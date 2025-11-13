Megjöttek az ipari adatok: kiderült, mi tartja életben a magyar gyárakat

Az ipari termelés szeptemberben 1,3 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Munkanaphatástól megtisztítva viszont 1,5 százalékkal alacsonyabb. A feldolgozóipari alágak nagy részében csökkenést mértek. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adat alapján az ipari kibocsátás 1,3 százalékkal nőtt az augusztusi szinthez képest.

Az ipari export volumene 0,9 százalékkal csökkent egy év alatt. A járműgyártás kivitele 3,6 százalékkal esett vissza. A számítógép, elektronikai és optikai termékek exportja viszont 32 százalékkal emelkedett. A belföldi értékesítés 5,1 százalékkal csökkent. A feldolgozóipar eladásai 0,6 százalékkal nőttek.

A feldolgozóipar termelése 1,5 százalékkal emelkedett. Az energiaipar 5,2 százalékos bővülést mutatott. A bányászat 5,6 százalékkal csökkent. A feldolgozóiparon belül a járműgyártás 1,4 százalékos mínuszt mutatott. A közúti gépjármű gyártása 0,8 százalékkal nőtt, az alkatrészgyártás 6,9 százalékkal visszaesett.

A számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása 41 százalékkal haladta meg a tavaly szeptemberi szintet. A számítógép és perifériák gyártása mintegy két és félszeresére bővült. Az elektronikai alkatrészek gyártása 17,7 százalékkal csökkent.

A villamos berendezések gyártása 14,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az akkumulátor és szárazelem gyártása 25 százalékkal esett vissza. A villamos motorok és szabályozó berendezések gyártása 11 százalékkal csökkent.

Az élelmiszeripari termelés 1,8 százalékkal nőtt. A húsfeldolgozás 5,3 százalékos emelkedést mutatott. Nyolc alágban nőtt a kibocsátás. Két területen csökkenést mértek. A gyümölcs és zöldség feldolgozása 5,1 százalékkal, a növényi és állati olaj gyártása 11,7 százalékkal esett vissza.

A gumi, műanyag és nemfém ásványi termékek gyártása 0,8 százalékkal csökkent. A fémalapanyag gyártása 0,7 százalékkal mérséklődött. A fafeldolgozás és papíripar 7,4 százalékos növekedést ért el. A gyógyszergyártás 17,8 százalékkal maradt el a tavalyi szinttől.

A termelés négy régióban nőtt, négyben csökkent. A legnagyobb növekedést Közép Dunántúlon mérték, ahol 22 százalékos volt a bővülés. Pest régióban 9,7 százalékos visszaesést regisztráltak.

Az új rendelések volumene 2,5 százalékkal nőtt. A belföldi megrendelések 4,5, az exportmegrendelések 2,3 százalékkal emelkedtek. A teljes rendelésállomány 1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

Január és szeptember között az ipari termelés 3,4 százalékkal csökkent. A külpiaci eladások volumene 2,3 százalékkal, a hazai eladásoké 4,2 százalékkal mérséklődött. A feldolgozóipar tizenhárom alágából tizenegy csökkenést mutatott. A legnagyobb visszaesés, 13,3 százalék, a villamos berendezések gyártásában volt. Két alágban viszont növekedés történt. A számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása 13,2 százalékkal, a fafeldolgozás és papíripar 2,8 százalékkal bővült.