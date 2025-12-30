Figyelem, fontos hírt közölt a MOHU: így szállítják el a szemetet az újévi ünnepi időszakban

A MOHU Budapest Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy az újévi ünnepi időszakban is a már megszokott rend szerint szállítja el a kommunális és a szelektív hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken.

A MOHU azt közölte kedden, hogy a hulladékudvarok és az Újrahasználati Központok 2026. január 2-tól várják ismét a lakosokat

Hozzátették, hogy december 31-én a munkatársaik a szokásos szerdai program szerint végzik a kommunális és a szelektív hulladékszállítást.

A hulladékudvarok és a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok zárva tartanak - írták.

Az Árkád Üzletközpontban található ügyfélszolgálati iroda ezen a napon 8 és 12 óra között várja a lakosokat, a telefonos ügyfélszolgálat 8-14 óra között érhető el.

Közölték azt is, hogy január 1-jén munkatársaik a kommunális és a szelektív hulladékszállítást a szokásos csütörtöki program szerint végzik.

Ezen a napon valamennyi hulladékudvar, a személyes ügyfélszolgálati irodák és a telefonos ügyfélszolgálat zárva tart - áll a közleményben.

Címlapi kép: Lakatos Péter, MTI/MTVA