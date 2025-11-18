Itt az MNB friss kamatdöntése: nem mert meglepőt húzni a jegybank

Az MNB Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a 6,5 százalékos alapkamatot, amely immár több mint egy éve nem módosult. Az infláció alakulásának függvényében azonban a közeljövőben változhat a jegybank kamatpolitikája.

A Magyar Nemzeti Bank keddi ülésén nem módosította a 6,5 százalékos alapkamatot, amely így 2023 szeptembere óta változatlan szinten maradt.

A döntés hátterében áll, hogy az infláció októberben sorozatban negyedik alkalommal 4,3 százalékot ért el, ami továbbra is meghaladja a jegybank által meghatározott 2-4 százalékos célsávot. Szakértői előrejelzések szerint azonban az áremelkedési ütem lassulása várható: az év végére három százalék körüli, 2026 első negyedévében pedig akár két százalék közeli inflációs adatok is érkezhetnek.

Kulcskérdés, hogy a jegybank miként reagál majd az esetleges inflációcsökkenésre, különösen annak fényében, hogy korábban a kamatcsökkentések előfeltételeként az inflációs cél tartós és fenntartható elérését jelölte meg.

A döntés részleteiről és a monetáris politika jövőbeli irányáról a délután három órakor nyilvánosságra hozott közlemény, valamint Varga Mihály elnök ezzel egy időben kezdődő sajtótájékoztatója adhat bővebb tájékoztatást. A piaci szereplők elsősorban arra figyelnek majd, hogy a jegybank vezetése fenntartja-e eddigi szigorú álláspontját, vagy esetleg változtat kommunikációs stratégiáján.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA

