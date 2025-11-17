A Pénzcentrum 2025. november 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Gyengüléssel indítja a hetet a forint: vajon vissza tud erősödni?
Gyengült kissé hétfő reggelre a forint a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót hétfő reggel hat óra után 384,34 forinton jegyezték a péntek esti 384,25 forint után, a dollár jegyzése 331,25 forintra ment fel 330,86 forintról, a svájci franké pedig 416,85 forinton állt 416,46 forint után.
Hétfő reggeli jegyzésén a forint vegyesen állt a három devizával szemben az egy héttel korábbi, 46. heti kezdéshez képest: alig változott a jegyzése az euróval szemben, 0,4 százalékkal erősödött a dollár ellenében és 1,0 százalékkal gyengült a svájci frankkal szemben.
A novemberi kezdéshez képest a forint erősebben áll: egy százalékkal az euró, másfél százalékkal a dollár és 0,3 százalékkal a svájci frank ellenében.
Így lesz brutálisan drága a nap végére Magyarországon az áram: ezt bizony egyetlen család sem teszi csak úgy zsebre
Továbbra is a magyarok fizetik az egyik legolcsóbb a villanyszámlát az EU-ban, ez viszont évente 800 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent az államnak.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda közölte, hogy Orbán Viktor és Nagy Elek közös sajtónyilatkozatot tart hétfőn.
Nem engedélyezte a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) tevékenységének a folytatását az amerikai vezetés.
A korábbi miniszterelnöke szerint ennek több oka is van.
Az elnök emellett 2000 dolláros juttatást ígért az alacsony és közepes jövedelmű amerikaiaknak, amelyet a vámbevételekből finanszíroznak.
hosszú távú, következetes befektetés az egyik leghatékonyabb módja a hozamok maximalizálásának.
Elképesztő pusztulat helyeken épülhetnének lakások Budapest környékén: tényleg ide menekülnének az emberek a fővárosból?
Szentgotthárdon és Monoron korábban elhagyott ipari területeket alakítanak át lakóterületté.
A kormány 12 hónapra emeli a bérgarancia támogatást és újraindítja a MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramot is.
A kormány 860 milliárd forintot csoportosít át, a banki extraprofitadó emeléséből pedig a kisvállalatok adócsökkentését finanszírozzák.
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
A vezető részvények közül az OTP grafikonján továbbra is 31 865 forintnál húzódik támasz, míg 33 316 forintnál ellenállás.
Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 18,3, az egyéb építményeké 17,1%-kal bővült.
Az euró hét órakor 384,45 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 383,92 forintnál.
A kereskedők egyeztetés nélkül kapták meg a döntést, miközben a kormány szerint jelentős árcsökkenést hozott az árrésstop.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Nemzetközi Energiaügynökség legfrissebb havi jelentése szerint gyorsabb ütemben nőhet a globális olajkínálat az idei és a jövő évi időszakban, mint azt korábban várták.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter tisztázta, hogy Magyarország csak egyéves mentességet kapott az orosz olaj- és gázimportra vonatkozó szankciók alól.
Közel lehet a megoldás a szerb olajcég, a NIS körül kialakult hónapok óta tartó bizonytalanságra.
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.