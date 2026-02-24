2026. február 24. kedd Mátyás
Budapest, 2025. június 3.Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter sajtótájékoztatót tart a Nemzetgazdasági Minisztériumban 2025. június 3-án. A kormány a múlt héten döntött egy új gyorsvasúti kapcsolat kiépítésérõl a Liszt Ferenc Nem
Gazdaság

Magyarázkodik Nagy Márton: így gondolta azt, hogy csak öt nagy bank legyen az országban

Pénzcentrum
2026. február 24. 13:32

A nemzetgazdasági miniszter álláspontja szerint a magyar bankrendszer hatékonyságának növeléséhez és a költségek mérsékléséhez kevesebb, ám nagyobb pénzintézetre van szükség. Nagy Márton legutóbbi nyilatkozataiban a piaci konszolidáció felgyorsítását sürgette, egy konferencián pedig konkrétan meg is nevezte azt a négy nagybankot, amelyeknek véleménye szerint hosszú távon a piacon kellene maradniuk.

A tárcavezető közösségi oldalán a méretgazdaságosság közgazdasági elvével támasztotta alá álláspontját. Érvelése szerint kevesebb nagybank működése esetén a rendszer fenntartása olcsóbbá válik, ami mérsékelheti a pénzügyi termékek árát, és ezáltal – némileg paradox módon – élénkebb versenyt generálhat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A miniszter nemzetközi példaként Ausztriát és Svédországot említette, ahol kevesebb mint öt nagy piaci szereplő dominálja a szektort, az érdeklődők figyelmébe pedig egy korábbi, 2006-os jegybanki elemzést ajánlott. Bár a miniszter a banki szolgáltatások magas költségeit a szereplők számával magyarázta, a működési és árazási hatékonyságot jelentősen rontó állami terhekre nem tért ki.

Nagy Márton már korábban hangsúlyozta: véleménye szerint a bankok túl drágán működnek és túl sokan vannak, ezért a konszolidáció nem halogatható tovább. Mivel Magyarországon jelenleg hét nagybank üzemel, a miniszter szavai arra utalnak, hogy további pénzintézetek fúzióját tartaná kívánatosnak.

Ezt a gondolatmenetet folytatva a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hétfői konferenciáján a miniszter tovább szűkítette a kört. Név szerint is említett négy pénzintézetet – az OTP-t, az MBH-t, a K&H-t és az UniCreditet –, amelyeknek szerinte helye van a piacon. Bár a konkrét kiválasztás hátterét nem részletezte, a 2024-es mérlegfőösszegek alapján jelenleg éppen ezek a hitelintézetek számítanak a négy legnagyobb hazai szereplőnek.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
#bank #pénzintézet #magyarország #gazdaság #bankok #otp bank #nemzetgazdasági minisztérium #nagy márton #MBH Bank #k&h bank

Érdekel