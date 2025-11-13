2025. november 13. csütörtök Szilvia
Minden ellenőrzés alatt áll. Csővezeték felszerelés. Forrásszállítás. Munkás szivattyúzza le a vezetékeket a gázfúrótelepen. Gáz vagy olaj lekapcsolása vagy csatlakoztatása
Gazdaság

Pánik az olajpiacon: óriási problémák fenyegetik az energiaszektort, erre még sokan ráfázhatnak

Pénzcentrum
2025. november 13. 15:02

A Nemzetközi Energiaügynökség legfrissebb havi jelentése szerint gyorsabb ütemben nőhet a globális olajkínálat az idei és a jövő évi időszakban, mint azt korábban várták. Az ügynökség arra számít, hogy 2026-ban még nagyobb kínálati többlet alakulhat ki.

A harmadik negyedévben a világ olajkereslete napi 920 ezer hordóval emelkedett. A növekedést főként a kínai szállítások élénkülése adta, ami jóval erősebb tempó volt, mint a második negyedévben. Az IEA becslése szerint a kereslet az idei évben napi 790 ezer hordóval nőhet, 2026-ban pedig napi 770 ezer hordós bővülés várható. A növekedésben az Egyesült Államok és Kína szerepe meghatározó.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kínálati oldalon októberben megtorpant a korábbi növekedés. A világ olajtermelése napi 440 ezer hordóval csökkent, 108,2 millió hordóra. Január óta ugyanakkor összességében több mint napi 6 millió hordós bővülés történt, nagyjából fele arányban OPEC+ és nem OPEC+ országok részéről. Az IEA úgy látja, hogy 2025-ben napi 3,1 millió, 2026-ban napi 2,5 millió hordó plusztermelés jöhet.

A globális olajtartalékok szeptemberben jelentősen, 77,7 millió hordóval nőttek. Októberben az előzetes adatok további készletbővülést jeleznek, főként a tengeren tárolt olaj mennyiségének emelkedése miatt.

Kapcsolódó cikkeink:

A Dated Brent ára októberben 65 dollárra esett vissza, három dollárral alacsonyabb szintre, mint egy hónappal korábban. Ez volt a negyedik egymást követő esés. A hónap közepén rövid időre 60 dollár alá csúszott az ár, majd az amerikai és brit szankciók hatására 62 dollár körül stabilizálódott.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az IEA szerint a globális olajpiacon egyre nagyobb az egyensúlytalanság. A kínálat gyorsabban bővül, mint a kereslet, és több bizonytalanság is nyomást gyakorol a piacra. Ide tartoznak a kereskedelmi feszültségek, az amerikai kormányzati leállás kockázata és az orosz olajipart érintő további szankciók. Ha a termelés tartósan magas marad és a kereslet növekedése mérsékelt, a piaci túlkínálat tovább nőhet.
Címlapkép: Getty Images
Meglepő dolog derült ki a fűszerpaprikáról: ezt jobb, ha tudod vásárláskor