Kész, vége: ennyi volt az About You-nak, ezt minden vásárolnak tudnia kell

A német online divatóriás Zalando bejelentette, hogy megállapodást kötött versenytársa, az About You felvásárlásáról 1,1 milliárd euró értékben. A tranzakció célja egy páneurópai e-kereskedelmi platform létrehozása, amely várhatóan megerősíti a Zalando piaci pozícióját az egyre élesedő versenyben - tudósított a Reuters.

A Zalando készpénzes ajánlata részvényenként 6,50 euró, ami 107%-os prémiumot jelent az About You elmúlt három hónapi átlagos részvényárfolyamához képest. Ez jelentős felértékelődést mutat a keddi 3,90 eurós záróárhoz viszonyítva.

A bejelentést követően a Zalando részvényei 8%-os csökkenést mutattak, ami az elmúlt két év legnagyobb napi százalékos esése felé mutatott. Ez jelzi a befektetők óvatosságát az akvizícióval kapcsolatban. Az üzlet hátterében az áll, hogy az olcsó gyorsáru-kiskereskedő Shein gyors növekedése jelentős nyomást gyakorol az európai online szereplőkre. A Zalando ezzel a lépéssel kívánja megerősíteni pozícióját az árversenyben.

Az About You fő részvényese, a német Otto kiskereskedelmi csoport támogatja az ügyletet. "A tervezett kétmárkás stratégia jelentősen növelné a csoport jelenlétét a páneurópai piacokon" - nyilatkozták. A Zalando közleménye szerint az egyesített üzletág ambiciózus célokat tűzött ki maga elé. A vállalat 10% és 13% közötti korrigált kamat- és adófizetés előtti eredményhányadot (EBIT) kíván elérni.

Az ajánlatot az Otto, egy Heartland A/S által ellenőrzött befektetési társaság, valamint az About You igazgatósági tagjai is elfogadták. Érdemes megjegyezni, hogy az Otto mindössze három és fél évvel ezelőtt vitte tőzsdére az About You-t, akkor részvényenként 23 eurós kibocsátási áron.