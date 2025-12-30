Összességében a múltbeli adatok alapján a 4 százalékos növekedési cél túlzottan optimistának tűnik.
Bizonytalan rajt a tőzsdén: fontos figyelmeztetést kaptak a befektetők
Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 93,57 pontos, 0,08 százalékos csökkenéssel, 110 953,40 ponton zárt hétfőn
Varga Zoltán kiemelte, hogy napközben 111 463 pontnál, új csúcson járt az index, végül a 111 ezres szint alatt zárt.
A kommentárban megemlítette, hogy bóvlira rontotta Budapest adósbesorolását a Moody’s. A korábbi Baa3 osztályzatot Ba1-re változtatták, és további vizsgálatot helyeztek kilátásba. Ugyancsak felhívta a figyelmet arra: mindhárom nagy hitelminősítő közzétette a jövő évi menetrendjét, eszerint Magyarország adósbesorolását 2-2 alkalommal fogják felülvizsgálni, a felülvizsgálatok mindegyikre a parlamenti választást követően lesz.
A vezető részvények közül az OTP árfolyamában fontos támasz húzódik 35 ezer forintnál, a következő a 30 napos mozgóátlag 33 900 forint alatt. A bankrészvények ára 430 forinttal, 1,21 százalékkal 35 010 forintra csökkent hétfőn, forgalmuk 6,1 milliárd forintot tett ki.
A Mol árfolyama a 200 napos mozgóátlag fölé ugrott, mely 2938 forintnál így támaszt jelent, ellenállás pedig 2966 forintnál húzódik. Az olajpapír hétfőn 54 forinttal, 1,86 százalékkal 2954 forintra erősödött, 1,0 milliárd forintos forgalomban.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Richter a 9870 forintos szint felett zárt, a következő ellenállás az 50 napos mozgóátlag 9918 forintnál. A részvény árfolyama 165 forinttal, 1,7 százalékkal 9885 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.
A Magyar Telekom változatlanul az 1800 forintos szint környékén mozog, fontos támasz-zóna 1760 és 1770 forint között látható, míg ellenállás 1868 forintnál. Hétfőn a Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1798 forintra esett, forgalma 352,9 millió forint volt.
A Moody’s rendkívüli döntéssel a befektetésre nem ajánlott kategóriába rontotta Budapest hitelminősítését, és további leminősítést is kilátásba helyezett.
Kismértékben erősödött a forint hétfőn a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon a reggeli jegyzésekhez képest.
A részvénypiac forgalma 9,8 milliárd forintot tett ki, a vezető papírok vegyes mozgást mutattak a december 23-i záróárakhoz képest.
Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége Európában, betiltják őket: megszólalt a Daikin vezérigazgatója, ez vár a magyar háztartásokra
Vállalatvezetők, közgazdászok, tudósok és közéleti szereplők adtak éles, sokszor meglepően őszinte képet 2025-ben a magyar valóságról a Pénzcentrumnak.
Az előző évektől eltérően ezúttal az új év kezdetén tart sajtótájékoztatót a miniszterelnök.
Az eurót hétfőn reggel kilenc óra után 387,29 forinton jegyezték a péntek kora esti 386,84 forinttal szemben.
Az Európai Bizottság jelzést adott, hogy a paksi atomerőmű bővítésének állami támogatása jelenleg nem rendelkezik uniós jóváhagyással.
Enyhe emelkedéssel indulhat a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Nincs több kérdés: már biztos, hamarosan rengeteg pénzt veszít Magyarország, a következmények súlyosak
Magyarország a jogállamisági viták következtében a kohéziós források harmadától és a helyreállítási alap forrásainak szinte egészétől el van zárva.
Több, a kis- és középvállalkozásnak fontos adóügyi határidő jár le december 31-én.
Olcsó energia, munkaerő, biztonság és exportpiacok: mind eltűntek. Kérdés, mire építhet Németország a következő évtizedben.
Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?
Komoly piaci törések, karácsonyi témák és nagyívű interjúk jellemezték az elmúlt hetet a Pénzcentrumon.
Ez még Magyarországon is fejfájást okozhat? Óriási bajban a kínai akkunagyhatalmak: komoly válság jöhet 2026-ban
A kínai lítiumakkumulátor-ipar jelentős kihívásokkal néz szembe 2026 elején a hazai elektromosautó-piac gyengülése és az exportnövekedés lassulása miatt.
A forint kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2025-ben, az euróval szemben több mint tíz éve, a dollárral szemben pedig még régebben nem látott mértékben erősödött.
Komoly pénzosztásra készülhetnek Brüsszelben 2026-ban? Kiderültek a tervek, rengeteg forrás sorsa dőlhet el
Az Európai Unió 2026-os költségvetésének végleges formája megszületett, amelyben az Európai Parlament sikeresen lobbizott a források növeléséért.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1786 dollárról 1,1765 dollárra változott.
Varga Mihály jegybankelnök szerdán délután Facebook-oldalán három célról írt, melyeket hivatalba lépésekor tűztek ki, és amelyeket szerinte teljesítettek.
A színésznő elmondta, hogy most több pénzt keres, mint előtte sok éven át, de azért messze van a luxustól az, hogyan él.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.