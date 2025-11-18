2025. november 18. kedd Jenő
Budapest, 2025. augusztus 25.Varga Mihály, az MNB elnöke beszédet mond a Magyar Nemzeti Bank (MNB), az Ázsiai Pénzügyi Együttmûködési Szövetség (AFCA) és a Magyar Bankszövetség pénzügyi fórumán az MNB Budai Központjában 2025. auguszt
Gazdaság

Itt az MNB friss kamatdöntése: nem mert meglepőt húzni a jegybank

Pénzcentrum
2025. november 18. 14:11

Az MNB Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a 6,5 százalékos alapkamatot, amely immár több mint egy éve nem módosult. Az infláció alakulásának függvényében azonban a közeljövőben változhat a jegybank kamatpolitikája.

A Magyar Nemzeti Bank keddi ülésén nem módosította a 6,5 százalékos alapkamatot, amely így 2023 szeptembere óta változatlan szinten maradt.

A döntés hátterében áll, hogy az infláció októberben sorozatban negyedik alkalommal 4,3 százalékot ért el, ami továbbra is meghaladja a jegybank által meghatározott 2-4 százalékos célsávot. Szakértői előrejelzések szerint azonban az áremelkedési ütem lassulása várható: az év végére három százalék körüli, 2026 első negyedévében pedig akár két százalék közeli inflációs adatok is érkezhetnek.

Kulcskérdés, hogy a jegybank miként reagál majd az esetleges inflációcsökkenésre, különösen annak fényében, hogy korábban a kamatcsökkentések előfeltételeként az inflációs cél tartós és fenntartható elérését jelölte meg.

A döntés részleteiről és a monetáris politika jövőbeli irányáról a délután három órakor nyilvánosságra hozott közlemény, valamint Varga Mihály elnök ezzel egy időben kezdődő sajtótájékoztatója adhat bővebb tájékoztatást. A piaci szereplők elsősorban arra figyelnek majd, hogy a jegybank vezetése fenntartja-e eddigi szigorú álláspontját, vagy esetleg változtat kommunikációs stratégiáján.

