Pánik az olajpiacon: óriási problémák fenyegetik az energiaszektort, erre még sokan ráfázhatnak

A Nemzetközi Energiaügynökség legfrissebb havi jelentése szerint gyorsabb ütemben nőhet a globális olajkínálat az idei és a jövő évi időszakban, mint azt korábban várták. Az ügynökség arra számít, hogy 2026-ban még nagyobb kínálati többlet alakulhat ki.
A harmadik negyedévben a világ olajkereslete napi 920 ezer hordóval emelkedett. A növekedést főként a kínai szállítások élénkülése adta, ami jóval erősebb tempó volt, mint a második negyedévben. Az IEA becslése szerint a kereslet az idei évben napi 790 ezer hordóval nőhet, 2026-ban pedig napi 770 ezer hordós bővülés várható. A növekedésben az Egyesült Államok és Kína szerepe meghatározó.
A kínálati oldalon októberben megtorpant a korábbi növekedés. A világ olajtermelése napi 440 ezer hordóval csökkent, 108,2 millió hordóra. Január óta ugyanakkor összességében több mint napi 6 millió hordós bővülés történt, nagyjából fele arányban OPEC+ és nem OPEC+ országok részéről. Az IEA úgy látja, hogy 2025-ben napi 3,1 millió, 2026-ban napi 2,5 millió hordó plusztermelés jöhet.
A globális olajtartalékok szeptemberben jelentősen, 77,7 millió hordóval nőttek. Októberben az előzetes adatok további készletbővülést jeleznek, főként a tengeren tárolt olaj mennyiségének emelkedése miatt.
A Dated Brent ára októberben 65 dollárra esett vissza, három dollárral alacsonyabb szintre, mint egy hónappal korábban. Ez volt a negyedik egymást követő esés. A hónap közepén rövid időre 60 dollár alá csúszott az ár, majd az amerikai és brit szankciók hatására 62 dollár körül stabilizálódott.
Az IEA szerint a globális olajpiacon egyre nagyobb az egyensúlytalanság. A kínálat gyorsabban bővül, mint a kereslet, és több bizonytalanság is nyomást gyakorol a piacra. Ide tartoznak a kereskedelmi feszültségek, az amerikai kormányzati leállás kockázata és az orosz olajipart érintő további szankciók. Ha a termelés tartósan magas marad és a kereslet növekedése mérsékelt, a piaci túlkínálat tovább nőhet.
