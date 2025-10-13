2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
11 °C Budapest
Gazdaság

Nem akárhogy indult a hét a tőzsdén – az OTP letarolta a piacot!

Pénzcentrum
2025. október 13. 21:04

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 616,46 ponttal, azaz 0,6 százalékkal erősödött hétfőn, és 102 607,22 ponton zárta a kereskedést. A forgalom meghaladta a 14 milliárd forintot, a vezető papírok vegyes teljesítményt mutattak.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek azt mondta: a nemzetközi piacok jó hangulatban voltak, ez pedig a magyar tőzsdére is átragadt. Kiemelte, hogy az OTP vitte a hátán az indexet, miután az elmúlt napokban több nagy elemzőház is felfelé módosította a bankpapír célárfolyamát.

A Mol árfolyamát az izraeli–palesztin tűzszünet bejelentése támogatta, míg a Richter esetében profitrealizálást sejtenek a háttérben, hiszen a gyógyszergyártó részvényei október eleje óta folyamatosan erősödtek.

Így zártak a vezető részvények:

  • Mol: +24 Ft (+0,87%) → 2794 Ft, forgalom: 1,1 mrd Ft
  • OTP: +540 Ft (+1,83%) → 30 100 Ft, forgalom: 8,7 mrd Ft
  • Magyar Telekom: –6 Ft (–0,33%) → 1794 Ft, forgalom: 444 millió Ft
  • Richter: –170 Ft (–1,6%) → 10 430 Ft, forgalom: 2,6 mrd Ft

A BUMIX index is emelkedett, 30,19 ponttal (0,32%), és 9593,67 ponton fejezte be a kereskedést.
Címlapkép: Getty Images
