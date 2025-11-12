Tovább erősödhet a forint: már nem csak álom a 370-es euró

A forint jelentős erősödést mutatott az elmúlt időszakban, amit a dollár gyengülése, a hazai gazdaságpolitikai fordulat és a magas kamatszint együttesen támogatott. A stabil árfolyam fenntartásában kulcsszerepet játszik a Magyar Nemzeti Bank kamatpolitikája, a hazai politikai ciklushoz kapcsolódó piaci várakozások és a dollár nemzetközi árfolyamának alakulása.

Az év elején még kedvezőtlen kilátások mutatkoztak a forint számára: a dollár erősödése 415 forint fölé emelte az eurót, míg az amerikai deviza árfolyama meghaladta a 400 forintot 2025 januárjában. A fordulat akkor következett be, amikor a dollár – korábbi évtizedes erősödési trendjét követően – mintegy 15 százalékos leértékelődést szenvedett el. Ezt elsősorban az Egyesült Államokban kialakult gazdaságpolitikai bizonytalanság okozta, ami óvatosabbá tette a befektetőket a dollár alapú eszközökkel szemben.

Az amerikai gazdaságpolitika a kereskedelmi deficit mérséklése érdekében a gyengébb dollár és az alacsonyabb kamatkörnyezet irányába mozdult el, ami kifejezetten kedvezett a feltörekvő piaci devizáknak és a magas kamatozású eszközöknek, köztük a forintnak is.- írta a Telex.

A hazai folyamatok szintén támogatták a forint erősödését. A márciusi jegybankelnök-váltást követően – amikor Matolcsy György helyére Varga Mihály érkezett – a monetáris- és gazdaságpolitika új irányt vett. Az elmúlt évtized exportösztönzését és a kontrolláltan gyengülő árfolyamot felváltotta az inflációs várakozások lehorgonyzására fókuszáló, stabil vagy erősödő forintot megkövetelő stratégia. A devizaárfolyam jelentősége megnőtt, mivel az infláció érzékenyebben reagál rá.

A magyar alapkamat 2024 szeptembere óta 6,5 százalékon áll, ami a nemzetközi környezetben jelentős támaszt nyújtott a forintnak. A magyar gazdaság fundamentumai is az erősebb forint irányába mutattak: a költségvetés elsődleges egyenlege strukturálisan javult és közelítette a nullát, míg a folyó fizetési mérleg sem romlott érdemben, az alap forgatókönyv szerint 1-2 százalékos többletet mutat.

A változatlan magyar alapkamat azt is jelentette, hogy a kamatkülönbözet fokozatosan javult a főbb kereskedelmi partnerekkel és régiós versenytársakkal szemben, mivel tavaly szeptember óta kamatot vágott az Európai Központi Bank, az amerikai Fed, valamint a cseh és a lengyel jegybank is.

A külföldi befektetők Magyarország esetében a korábbi lengyel forgatókönyvet kezdték árazni: a 2026-os választások közeledtével potenciálisan javuló uniós kapcsolatok és a brüsszeli források esetleges felszabadítása csökkentheti az országkockázati prémiumot. Érdemes megjegyezni, hogy a lengyel 2023-as választásokat megelőző és követő egy éves időszakban a złoty közel 15 százalékot erősödött a régiós versenytárs valutákkal szemben.

Mindezek következtében az elmúlt évben mintegy 4-5 milliárd eurónyi tőke áramlott a forintpiacra, főként úgynevezett "carry trade" jellegű befektetések formájában. Ez azt jelenti, hogy a befektetők alacsony kamatozású devizában vesznek fel hitelt, majd a kapott pénzt magasabb kamatozású devizába, jelen esetben forintba fektetik be. Ez ugyan erősítette a forintot, de növeli a kockázatot is, különösen ha a globális hangulat hirtelen romlana.

A kilátások szempontjából három tényező kulcsfontosságú: a magyar jegybank kamatpolitikája, a hazai belpolitikai ciklushoz kapcsolódó piaci várakozások és a dollár nemzetközi árfolyam trendje. Az alapforgatókönyv szerint a Magyar Nemzeti Bank 2026 tavaszáig nem változtat az alapkamaton, ami továbbra is támogató lehet a forint számára.

A globális háttér azonban bizonytalan, különösen a dollár jövőbeli alakulása tekintetében. A jelenlegi amerikai kormányzat stratégiai célja a kereskedelmi deficit csökkentése, amihez a dollár gyengülését tekintik egyik eszköznek. A 2026 tavaszán esedékes amerikai jegybankelnök váltás után jó eséllyel olyan új elnök kerülhet pozícióba, aki jobban igyekezhet kiszolgálni Donald Trump igényeit az alacsony kamatok és gyengébb dollár irányába.

Ugyanakkor Jerome Powell jelenlegi Fed-elnök legutóbbi sajtótájékoztatóján kiderült, hogy a döntéshozók megosztottak a kamatpolitika tekintetében, így a piac által várt 3 százalék körüli alapkamat korántsem biztos. Különösen akkor nem, ha a jelenlegi kormányzati leállást követő adatok nem recesszió felé hajló, hanem stabilan növekvő gazdaságot mutatnak.

Az elmúlt hetekben a világ vezető régióiban inkább javultak a gazdasági kilátások, és az USA-ból érkező adatok sem mutattak recessziót. A harmadik negyedéves vállalati jelentések is erősnek bizonyultak. Egy enyhén a cél fölött maradó infláció és a stabilan növekvő gazdaság nem feltétlenül indokol további jelentős kamatvágást.

Bár 2025 áprilisában Trump reciprok vámjainak bejelentése hozzájárult az amerikai eszközöktől való elforduláshoz és a dollár gyengüléséhez, azóta a makrogazdasági bizonytalanság érdemben csökkent. Az USA a legtöbb érintett országgal kereskedelmi megállapodást kötött, legutóbb Kínával egyéves "vámbékét", ami dollár erősítő tényező lehet.

Figyelembe kell venni azt is, hogy 2026 végén félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban, ami Trump számára különösen fontos, ezért addigra inkább erősebb növekedést, kisebb inflációt és kevesebb bizonytalanságot szeretne elérni. Az elmúlt hetek újra az amerikai felülteljesítésről szóltak: visszaáramlott a tőke, a Wall Street felülteljesített.

A dollárindex (DXY) 2023-2024-ben a 100-110-es sávban mozgott, amiből 2025 során lefelé tört ki, jelenleg azonban visszatért a 100 körüli szintekre. Komoly kérdés, hogy még a gyenge dollár rezsimben mozgunk-e, vagy a dollár már túl van a mélypontján és ismét a korábbi árfolyamsávba csúszhat vissza.

A magyar miniszterelnök washingtoni útján felmerült, hogy a Fed és az MNB egy úgynevezett "swap line"-t hozhat létre. Ez egy devizacsere-lehetőséget megteremtő megállapodás, amelynek keretében a két jegybank a saját devizáját elcserélheti a másikéra. Ezeknek a swap line-oknak a lehívására rendszerint nem kerül sor, alapvetően a piaci szentiment javítására szolgálnak, ami csökkentheti a kockázati prémiumot.

Kedden újabb piacmozgató információk láttak napvilágot: a 2025-ös és a 2026-os államháztartási hiány is 5 százalék körül alakulhat, míg a kormány a bankadó megemelését fontolgatja. Az állampapírpiac éles hozamemelkedéssel, a devizapiac pedig a washingtoni hírek utáni árfolyam-erősödés eltörlésével reagált. Ez még inkább előtérbe helyezheti a stabil forint szükségességét, és csökkentheti a kamatvágás esélyeit.

Összefoglalva: a jelenlegi helyzet továbbra is kedvez a forintnak. A három kiemelt kulcstényezőből kettő inkább támogató (MNB politikája és a lengyel párhuzam). A tartósan magas hazai kamatszint, a stabil makrogazdasági környezet és a gyenge dollár kombinációja esetén akár 370-375-ös euróárfolyam is elképzelhető. Ugyanakkor a pozicionáltság magas, és a külső kockázatok – különösen a globális hangulat és az amerikai monetáris politika iránya – továbbra is meghatározóak maradnak a forint jövőbeli pályája szempontjából.