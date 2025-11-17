2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
Magyar forint bankjegy és érmék
Gazdaság

Gyengüléssel indítja a hetet a forint: vajon vissza tud erősödni?

MTI
2025. november 17. 08:15

Gyengült kissé hétfő reggelre a forint a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót hétfő reggel hat óra után 384,34 forinton jegyezték a péntek esti 384,25 forint után, a dollár jegyzése 331,25 forintra ment fel 330,86 forintról, a svájci franké pedig 416,85 forinton állt 416,46 forint után.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint vegyesen állt a három devizával szemben az egy héttel korábbi, 46. heti kezdéshez képest: alig változott a jegyzése az euróval szemben, 0,4 százalékkal erősödött a dollár ellenében és 1,0 százalékkal gyengült a svájci frankkal szemben.

A novemberi kezdéshez képest a forint erősebben áll: egy százalékkal az euró, másfél százalékkal a dollár és 0,3 százalékkal a svájci frank ellenében.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

