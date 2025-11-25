Az Otthon Centrum harmadik negyedéves elemzése szerint továbbra is a panellakások kelnek el a leggyorsabban.
Rengeteg magyar elégelte meg a méregdrága rezsiárakat: asztalra csapnak a fogyasztók, tüntetést szerveznek
Pénteken egész napos rezsitüntetést szerveznek a Váci útra, a Budapesti Elektromos Művek épülete elé. A demonstráció hátterében elsősorban a magas rendszerhasználati díjak és a kiugró elszámolószámlák miatti elégedetlenség áll - állapította meg a G7 portál.
A budapesti "rezsitüntetés" részben az MVM és egyéb rezsikárosultak Facebook-csoportban szerveződött, ahol számos felhasználó fejezi ki nemtetszését a szolgáltatókkal szemben. Az elégedetlenség különösen figyelemreméltó annak fényében, hogy a rezsicsökkentés az egyik legfontosabb politikai intézkedés volt az elmúlt 15 évben, aminek eredményeként Magyarországon a legalacsonyabbak az energiaárak az Európai Unióban.
Ezt a számok is alátámasztják: 2025 októberében egy kilowattóra villamos energiáért 9,3 eurócentet fizetett a magyar lakosság, miközben az uniós átlag ennek közel háromszorosa, 25,7 eurócent volt. A gáz esetében még nagyobb a különbség: a magyar ár 2,6 eurócent volt kilowattóránként, az uniós átlag pedig ennek négyszeresét is meghaladta.
A kedvező összképet azonban árnyalja, hogy a rendszerhasználati díjak kifejezetten magasak Magyarországon. Ez az áram esetében a teljes tarifa kétharmadát teszi ki, ami nemzetközi összehasonlításban egyedülálló – más országokban ez jellemzően 10-40 százalék között mozog.
Ezzel szemben magának az áramnak az ára rendkívül alacsony: csak a teljes díj 14 százaléka, szemben a más országokban jellemző 30-70 százalékkal.
A torz díjtételek magyarázata a rezsicsökkentés rendszerében keresendő. Mivel a tarifa fix, ha egy elemét emelik, akkor egy másikat ugyanannyival csökkenteni kell, hogy a végösszeg ne változzon.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A rendszerhasználati díj emelésének azonban más okai is lehettek. A fejlesztések elmaradása már a teljes rendszerre súlyos következményekkel járt, így valószínűleg nem lehetett a korábbi alacsony szinten tartani a díjakat.
A helyzetet bonyolítja, hogy a díjtételek megállapítása nehezen átlátható folyamat, és a fogyasztók gyakran az iparág működését sem értik teljesen. Erre példa, hogy a tüntetést a "Budapesti Elektromos Művek"-hez szervezték, miközben az egykori Elmű hálózatát ma már az E.On üzemelteti, ügyfeleit pedig az MVM szolgálja ki.
Itt az eredeti, azonnal puha mézeskalács recept és mézeskalács cukormáz recept - Mézeskalács házikó recept és sablon
Isteni mézeskalács recept: íme, a nagymama mézeskalács receptje, mutatjuk, hogyan készül a rögtön puha mézeskalács. Hogyan történik a mézeskalács díszítése cukormázzal?
Kirobbant a magyar klíma-botrány: ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak a hűtő-fűtő berendezések kapcsán
Magyarországon rohamosan terjed a légkondicionáló berendezések használata, miközben az ingatlanállomány energetikai állapota kritikus.
Tóth Vera énekesnő őszintén vallott anyagi helyzetéről Borbás Marcsi podcastjában
Téli zsidó ünnepek 2025-ben és 2026-ban: itt az ünnepnaptár - Mikor van hanuka, milyen szokások, ételek kapcsolódanak hozzá?
Az alábbiakban bemutatjuk, milyen zsidó ünnepek kapcsolódnak a 2025-ös és 2026-os télhez, mikor kezdődnek, és mit jelentenek.
Toros káposzta recept: nézzük, hogyan történik a toros káposzta készítése savanyú káposzta használatával, mitől lesz a legfinomabb a toros káposzta oldalassal!
Egy nemzetközi rangsor szerint Budapest a világ egyik legstresszesebb városa: te is ezt érzed néha?
Mikor jön a tél 2025-ben? Mikor lesz hó? Lesz-e idén fehér karácsony? A tél kezdete, a téli napforduló és a téli szünet dátuma
Bár a naptári tél hivatalosan december 1-jén indul, az első hidegfrontok és fagyos reggelek már november végén megérkezhetnek. Mit ígérnek az előrejelzések? Nézzük!
A többi belvárosi kerülethez képest nem változtatta meg drasztikusan a VI. kerület lakáspiacát a tavalyi terézvárosi Airbnb-t tiltó rendelet.
A 2025 téli napforduló idején sokakban felmerül a kérdés, mit ünnepeltek a rómaiak a téli napforduló idején, és miért kötődik ennyi hagyomány ehhez az időszakhoz....
Havazás idején, aki teheti, válassza a közösségi közlekedést - írta a Főpolgármesteri Hivatal a napokban várható hóeséssel kapcsolatban csütörtökön kiadott közleményében.
Erre a drágulásra egy magyar se volt felkészülve: döbbenet, ahogy elszálltak az ilyen ingatlanok árai
Hatalmas különbségek mutatkoznak a magyarországi lakásárakban: a legdrágább és legolcsóbb utcák között akár 514-szeres árkülönbség is lehet.
A KSH adatai alapján 2024-ben a vármegyeszékhelyeken és Budapesten közel 60 ezer lakóingatlan cserélt gazdát.
A Duna House legfrissebb adatai szerint a budapesti lakáspiacon átrendeződés figyelhető meg a kerületi preferenciákban.
A tűzoltók azonnal megkezdték a tűzzel érintett emelet kiürítését.
A szabályozás várhatóan jelentős hatással lesz a kerületi ingatlanpiacra.
Kiderült, meddig lesz még elérhető az Otthon Start hitelprogram a lakásvásárlóknak: erről jobb, ha tudsz
Az Otthon Start lakáshitelprogram továbbra is váratlanul erős érdeklődést mutat, a kormány eredeti várakozásait felülmúlva.
Az új otthon elérhetősége – mit ér a 3%-os hitel különböző keresetek mellett?
Egyre több ingatlanközvetítő kínál piaci ár alatt jelentősen olcsóbb lakásokat, ám az úgynevezett 'alternatív ingatlanpiac' valójában árverési ingatlanok közvetítését takarja.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.