2025. november 25. kedd Katalin
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Analog electricity meter for households. Measuring used electricity in kWh ( kilowatt hour )
Otthon

Rengeteg magyar elégelte meg a méregdrága rezsiárakat: asztalra csapnak a fogyasztók, tüntetést szerveznek

Pénzcentrum
2025. november 25. 08:30

Pénteken egész napos rezsitüntetést szerveznek a Váci útra, a Budapesti Elektromos Művek épülete elé. A demonstráció hátterében elsősorban a magas rendszerhasználati díjak és a kiugró elszámolószámlák miatti elégedetlenség áll - állapította meg a G7 portál.

A budapesti "rezsitüntetés" részben az MVM és egyéb rezsikárosultak Facebook-csoportban szerveződött, ahol számos felhasználó fejezi ki nemtetszését a szolgáltatókkal szemben. Az elégedetlenség különösen figyelemreméltó annak fényében, hogy a rezsicsökkentés az egyik legfontosabb politikai intézkedés volt az elmúlt 15 évben, aminek eredményeként Magyarországon a legalacsonyabbak az energiaárak az Európai Unióban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezt a számok is alátámasztják: 2025 októberében egy kilowattóra villamos energiáért 9,3 eurócentet fizetett a magyar lakosság, miközben az uniós átlag ennek közel háromszorosa, 25,7 eurócent volt. A gáz esetében még nagyobb a különbség: a magyar ár 2,6 eurócent volt kilowattóránként, az uniós átlag pedig ennek négyszeresét is meghaladta.

A kedvező összképet azonban árnyalja, hogy a rendszerhasználati díjak kifejezetten magasak Magyarországon. Ez az áram esetében a teljes tarifa kétharmadát teszi ki, ami nemzetközi összehasonlításban egyedülálló – más országokban ez jellemzően 10-40 százalék között mozog.

Ezzel szemben magának az áramnak az ára rendkívül alacsony: csak a teljes díj 14 százaléka, szemben a más országokban jellemző 30-70 százalékkal.

Nagyon nem mindegy hogyan kapod az áramot: egy vagyont spórolhatsz a rezsin, ha erre odafigyelsz
EZ IS ÉRDEKELHET
Nagyon nem mindegy hogyan kapod az áramot: egy vagyont spórolhatsz a rezsin, ha erre odafigyelsz
Sokak számára meglepő lehet, hogy milyen sokféle árszabás közül választhatnak, amelyek közül néhány kifejezetten a spórolásra ösztönöz.

A torz díjtételek magyarázata a rezsicsökkentés rendszerében keresendő. Mivel a tarifa fix, ha egy elemét emelik, akkor egy másikat ugyanannyival csökkenteni kell, hogy a végösszeg ne változzon. 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A rendszerhasználati díj emelésének azonban más okai is lehettek. A fejlesztések elmaradása már a teljes rendszerre súlyos következményekkel járt, így valószínűleg nem lehetett a korábbi alacsony szinten tartani a díjakat.

A helyzetet bonyolítja, hogy a díjtételek megállapítása nehezen átlátható folyamat, és a fogyasztók gyakran az iparág működését sem értik teljesen. Erre példa, hogy a tüntetést a "Budapesti Elektromos Művek"-hez szervezték, miközben az egykori Elmű hálózatát ma már az E.On üzemelteti, ügyfeleit pedig az MVM szolgálja ki.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #energia #rezsi #Budapest #áram #rezsicsökkentés #mvm #tüntetés #költségek #áram ára #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:04
08:44
08:30
07:45
07:25
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 24.
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
2025. november 24.
Ezekben a szakmákban jár a luxusfizetés Magyarországon: ők a munkaerőpiac sztárjai 2025-ben
2025. november 24.
Lelépnél az országból? Így lehetsz izlandi állampolgár: hiába a milliós álombérek, erről tudni kell
2025. november 24.
Karácsonyfa árak 2025: ennyibe kerülhet a lucfenyő, az ezüstfenyő és a nordmann fenyő métere idén
NAPTÁR
Tovább
2025. november 25. kedd
Katalin
48. hét
November 25.
A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja
November 25.
Gulag-emléknap
November 25.
A magyar labdarúgás napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Advent 2025: mikor van advent első vasárnapja? - A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor
2
3 hete
Brutális lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
3
3 hete
Az Otthon Start után jön a kijózanodás: vége az őrületnek - ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak
4
4 hete
Súlyos hírt kapott, aki klímával fűtene 2025 telén: ezzel kevesen számolnak, pokol lehet a fűtési szezon
5
4 hete
Tetőcsere támogatás 2025: így lehet pályázni, ezek a feltételek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nyitott devizapozíció
A hitelt folyósító bankok deviza-árfolyamváltozásából fakadó kockázata.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 06:59
8+1 mesebeli vidéki szánkópálya: mutatjuk, hol lehet szánkózni Magyarországon 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 06:28
Brutál akciót robbantott a Lidl: 3999 forint a legendás Singer varrógép
Agrárszektor  |  2025. november 25. 08:16
Olyan eső jön ma ebben a 8 megyében, amilyen rég volt itthon: mutatjuk