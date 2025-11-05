2025. november 5. szerda Imre
Hereford és charolais üszőéves tehenek tavaszi háttérrel. Hereford és charolais szarvasmarha borjak a tengerparti réten.
Gazdaság

Rendeletmódosítás: brutális összegű támogatást kaphat rengeteg magyar

Pénzcentrum
2025. november 5. 09:21

A tegnapi Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint a száj- és körömfájással érintett gazdaságok a Bérgarancia Alapból a korábbinál magasabb összegű támogatást igényelhetnek. Az új szabály már a kihirdetést követő napon hatályba lép.

A Magyar Közlönyben tegnap megjelent kormányrendelet szerint módosulnak a Bérgarancia Alapból történő támogatás-lehívás veszélyhelyzeti szabályai.

A változtatás célja, hogy a száj- és körömfájással sújtott gazdálkodók az újraindulás során az általános szabályoktól eltérően magasabb összegű bértámogatásra legyenek jogosultak.

A rendelet szerint a támogatási igény meghatározásakor jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének harmincszorosa vehető figyelembe.

A rendeletet Orbán Viktor miniszterelnök írta alá, és az a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Címlapkép: Getty Images
#támogatás #gazdaság #kormányrendelet #magyar közlöny #agrár #bértámogatás #állattenyésztés #száj- és körömfájás

0 HOZZÁSZÓLÁS
