szerint Magyarország adósságpályája közép- és hosszú távon aggasztó irányt vesz.
Bár az év elején heves tiltakozást váltott ki a dél-amerikai Mercosur-országokkal kötött kereskedelmi megállapodás, a szakmai elemzések szerint az európai mezőgazdaság miatti aggodalmak túlzóak voltak.
A horvát kőolajvezeték-üzemeltető, a JANAF határozottan cáfolta az ellátási zavarokról szóló híreket.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
