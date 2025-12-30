November végéig több kamatot fizetett ki az állam, mint 2024-ben összesen, és a tendencia tovább romlik.
Figyelem, fontos hírt közölt a MOHU: így szállítják el a szemetet az újévi ünnepi időszakban
A MOHU Budapest Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy az újévi ünnepi időszakban is a már megszokott rend szerint szállítja el a kommunális és a szelektív hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken.
A MOHU azt közölte kedden, hogy a hulladékudvarok és az Újrahasználati Központok 2026. január 2-tól várják ismét a lakosokat
Hozzátették, hogy december 31-én a munkatársaik a szokásos szerdai program szerint végzik a kommunális és a szelektív hulladékszállítást.
A hulladékudvarok és a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok zárva tartanak - írták.
Az Árkád Üzletközpontban található ügyfélszolgálati iroda ezen a napon 8 és 12 óra között várja a lakosokat, a telefonos ügyfélszolgálat 8-14 óra között érhető el.
Közölték azt is, hogy január 1-jén munkatársaik a kommunális és a szelektív hulladékszállítást a szokásos csütörtöki program szerint végzik.
Ezen a napon valamennyi hulladékudvar, a személyes ügyfélszolgálati irodák és a telefonos ügyfélszolgálat zárva tart - áll a közleményben.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével visszaélve támadnak az adathalászatra specializálódott csalók.
Az eurót kedden reggel hat órakor 386,61 forinton jegyezték a hétfő este hat órai 386,27 forintos jegyzés után.
A Moody’s rendkívüli döntéssel a befektetésre nem ajánlott kategóriába rontotta Budapest hitelminősítését, és további leminősítést is kilátásba helyezett.
Kismértékben erősödött a forint hétfőn a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon a reggeli jegyzésekhez képest.
A részvénypiac forgalma 9,8 milliárd forintot tett ki, a vezető papírok vegyes mozgást mutattak a december 23-i záróárakhoz képest.
Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége Európában, betiltják őket: megszólalt a Daikin vezérigazgatója, ez vár a magyar háztartásokra
Vállalatvezetők, közgazdászok, tudósok és közéleti szereplők adtak éles, sokszor meglepően őszinte képet 2025-ben a magyar valóságról a Pénzcentrumnak.
Az előző évektől eltérően ezúttal az új év kezdetén tart sajtótájékoztatót a miniszterelnök.
Az eurót hétfőn reggel kilenc óra után 387,29 forinton jegyezték a péntek kora esti 386,84 forinttal szemben.
Az Európai Bizottság jelzést adott, hogy a paksi atomerőmű bővítésének állami támogatása jelenleg nem rendelkezik uniós jóváhagyással.
Enyhe emelkedéssel indulhat a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Nincs több kérdés: már biztos, hamarosan rengeteg pénzt veszít Magyarország, a következmények súlyosak
Magyarország a jogállamisági viták következtében a kohéziós források harmadától és a helyreállítási alap forrásainak szinte egészétől el van zárva.
Több, a kis- és középvállalkozásnak fontos adóügyi határidő jár le december 31-én.
Olcsó energia, munkaerő, biztonság és exportpiacok: mind eltűntek. Kérdés, mire építhet Németország a következő évtizedben.
Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?
Komoly piaci törések, karácsonyi témák és nagyívű interjúk jellemezték az elmúlt hetet a Pénzcentrumon.
Ez még Magyarországon is fejfájást okozhat? Óriási bajban a kínai akkunagyhatalmak: komoly válság jöhet 2026-ban
A kínai lítiumakkumulátor-ipar jelentős kihívásokkal néz szembe 2026 elején a hazai elektromosautó-piac gyengülése és az exportnövekedés lassulása miatt.
A forint kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2025-ben, az euróval szemben több mint tíz éve, a dollárral szemben pedig még régebben nem látott mértékben erősödött.
Komoly pénzosztásra készülhetnek Brüsszelben 2026-ban? Kiderültek a tervek, rengeteg forrás sorsa dőlhet el
Az Európai Unió 2026-os költségvetésének végleges formája megszületett, amelyben az Európai Parlament sikeresen lobbizott a források növeléséért.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1786 dollárról 1,1765 dollárra változott.
