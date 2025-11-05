Rendeletmódosítás: brutális összegű támogatást kaphat rengeteg magyar

A tegnapi Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint a száj- és körömfájással érintett gazdaságok a Bérgarancia Alapból a korábbinál magasabb összegű támogatást igényelhetnek. Az új szabály már a kihirdetést követő napon hatályba lép.

A Magyar Közlönyben tegnap megjelent kormányrendelet szerint módosulnak a Bérgarancia Alapból történő támogatás-lehívás veszélyhelyzeti szabályai.

A változtatás célja, hogy a száj- és körömfájással sújtott gazdálkodók az újraindulás során az általános szabályoktól eltérően magasabb összegű bértámogatásra legyenek jogosultak.

A rendelet szerint a támogatási igény meghatározásakor jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének harmincszorosa vehető figyelembe.

A rendeletet Orbán Viktor miniszterelnök írta alá, és az a kihirdetését követő napon lép hatályba.