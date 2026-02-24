Babos András, a Portfolio elemzője szerint a mostani lassú teljesítmény mögött nemcsak ciklikus hatások, hanem mély strukturális tényezők is állnak.
Magyarázkodik Nagy Márton: így gondolta azt, hogy csak öt nagy bank legyen az országban
A nemzetgazdasági miniszter álláspontja szerint a magyar bankrendszer hatékonyságának növeléséhez és a költségek mérsékléséhez kevesebb, ám nagyobb pénzintézetre van szükség. Nagy Márton legutóbbi nyilatkozataiban a piaci konszolidáció felgyorsítását sürgette, egy konferencián pedig konkrétan meg is nevezte azt a négy nagybankot, amelyeknek véleménye szerint hosszú távon a piacon kellene maradniuk.
A tárcavezető közösségi oldalán a méretgazdaságosság közgazdasági elvével támasztotta alá álláspontját. Érvelése szerint kevesebb nagybank működése esetén a rendszer fenntartása olcsóbbá válik, ami mérsékelheti a pénzügyi termékek árát, és ezáltal – némileg paradox módon – élénkebb versenyt generálhat.
A miniszter nemzetközi példaként Ausztriát és Svédországot említette, ahol kevesebb mint öt nagy piaci szereplő dominálja a szektort, az érdeklődők figyelmébe pedig egy korábbi, 2006-os jegybanki elemzést ajánlott. Bár a miniszter a banki szolgáltatások magas költségeit a szereplők számával magyarázta, a működési és árazási hatékonyságot jelentősen rontó állami terhekre nem tért ki.
Nagy Márton már korábban hangsúlyozta: véleménye szerint a bankok túl drágán működnek és túl sokan vannak, ezért a konszolidáció nem halogatható tovább. Mivel Magyarországon jelenleg hét nagybank üzemel, a miniszter szavai arra utalnak, hogy további pénzintézetek fúzióját tartaná kívánatosnak.
Ezt a gondolatmenetet folytatva a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hétfői konferenciáján a miniszter tovább szűkítette a kört. Név szerint is említett négy pénzintézetet – az OTP-t, az MBH-t, a K&H-t és az UniCreditet –, amelyeknek szerinte helye van a piacon. Bár a konkrét kiválasztás hátterét nem részletezte, a 2024-es mérlegfőösszegek alapján jelenleg éppen ezek a hitelintézetek számítanak a négy legnagyobb hazai szereplőnek.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
Az elmúlt években a hazai kiskereskedelmet elég nagy infláció sújtotta...
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1308,54 pontos, 1,04 százalékos emelkedéssel, 127 042,45 ponton zárt hétfőn.
Akad olyan európai ország, ahol a harmincasok fele még otthon él. Kényelem, kényszer vagy gazdasági realitás? Mutatjuk!
A Wall Street határidős indexei és a dollár egyaránt gyengültek hétfőn, miután Donald Trump új, 15 százalékos vámot jelentett be.
A beruházások teljesítménye 1,3%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
A közelmúltban több európai országban is aktív beszédtémává vált az euró bevezetése.
Tényleg meglépi az MNB? Másfél év után nyúlhatnak a csodafegyverhez Varga Mihályék: minden egy irányba mutat
Közel másfél év szünet után minden jel arra mutat, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa kedden megkezdi a kamatcsökkentési ciklust.
A magyarral ellentétben köszöni, jól van a cseh és a szlovák gazdaság: miért szakadtunk le ennyire a térségről?
Csehország és Szlovákia hasonló külső kitettség mellett is lényegesen jobban teljesített Magyarországnál.
Mi történik, ha elfogy az európai acél? És miért drágább Európában az acélgyártás, mint máshol? Európa komoly versenyt fut az acél- és fémipar megmentéséért.
Sorsdöntő hét következik Magyarország jövője szempontjából: ezen áll vagy bukik minden, érdemes figyelni
Kamatdöntő ülést tart a jegybank, turisztikai, beruházási és munkaerőpiaci adatokat is közöl a KSH a jövő héten.
Bár december 31-én hatályba lépett az új választókerületi térkép, a módosítás nem oldotta meg az alapvető problémát.
Aggasztó jelentést közöltek a magyar államadósságról: sürgősen lépni kell, ha nem akarunk bóvliba kerülni?
Bár rövid távon nem fenyeget finanszírozási zavar, az Európai Bizottság friss jelentése szerint Magyarország adósságpályája közép- és hosszú távon aggasztó irányt vesz.
Bár az év elején heves tiltakozást váltott ki a dél-amerikai Mercosur-országokkal kötött kereskedelmi megállapodás, a szakmai elemzések szerint az európai mezőgazdaság miatti aggodalmak túlzóak voltak.
A horvát kőolajvezeték-üzemeltető, a JANAF határozottan cáfolta az ellátási zavarokról szóló híreket.
Hivatalosan megkezdődött szombaton az április 12-ei országgyűlési képviselő-választás kampányidőszaka, életbe léptek a kampányra vonatkozó szabályok.
Donald Trump válaszlépésként 10 %-os globális vámot vezet be, miután a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette a korábban kivetett védővámokat.
Tovább éleződik a vita a Barátság Kőolajvezeték kapcsán a magyar kormány és az EU között: ezt a választ adta Brüsszel
A Bizottság tisztában van a magyar és szlovák döntés következményeivel, és elemzi azok ukrán piacra gyakorolt hatását.
Donald Trump nem vethet ki egyoldalúan vámokat vészhelyzeti jogkörére hivatkozva.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-