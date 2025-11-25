Rengeteg magyar elégelte meg a méregdrága rezsiárakat: asztalra csapnak a fogyasztók, tüntetést szerveznek

Pénteken egész napos rezsitüntetést szerveznek a Váci útra, a Budapesti Elektromos Művek épülete elé. A demonstráció hátterében elsősorban a magas rendszerhasználati díjak és a kiugró elszámolószámlák miatti elégedetlenség áll - állapította meg a G7 portál.

A budapesti "rezsitüntetés" részben az MVM és egyéb rezsikárosultak Facebook-csoportban szerveződött, ahol számos felhasználó fejezi ki nemtetszését a szolgáltatókkal szemben. Az elégedetlenség különösen figyelemreméltó annak fényében, hogy a rezsicsökkentés az egyik legfontosabb politikai intézkedés volt az elmúlt 15 évben, aminek eredményeként Magyarországon a legalacsonyabbak az energiaárak az Európai Unióban.

Ezt a számok is alátámasztják: 2025 októberében egy kilowattóra villamos energiáért 9,3 eurócentet fizetett a magyar lakosság, miközben az uniós átlag ennek közel háromszorosa, 25,7 eurócent volt. A gáz esetében még nagyobb a különbség: a magyar ár 2,6 eurócent volt kilowattóránként, az uniós átlag pedig ennek négyszeresét is meghaladta.

A kedvező összképet azonban árnyalja, hogy a rendszerhasználati díjak kifejezetten magasak Magyarországon. Ez az áram esetében a teljes tarifa kétharmadát teszi ki, ami nemzetközi összehasonlításban egyedülálló – más országokban ez jellemzően 10-40 százalék között mozog.

Ezzel szemben magának az áramnak az ára rendkívül alacsony: csak a teljes díj 14 százaléka, szemben a más országokban jellemző 30-70 százalékkal.

A torz díjtételek magyarázata a rezsicsökkentés rendszerében keresendő. Mivel a tarifa fix, ha egy elemét emelik, akkor egy másikat ugyanannyival csökkenteni kell, hogy a végösszeg ne változzon.

A rendszerhasználati díj emelésének azonban más okai is lehettek. A fejlesztések elmaradása már a teljes rendszerre súlyos következményekkel járt, így valószínűleg nem lehetett a korábbi alacsony szinten tartani a díjakat.

A helyzetet bonyolítja, hogy a díjtételek megállapítása nehezen átlátható folyamat, és a fogyasztók gyakran az iparág működését sem értik teljesen. Erre példa, hogy a tüntetést a "Budapesti Elektromos Művek"-hez szervezték, miközben az egykori Elmű hálózatát ma már az E.On üzemelteti, ügyfeleit pedig az MVM szolgálja ki.