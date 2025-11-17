2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
Tisztító öko szett különböző otthoni felületekhez. Előlnézet.
Gazdaság

Nagyüzemben árulták a hamis tisztítószert: óvatosan, ha te is innen vásároltál

Pénzcentrum
2025. november 17. 10:33

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M7-es sztráda Fejér vármegyei szakaszán állítottak meg egy magyar furgont, amely a papírok alapján mosószert szállított Szlovéniába, azonban a rakomány tele volt hamis tisztítószerrel.

A magyar járművet egy vietnámi férfi vezette, aki egyedül utazott. A sofőr azt mondta, hogy 1685 kilogramm mosószert visz, majd átadott a pénzügyőröknek egy fuvarokmányt is az ügyletről. A járőrök a papírok ellenőrzése után megvizsgálták a rakteret, ahol gyanússá vált, hogy a palackok ugyan megtévesztésig hasonlítanak az ismert márkájú „Ariel” mosószerekre, de csak hátlapi címkével rendelkeznek.

Az egyenruhások tételes vizsgálatot tartottak, amely során az utastérben, a vezetőülés és a raktér hátuljából 570 darab Ariel feliratú címkét és a felragasztásukhoz használandó ragasztóanyagot is megtalálták. A sofőr azt mondta, hogy a budapesti Kőbánya úti piacon vásárolta a termékeket.

A védjegy tulajdonosának képviselője megerősítette, hogy a termékek és a címkék egytől-egyig hamisítványok. A pénzügyőrök összesen 1 684 liter hamis mosószert és 570 darab címkét foglaltak le. A jogtulajdonosoknak okozott kár meghaladja a 4 millió forintot. A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indított eljárást.

Közleményükben felhívjálk a figyelmet, hogy ezek a termékek nemcsak silány minőségűek lehetnek, hanem olyan anyagokat is tartalmazhatnak, amelyek károsak az egészségre. A vásárlók biztonsága érdekében érdemes mindig megbízható forrásból származó terméket választani.

Amikor gyanúsan olcsó termékkel találkozunk, az alacsony ár mögött sokszor nemcsak jogsértés, hanem valódi veszély is rejtőzhet.
Címlapkép: Getty Images
