Sokak kedvenc üzlete húzza le a rolót: az árrésstop volt az utolsó szeg a koporsóba

Gazdaság
Gazdaság

Sokak kedvenc üzlete húzja le a rolót: az árrésstop volt az utolsó szeg a koporsóba

Pénzcentrum
2025. november 30. 19:01

Az elmúlt hét is bőven szolgált olyan témákkal, amelyek megmozgatták a magyar olvasókat: kiderült, hogy egyre több kiskereskedelmi üzlet zár be Magyarországon. De szóba került az is, hogy Csehországban évtizedek óta nem látott mértékben terjed a hepatitis A. Megtudtuk azt is, hogy milyen kötelező juttatások járhatnak a magyar munkahelyeken, ahogyan az is, hogy mennyit kaphatnak az idősek 2026 januárjától. Íme a Pénzcentrum legolvasottabb cikkei a 48. héten, ezek a témák foglalkoztatták leginkább az olvasókat.

A héten az egyik legolvasottabb cikkünk az volt, hogy 2024 nyara és 2025 június vége között 2,7 százalékkal csökkent a boltok száma. Arányaiban Zala, Bács Kiskun és Hajdú Bihar vármegyében zárt be a legtöbb üzlet, Budapesten is átlag feletti volt az arány. Az élelmiszerüzleteken belül főként a zöldség és gyümölcsboltok, valamint a húsüzletek kerültek nehéz helyzetbe. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a második félévben gyorsulhat a bezárási ütem, mert az árrésstop miatt a nagy láncok nyomott árakkal erősítik a versenyt. Kozák Tamás főtitkár úgy látja, hogy 2025 végére tovább nőhet azoknak a településeknek a száma, ahol már bolt sincs, év elején is mintegy 400 ilyen volt.

A tél eljövetelével a járványok is előtérbe kerülnek, mint kiderült, Csehországban olyan ütemben terjed a hepatitis A, amire évtizedek óta nem volt példa. A járvány főként Prágában erős, és a hatósági adatok szerint minden korcsoport érintett. Az év végi időszakban ez különösen aggasztó, mert a nagyvárosok karácsonyi vásárai sok turistát vonzanak, köztük sok magyart is.

A Magyar Orvosi Kamara a Pénzcentrum kérdésére közölte, hogy a fertőzés kockázata ott a legnagyobb, ahol nem megfelelőek a higiéniai körülmények. Ilyen helyszínek lehetnek a vásárok és az ott árult ételek. A leghatékonyabb védekezés az oltás, és aki az idei ünnepi időszakban szeretne Csehországba utazni, annak gyorsan kell lépnie, hogy kialakulhasson a védettség. A Csehországba indulóknak összegyűjtöttük, mit érdemes tudni a hepatitis A terjedéséről és az oltáson kívüli védekezési lehetőségekről.

Az Országgyűlés elé került egy ellenzéki javaslat, amely kötelező nyereségrészesedést írna elő bizonyos cégek dolgozóinak. A kezdeményezés célja, hogy a munkavállalók közvetlenül részesüljenek a vállalat eredményéből. A Pénzcentrum által megkérdezett szakértők szerint a teljesítmény ösztönzésére több hatékony eszköz is létezik, ugyanakkor egy kötelező rendszer bevezetése jelentős gazdasági kockázatot hordozna. A vállalatok anyagi mozgástere szűkülhet, ami bizonytalanná teheti a működést és a beruházásokat.

A Pénzcentrum legújabb CashTag epizódjában a magyar munkaerőpiac legfontosabb változásairól beszélgetünk: arról, hogy milyen béremelési kilátások rajzolódnak ki 2026-ra, hogyan hatnak a makrogazdasági folyamatok a fizetésekre, és mire számíthatnak a dolgozók a következő évben. Szó volt arról is, hogy a betöltetlen állások növekvő száma mit jelez, milyen irányokban érdemes továbbtanulni vagy átképezni magunkat, és hogyan alakul át a munka világa az AI térnyerésével. 

Közeledik a karácsony, így a boltok is jobbnál jobb akciókkal kedveskednek a vásárlóknak. A Lidl ezen a héten egy sokak számára hasznos eszközt kínált akciósan. 

Hamarosan itt az új év és fontos téma, hogy mi lesz a nyugdíjakkal. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a magyar gazdaság az idei évben körülbelül 0,5 százalékos bővülést érhet el, és az év utolsó negyedévében már élénkülésre számítanak. A parlamenti meghallgatáson elmondta, hogy a bevételi elmaradások ellenére a kormány továbbra is a családok és a vállalkozások támogatását tartja elsődlegesnek. A jövő évi nyugdíjemelés 3,6 százalék lesz.

Szomorú hírekről is be kellett számolnunk, hiszen mint kiderült, a Hervis elhagyja a magyar és a román piacot, üzleteit pedig a brit Frasers Group veszi át. A Sports Directet és a Flannels-t működtető, gyorsan növekvő vállalat így kész bolthálózathoz jut Közép Európában. A márkaváltás után új versenyhelyzet alakulhat ki, ami a Decathlont is érintheti.

Egy friss, 1500 fős reprezentatív felmérés szerint a magyarok kétharmada kockázatosnak tartja az orosz energiától való függést. Közel a felük még magasabb rezsit is elfogadna, ha ezzel csökkenthető lenne a kiszolgáltatottság. Az Energiaklub és az IDEA Intézet mai sajtótájékoztatóján bemutatta, hogyan látja a lakosság az energiaellátás fő kérdéseit, milyen megoldásokat tartanak működőképesnek, és milyen irányba terelheti ez a hazai energiapolitikát.

A több mint 14 ezer válaszadó kb. kétharmada nem, vagy kevéssé érzi magát anyagi biztonságban - derül ki a Pénzcentrum legfrissebb, nagymintás felmérésből. A kutatás szerint erős különbségek vannak abban, hogyan kezelik a pénzügyeiket a különböző korcsoportok és jövedelmi szintek. A fiatalok nagyobb része például szeretné növelni a megtakarításait és nyitottabb a befektetésekre. A középkorúak számára pedig az adósságok rendezése és a pénzügyi biztonság a fő cél. Az idősebb korosztály mozgástere már jóval szűkebb, és inkább a kockázatkerülő megoldásokat részesíti előnyben. A megtakarítási eszközök között a biztonságos formák vannak túlsúlyban, és sokan kerülik a magasabb kockázatot jelentő befektetéseket is.

Az első részben a megélhetéssel és a kilátásokkal kapcsolatos kérdésekre érkezett válaszokat értékeltük ki. A mostani második részben pedig arra voltunk kíváncsiak, milyen megtakarításaik vannak a válaszadóknak.

