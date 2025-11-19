Az új üzem évente 700 ezer lítium-ion akkumulátort készít majd több mint ötmillió cella felhasználásával.
Több százezer magyar vásárló kaphat pénzt az About You-tól – te is köztük lehetsz
Megtévesztő módon akciózott és pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra az About You – tárta fel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A népszerű online divatáru portál üzemeltetője elismerte a jogsértéseket és vállalta, hogy 1750 forint kompenzációt nyújt több százezer magyar fogyasztónak, akik 2022. december 31. és 2024. december 31. között vásároltak a weboldalon vagy az applikációban. Az összesen több mint 500 millió forint értékűre becsült visszatérítés mellett a német cég a bírságot sem kerülte el, mivel a GVH Versenytanácsa 505 millió forint befizetésére is kötelezte a magyar költségvetés javára. A nemzeti versenyhatóság a karácsony előtti akciók időszakában megfontolt vásárlásra figyelmezteti a fogyasztókat és árgus szemekkel figyeli a kereskedőket.
2023 júliusában egyszerre három versenyfelügyleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a hazai online ruha- és cipőkereskedelem jelentős szereplőivel szemben. A GVH gyanúja szerint a CCC, az Answear és az About You a vásárlók számára megtévesztő módokon tüntette fel az akciós áraikat. A CCC és az Answear vizsgálata kötelezettségvállalás elfogadásával zárult, mindkét üzemeltető cég vállalata, hogy javít az árfeltüntetési gyakorlatán és jövőben átláthatóbban fog akciózni.
Az About You ár- és kedvezményfeltüntetési gyakorlatának vizsgálata során a nemzeti versenyhatóság feltárta, hogy a hamburgi székhellyel működő, német üzemeltető cég több szempontból is megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott:
- Olyan ár- és kedvezményfeltüntetési rendszert alakított ki és működtetett, amely nem biztosította azt, hogy a fogyasztók az elérhető árkedvezményekről és azok mértékéről valós tájékoztatást kaphassanak.
- Pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra azzal, hogy a kampányok időtartamáról az idő fogyását kiemelő, másodpercenként folyamatosan visszafelé számoló órával tájékoztatta a fogyasztókat, valamint a termékek elérhetőségének korlátozottságát kiemelő üzeneteket jelenített meg a vásárlási folyamat egésze alatt.
Ezek a technikák alkalmasak voltak arra, hogy jelentősen korlátozzák a fogyasztók termékekkel kapcsolatos választási, illetve magatartási szabadságát, illetve a lehetőségüket a tájékozott döntés meghozatalára.
Az About You portált üzemeltető cég kezdetben védekezett, majd az eljárás során elismerte a jogsértéseket és együttműködött a GVH-val. A bírság csökkentése érdekében a vállalkozás átfogó fogyasztóvédelmi compliance program kialakítását vállalta, ennek részeként a sürgető üzenetek konkrét átalakítására is specifikus vállalásokat tett. A cég emellett vállalta azt is, hogy 1750 Ft kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, akik 2022. december 31. és 2024. december 31. között vásároltak a weboldalon vagy az applikációban. A visszatérítés teljes összege meghaladhatja az 500 millió Ft-ot. Akiknek az üzemeltető rendelkezik a banki adataival, azoknak közvetlenül visszautalja a fenti összeget, a többieknek pedig ún. About You coins formájában írja azt jóvá. Ennek beváltására a fogyasztók egy évig lesznek jogosultak és vásárlás esetén a kompenzáció automatikusan jóváíródik, a fogyasztó részéről nincs szükség külön aktivitásra (pl. kód beírására stb.), illetve az összeg az ún. promóciós időszakokon (azaz jelentős termékkört érintő, néhány napos kampányokon, mint például Black Friday) kívül kedvezményes termékekre is felhasználható.
Ezekkel a vállalásokkal az About You üzemeltetője közel felével tudta csökkenteni a kiszabott bírságot, a céget a GVH Versenytanácsa – az egyéb együttműködési intézkedésekre is figyelemmel – végül 505 millió Ft befizetésére kötelezte a magyar központi költségvetésbe. A kiszabott bírságok a központi költségvetés versenyfelügyeleti bírság számlájára kerülnek. A kötelezően előírt vállalásokat (compliance program, fogyasztók kompenzálása) a vállalkozásnak egy év alatt kell végrehajtania, amit a Gazdasági Versenyhivatal utóvizsgálat keretében tüzetesen ellenőriz majd. Amennyiben a cég nem teljesíti az előírtakat, utólag a kapott bírságcsökkentést is be kell fizetnie.
A GVH a karácsony előtti időszakban, illetve ezekben a hetekben, az úgynevezett Black Friday akciók időszakában árgus szemmel figyeli a webshopok árfeltüntetési, illetve akciózási gyakorlatait, és amennyiben jogsértések gyanúját észleli, megteszi a szükséges intézkedéseket, indokolt esetben vizsgálatot indít. A GVH az elmúlt évekhez hasonlóan idén is tájékoztató videókkal, jó tanácsokkal segíti a fogyasztókat abban, hogy körültekintően vásároljanak és ne dőljenek be a szezonális akcióknak.
Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
