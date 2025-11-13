Kevéssé mozdult el a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben.
Megjöttek az ipari adatok: kiderült, mi tartja életben a magyar gyárakat
Az ipari termelés szeptemberben 1,3 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Munkanaphatástól megtisztítva viszont 1,5 százalékkal alacsonyabb. A feldolgozóipari alágak nagy részében csökkenést mértek. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adat alapján az ipari kibocsátás 1,3 százalékkal nőtt az augusztusi szinthez képest.
Az ipari export volumene 0,9 százalékkal csökkent egy év alatt. A járműgyártás kivitele 3,6 százalékkal esett vissza. A számítógép, elektronikai és optikai termékek exportja viszont 32 százalékkal emelkedett. A belföldi értékesítés 5,1 százalékkal csökkent. A feldolgozóipar eladásai 0,6 százalékkal nőttek.
A feldolgozóipar termelése 1,5 százalékkal emelkedett. Az energiaipar 5,2 százalékos bővülést mutatott. A bányászat 5,6 százalékkal csökkent. A feldolgozóiparon belül a járműgyártás 1,4 százalékos mínuszt mutatott. A közúti gépjármű gyártása 0,8 százalékkal nőtt, az alkatrészgyártás 6,9 százalékkal visszaesett.
A számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása 41 százalékkal haladta meg a tavaly szeptemberi szintet. A számítógép és perifériák gyártása mintegy két és félszeresére bővült. Az elektronikai alkatrészek gyártása 17,7 százalékkal csökkent.
A villamos berendezések gyártása 14,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az akkumulátor és szárazelem gyártása 25 százalékkal esett vissza. A villamos motorok és szabályozó berendezések gyártása 11 százalékkal csökkent.
Az élelmiszeripari termelés 1,8 százalékkal nőtt. A húsfeldolgozás 5,3 százalékos emelkedést mutatott. Nyolc alágban nőtt a kibocsátás. Két területen csökkenést mértek. A gyümölcs és zöldség feldolgozása 5,1 százalékkal, a növényi és állati olaj gyártása 11,7 százalékkal esett vissza.
A gumi, műanyag és nemfém ásványi termékek gyártása 0,8 százalékkal csökkent. A fémalapanyag gyártása 0,7 százalékkal mérséklődött. A fafeldolgozás és papíripar 7,4 százalékos növekedést ért el. A gyógyszergyártás 17,8 százalékkal maradt el a tavalyi szinttől.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A termelés négy régióban nőtt, négyben csökkent. A legnagyobb növekedést Közép Dunántúlon mérték, ahol 22 százalékos volt a bővülés. Pest régióban 9,7 százalékos visszaesést regisztráltak.
Az új rendelések volumene 2,5 százalékkal nőtt. A belföldi megrendelések 4,5, az exportmegrendelések 2,3 százalékkal emelkedtek. A teljes rendelésállomány 1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.
Január és szeptember között az ipari termelés 3,4 százalékkal csökkent. A külpiaci eladások volumene 2,3 százalékkal, a hazai eladásoké 4,2 százalékkal mérséklődött. A feldolgozóipar tizenhárom alágából tizenegy csökkenést mutatott. A legnagyobb visszaesés, 13,3 százalék, a villamos berendezések gyártásában volt. Két alágban viszont növekedés történt. A számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása 13,2 százalékkal, a fafeldolgozás és papíripar 2,8 százalékkal bővült.
Az Erste Bank negyedéves eredményeiről szervezett sajtóbeszélgetés fókuszát teljesen megváltoztatta Nagy Márton miniszter előző esti bejelentése.
Október végétől csak azok a szolgáltatók működhetnek, akik megfelelnek a pénzügyi szektorhoz hasonlóan szigorú engedélyezési feltételeknek.
A forint jelentős erősödését a dollár gyengülése, a hazai gazdaságpolitikai fordulat és a magas kamatszint együttesen támogatotta.
Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban jelentette be, hogy a kormány meghosszabbítja a december 31-én lejáró kamatstopot.
Az orosz olajvállalat az Egyesült Államok szankcióinak célpontjává vált, amelyek november 21-én lépnek hatályba.
2025 novemberében azoknak az önkormányzatoknak kell befizetniük, ahol a helyi iparűzési adóbevétel meghaladta a meghatározott szintet.
Vegyesen alakult, kevéssé változott szerda reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A horvát Janaf kőolajvezeték-hálózat üzemeltetője, valamint a Mol-csoport képviselői kedden áttekintették az aktuális helyzetet.
Egy Csongrád-Csanád vármegyei hízópulykákat tartó gazdaságban magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a Nébih.
Donald Trump kivételt adott a MOL-csoportnak, így a szlovák Slovnaft olajfinomító ellátása is biztosított a szankciók ellenére.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott az ATV Mérleg című műsorában, ahol Rónai Egon kérdezte.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 383,73 forintról 385,13 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Egy friss jelentés szerint a Magyarországon működő német vállalatok gazdasági kilátásai továbbra is kedvezőtlenek.
Kína gazdasága önpusztító árháborúba fulladt, a gyártók fillérekért árulják termékeiket, miközben a profit és a bérek eltűnnek.
A Google új adatközpontot építhet Frankfurt közelében, és fejlesztheti hanaui telephelyét – mindezt több milliárd euróból.
Több gyorselemzés is érkezett a friss, ma reggel közölt inflációs adatról: ezeket gyűjtöttük egy csokorba.
A svájci gazdasági minisztérium szóvivője nem kívánt nyilatkozni a folyamatban lévő tárgyalásokról.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.