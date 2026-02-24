2026. február 24. kedd Mátyás
Galati, Románia, 2015. december 14: MOL benzinkút. A MOL-csoport (Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ) egy integrált olaj- és gázipari csoport Magyarországon.
Gazdaság

Megszólalt a Mol az MNB vádjairól: jogszerűen adták el részvényeiket a vezető tisztségviselők

Pénzcentrum
2026. február 24. 17:41

A Mol álláspontja szerint tőzsdei kommunikációjuk, valamint vezető tisztségviselőik részvényügyletei minden tekintetben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Az olajipari vállalat közölte: a stratégiai készletek felszabadítását kizárólag azt követően kezdeményezték, hogy az ukrán fél tájékoztatása alapján egyértelművé vált, a Barátság kőolajvezeték leállása veszélyezteti a finomítók folyamatos ellátását.

A társaság hangsúlyozta, hogy a készletfelszabadítási igényről szóló tájékoztatást csak akkor tették közzé, amikor a helyzet üzleti hatása már biztossá vált. Ez az időpont egybeesett a vezeték újraindításának bizonytalanságáról szóló hivatalos ukrán megerősítéssel. Ez a helyzet vetítette előre a Mol saját operatív készleteinek várható kimerülését.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elmúlt években a Barátság kőolajvezeték műszaki okok vagy a háborús események miatt több mint húsz alkalommal állt le. Mivel a szállítás korábban minden esetben újraindult a vállalati tartalékok elfogyása előtt, ezek a kimaradások nem befolyásolták érdemben az üzletmenetet.

Nagy bajban a Mol: bennfentes kereskedelem gyanúja miatt nyomoz a jegybank, ebből vajon mi lesz?
EZ IS ÉRDEKELHET
Nagy bajban a Mol: bennfentes kereskedelem gyanúja miatt nyomoz a jegybank, ebből vajon mi lesz?
Bennfentes kereskedelem gyanúja miatt indított vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank a Mol részvényeivel összefüggő egyes tranzakciók ügyében.

A Mol emlékeztetett arra is, hogy a vezeték határon túli szakaszait nem ők üzemeltetik, így az ottani károk elhárítása sem tartozik a hatáskörükbe. A hivatalos tájékoztatás megérkezéséig ezért nem rendelkeztek információval arról, hogy a mostani eset tartós leállást jelent-e.

A vállalat végezetül leszögezte, hogy vezető tisztségviselőik részvényeladásai jogszerűen történtek, az ügyletekről pedig az előírt csatornákon keresztül beszámoltak.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #jegybank #mol #gazdaság #ukrajna #tőzsde #részvény #olaj #barátság kőolajvezeték #orosz-ukrán háború #kőolaj

1
2 hete
Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk
2
1 hete
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
3
2 hete
Magyarország sorsa megpecsételődött? Minden EU-s forrást elbukhat hazánk
4
5 napja
Komoly bejelentést tett az Otthon Start hitelről Gulyás Gergely: erről tudjon, aki tervezi felvenni
5
1 napja
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
