Megszólalt a Mol az MNB vádjairól: jogszerűen adták el részvényeiket a vezető tisztségviselők

A Mol álláspontja szerint tőzsdei kommunikációjuk, valamint vezető tisztségviselőik részvényügyletei minden tekintetben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Az olajipari vállalat közölte: a stratégiai készletek felszabadítását kizárólag azt követően kezdeményezték, hogy az ukrán fél tájékoztatása alapján egyértelművé vált, a Barátság kőolajvezeték leállása veszélyezteti a finomítók folyamatos ellátását.

A társaság hangsúlyozta, hogy a készletfelszabadítási igényről szóló tájékoztatást csak akkor tették közzé, amikor a helyzet üzleti hatása már biztossá vált. Ez az időpont egybeesett a vezeték újraindításának bizonytalanságáról szóló hivatalos ukrán megerősítéssel. Ez a helyzet vetítette előre a Mol saját operatív készleteinek várható kimerülését.

Az elmúlt években a Barátság kőolajvezeték műszaki okok vagy a háborús események miatt több mint húsz alkalommal állt le. Mivel a szállítás korábban minden esetben újraindult a vállalati tartalékok elfogyása előtt, ezek a kimaradások nem befolyásolták érdemben az üzletmenetet.

A Mol emlékeztetett arra is, hogy a vezeték határon túli szakaszait nem ők üzemeltetik, így az ottani károk elhárítása sem tartozik a hatáskörükbe. A hivatalos tájékoztatás megérkezéséig ezért nem rendelkeztek információval arról, hogy a mostani eset tartós leállást jelent-e.

A vállalat végezetül leszögezte, hogy vezető tisztségviselőik részvényeladásai jogszerűen történtek, az ügyletekről pedig az előírt csatornákon keresztül beszámoltak.