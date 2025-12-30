Bizonytalan rajt a tőzsdén: fontos figyelmeztetést kaptak a befektetők

Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 93,57 pontos, 0,08 százalékos csökkenéssel, 110 953,40 ponton zárt hétfőn

Varga Zoltán kiemelte, hogy napközben 111 463 pontnál, új csúcson járt az index, végül a 111 ezres szint alatt zárt.

A kommentárban megemlítette, hogy bóvlira rontotta Budapest adósbesorolását a Moody’s. A korábbi Baa3 osztályzatot Ba1-re változtatták, és további vizsgálatot helyeztek kilátásba. Ugyancsak felhívta a figyelmet arra: mindhárom nagy hitelminősítő közzétette a jövő évi menetrendjét, eszerint Magyarország adósbesorolását 2-2 alkalommal fogják felülvizsgálni, a felülvizsgálatok mindegyikre a parlamenti választást követően lesz.

A vezető részvények közül az OTP árfolyamában fontos támasz húzódik 35 ezer forintnál, a következő a 30 napos mozgóátlag 33 900 forint alatt. A bankrészvények ára 430 forinttal, 1,21 százalékkal 35 010 forintra csökkent hétfőn, forgalmuk 6,1 milliárd forintot tett ki.

A Mol árfolyama a 200 napos mozgóátlag fölé ugrott, mely 2938 forintnál így támaszt jelent, ellenállás pedig 2966 forintnál húzódik. Az olajpapír hétfőn 54 forinttal, 1,86 százalékkal 2954 forintra erősödött, 1,0 milliárd forintos forgalomban.

A Richter a 9870 forintos szint felett zárt, a következő ellenállás az 50 napos mozgóátlag 9918 forintnál. A részvény árfolyama 165 forinttal, 1,7 százalékkal 9885 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom változatlanul az 1800 forintos szint környékén mozog, fontos támasz-zóna 1760 és 1770 forint között látható, míg ellenállás 1868 forintnál. Hétfőn a Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1798 forintra esett, forgalma 352,9 millió forint volt.