Vége a rémálomnak: eltűnt Magyarországról a száj- és körömfájás, de van még tennivaló

Magyarország sikeresen megfékezte a ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) betegséget, így június 6-tól feloldották az összes védő- és megfigyelési körzetet, valamint a további korlátozás alá eső területet. Ezzel együtt a hazai korlátozások is megszűntek. Az állategészségügyi hatóság célja a hivatalos mentesség mielőbbi visszaszerzése.

A vírussal szembeni magyar erőfeszítések és intézkedések kapcsán köszönetét fejezte ki Várhelyi Olivér az Európai Bizottság egészségügyért és állatjólétért felelős biztosa. Fontos, hogy a járványügyi alapszabályokat továbbra is minden gazda tartsa be.

A NÉBIH közleménye azt is írja, hogy az RSZKF vírus jelenlétét a laboratóriumuk 2025 tavaszán öt telepen (Kisbajcs, Levél, Darnózseli, Dunakiliti, Rábapordány) azonosította. A járványügyi helyzet alakulásához igazodva a szakemberek folyamatosan felülvizsgálták és optimalizálták a korlátozó intézkedéseket mind az érintett területeken, mind országos szinten. Április közepe óta – a több tízezer laboratóriumi vizsgálat ellenére – egyetlen új esetet sem igazolt a hatóság. Ennek köszönhetően 2025. június 6-tal utolsó védő- és megfigyelési körzetet, valamint a további korlátozás alá eső területetek is feloldották, ami a hazai korlátozások megszűnését is eredményezte.

A korlátozás alatt álló körzetek feloldásával újra zavartalanul folytatódhat az Európai Unión belüli kereskedelem, míg a harmadik országokkal történő export vonatkozásában jelenleg is egyeztetések zajlanak. Az állategészségügyi hatóság célja az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) vonatkozó előírásai szerinti hivatalos mentesség mielőbbi visszaszerzése. Ennek megítélését legkorábban 2025. július 20-án kérvényezheti hazánk a WOAH-nál.

A Magyarországon fél évszázad után ismét megjelent, hatalmas gazdasági kárral járó RSZKF betegség több mint 19 000 állatot érintett. A vírus azonosítását követően a hatóságok azonnali intézkedéseket vezettek be a fertőzés terjedésének megfékezése érdekében, a védekezés irányítására Operatív Törzs alakult. Országos szinten mostanáig több mint 2 900 gazdaságban történt mintavétel, mind negatív eredménnyel zárult.

A vadállomány folyamatos monitorozása során közel 5 300 vadhúsmintát vizsgáltak a szakemberek, és egyik esetben sem mutatták ki az RSZKF vírus jelenlétét.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Nébih laboratóriumai a nap 24 órájában eddig közel 56 000 PCR és több mint 206 000 ELISA-vizsgálatot végeztek, ezáltal biztosítva a járványügyi helyzet teljes körű ellenőrzését és nyomon követését. A vizsgálatok a mentesség igazolása, a mentes státusz visszaszerzése érdekében a következő hónapokban is folytatódnak.

A Hivatal, valamint a kormányhivatalok és a járási hivatalok szakemberei minden erejükkel azon dolgoznak, hogy megelőzzék és megfékezzék az állatjárványok terjedését. A felelősség továbbra is óriási, a munka pedig folyamatos: a hatóságok értékelik és kiértékelik a járványügyi helyzetet. A gazdákat továbbra is kérik, hogy a vonatkozó járványügyi előírásokat szigorúan és következetesen tartsák be, hisz az kulcsfontosságú az eredményes védekezéshez, a magyar állatállomány megóvásához.