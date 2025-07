Itt a szakértők ítélete a GDP-ről: repülőrajtnak kevés, aggódáshoz sok az új adat

A gyorselemzésekből kitűnik, hogy bár több ipari szegmens is javítani tudott, az elemzők még mindig nem várnak komolyabba GDP-növekvést az év egészére nézve.

Bár a GDP növekedést mutatott a KSH által közölt legfrissebb adatok szerint, és az adatok jobbak, mint amire számítani lehetett, az elemzők óvatosak a hurráhangulattal - ez derült ki a Pénzcentrumnak is elküldött elemzéseikből.

Ma reggel mi is beszámoltunk róla, hogy az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye 0,4%-kal bővült. Az első félévben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint stagnált, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,1%-kal alulmúlta az előző év azonos időszakit. Lássuk, mit szólnak a mai adatokhoz az elemzők!

Egy százalék alatt maradhat az éves GDP-növekedés?

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szerint továbbra is fontos tényezőként kell megemlíteni a mezőgazdaság és az ipar gyenge teljesítményét, emellett nagy meglepetés sem volt az adatokban.

A KSH a gyorstájékoztatójában általában kevés részletet oszt meg a mögöttes folyamatokról és nem volt ez másképp most sem. Amit azonban megtudhattunk a mostani tájékoztatóból az teljesen összhangban van azzal, amit az előzetes ágazati adatokból sejteni lehetett. A mezőgazdaság és az ipar teljesítménye is csökkent éves bázison, érdemben visszafogva ezzel a gazdaság teljesítményét. Az agráriumhoz nem volt kegyes idén az időjárás (késői fagy, aszály), de a növénytermesztés mellett az állattenyésztés is rossz fél évet zárt, hiszen ez a szektor megsínylette a madárinfluenzát és a ragadós száj- és körömfájás járványt is. Az ipart pedig továbbra is a külső kereslet hiánya és a készletezési ciklus várt fordulatának elmaradása húzza vissza

- írta elemzésében Virovácz Péter. Kitért arra is, hogy az ING a mostani adatok ellenére sem számít egy százalék feletti növekedésre, ha az egész évet nézik meg.

Ami az idei év egészére várható GDP-növekedést illeti, a második negyedéves adat enyhe pozitív meglepetést jelentett az ING Bank várakozásához képest. Ugyanakkor ez továbbra sem jelent akkora változást, amely mellett reálisnak gondolnánk az 1 százalék feletti gazdasági növekedést idén. Legnagyobb valószínűséggel valahol 0,5-1,0 százalék között teljesíthet majd 2025-ben a magyar gazdaság. A mai adatokat is figyelembe vevő pontbecslésünk 0,7 százalékos GDP-növekedést jelez az idei év egészére. Az év hátralévő részében továbbra is a fogyasztás maradhat a húzóerő, elsősorban az új költségvetési impulzusok hatására. A legnagyobb kérdés ugyanakkor, hogy az ebből származó többletjövedelem mekkora része találja meg az utat a tényleges fogyasztáshoz és mekkora rész gyarapítja a megtakarításokat. A beruházások esetében nem számítunk komolyabb fordulatra, így az év egészében ez a tétel biztosan erős negatív hozzájáruló lesz, miközben a nettó export esetében a fogyasztás erős importigénye és a külső kereslet általános gyengesége nem kecsegtet komolyabb pozitív változással az év végéig

- tette hozzá a vezető elemző.

Nőhetnek a beruházások is, ami szintén kellene

Az MBH Elemzési Centrumának munkatársai szerint bizakodásra ad okot az ipari termeléről közölt adat, de a jövő évi adatok előrejelzésekor még így se valami fényes a kép.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Miközben a bérdinamika valamelyest lassult, várhatóan a fogyasztás lesz továbbra is a legfontosabb motorja a gazdasági növekedésnek, amit a fogyasztási hitelek dinamikus bővülése is támogat. A beruházásoknál lassú stabilizálódásra 2026-tól számítunk. Az ipari termelés is stabilizálódhat idén az év második felében, majd jövőre óvatosan növekedésnek indulhat, ahogy a külföldi működőtőke beruházások lassú ütemben termőre fordulnak. Az akkumulátor és járműipar lassabb elindulása miatt 2026-ban is gyengébb növekedésre számítunk, mint a jelenlegi előrejelzésünk

- írták az MBH elemzői.

Mezőgazdaság, építőipar is zárkózik felfelé

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója is pozitív meglepetésként említette a mezőgazdasági számokat, és elárulta azt is, hogy melyik szegmensben számít még javításra az év maradék két negyedében.

Az elemzői konszenzust és saját, jóval pesszimistább várakozásomat is felülmúló mai GDP adattal elkerülte a technikai recessziót a hazai gazdaság. Az alapvető folyamatok ismertek, kíváncsian várjuk a részleteket, hogy a második negyedév miben hozott változást. A korábbiakhoz képest egyedül a mezőgazdaság az, ahol a korábbi pozitív teljesítmény után nagyobb visszaesésre számítottunk az idei aszály és az állattartókat sújtó járványok miatt, a többi ágazatban nem vártunk érdemi változást. Az év második felében a szolgáltatások további lassú bővülése mellé pozitív tényezőként csatlakozhat az építőipar, és a feldolgozóipar magára találására is van némi esély a friss német és európai konjunktúraadatok alapján. A mostani jobb adattal, illetve a jövőre vonatkozó várakozásaink fényében a nehezén túljuthatott a hazai gazdaság, ám a repülőrajtra késleltetett formában sem lehet számítani a jelenlegi hazai és nemzetközi folyamatok alapján

- írta Kiss Péter befektetési igazgató.