2025. december 30. kedd Dávid
2 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üzleti befektető vásárol részvényt ,kriptopénz, bitcoin, mobilalkalmazáson keresztül
Gazdaság

Bizonytalan rajt a tőzsdén: fontos figyelmeztetést kaptak a befektetők

Pénzcentrum/MTI
2025. december 30. 09:26

Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 93,57 pontos, 0,08 százalékos csökkenéssel, 110 953,40 ponton zárt hétfőn

Varga Zoltán kiemelte, hogy napközben 111 463 pontnál, új csúcson járt az index, végül a 111 ezres szint alatt zárt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kommentárban megemlítette, hogy bóvlira rontotta Budapest adósbesorolását a Moody’s. A korábbi Baa3 osztályzatot Ba1-re változtatták, és további vizsgálatot helyeztek kilátásba. Ugyancsak felhívta a figyelmet arra: mindhárom nagy hitelminősítő közzétette a jövő évi menetrendjét, eszerint Magyarország adósbesorolását 2-2 alkalommal fogják felülvizsgálni, a felülvizsgálatok mindegyikre a parlamenti választást követően lesz.

A vezető részvények közül az OTP árfolyamában fontos támasz húzódik 35 ezer forintnál, a következő a 30 napos mozgóátlag 33 900 forint alatt. A bankrészvények ára 430 forinttal, 1,21 százalékkal 35 010 forintra csökkent hétfőn, forgalmuk 6,1 milliárd forintot tett ki.

A Mol árfolyama a 200 napos mozgóátlag fölé ugrott, mely 2938 forintnál így támaszt jelent, ellenállás pedig 2966 forintnál húzódik. Az olajpapír hétfőn 54 forinttal, 1,86 százalékkal 2954 forintra erősödött, 1,0 milliárd forintos forgalomban.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Richter a 9870 forintos szint felett zárt, a következő ellenállás az 50 napos mozgóátlag 9918 forintnál. A részvény árfolyama 165 forinttal, 1,7 százalékkal 9885 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom változatlanul az 1800 forintos szint környékén mozog, fontos támasz-zóna 1760 és 1770 forint között látható, míg ellenállás 1868 forintnál. Hétfőn a Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1798 forintra esett, forgalma 352,9 millió forint volt.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:03
09:45
09:30
09:26
09:20
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 30. 06:00
Sok befektető fog hibázni 2026-ban - kerüld el a csapdákat I Invest  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 29. 17:24
Kiderült, milyen meglepetéssel indítja 2026-ot az RTL
Bejelentette az RTL, kik vezetik az óév utolsó RTL Híradóját és hogy ki mondja 2026 első perceiben a...
Bankmonitor  |  2025. december 29. 10:09
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis buy now, pay later (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési f...
KonyhaKontrolling  |  2025. december 29. 07:45
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kics...
Holdblog  |  2025. december 28. 13:58
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyért...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 30.
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 30.
Készüljön, aki 2026-ban felújít, építkezik: ennyivel drágulhatnak az építőanyagok Magyarországon
2025. december 29.
Kiderült a nagy virsli titok: a legtöbb magyar nem is sejti, mit eszik szilveszterkor valójában
2025. december 29.
Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége Európában, betiltják őket: megszólalt a Daikin vezérigazgatója, ez vár a magyar háztartásokra
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 30. kedd
Dávid
1. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megállapodtak, brutál díjemelés jön Magyarországon: szinte biztos, hogy ráterhelik az átlagemberre
2
1 hete
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
3
6 napja
Anyagi helyzetéről vallott Pokorny Lia: "19 év után most először tudom felújítani a lakást..."
4
7 napja
Bejelentette Gulyás Gergely: rengeteg dolog változik január 1-től, itt vannak a részletek
5
1 hete
"Nem 2000 forint lesz a kenyér, hanem 1850, és nem januártól, hanem februártól" - Kiakadtak a gazdák és a fuvarozók Lázárék megállapodásán
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási tevékenység
szigorúan szabályozott gazdasági, pénzügyi tevékenység. Szerződésen, jogszabályon vagy tagsági viszonyon alapuló kötelezettségvállalás, amely során a biztosító megszervezi a veszélyközösséget, matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a biztosítható kockázatokat, megállapítja a biztosítási díjat, meghatározott tartalékot képez, a kockázatokat átvállalja, és szolgáltatásokat teljesít.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 07:15
Most mi lesz? Bóvliba tette Budapestet a Moody's: további leminősítést is kaphat a magyar főváros
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 06:29
Gigateszten 37 márka fej- és fülhallgatói: ezek most a legjobb vételek, ha minőségit akarsz magadnak
Agrárszektor  |  2025. december 30. 08:50
Akkora esőzés jött itt hirtelen, hogy 12 órán át ömlött a víz