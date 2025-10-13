Nem akárhogy indult a hét a tőzsdén – az OTP letarolta a piacot!

Gyárfás Tamás ügyvédje szerint új, perdöntő bizonyítékok állnak rendelkezésre védence ártatlanságának igazolására a Fenyő-gyilkosság ügyében.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 616,46 ponttal, azaz 0,6 százalékkal erősödött hétfőn, és 102 607,22 ponton zárta a kereskedést. A forgalom meghaladta a 14 milliárd forintot, a vezető papírok vegyes teljesítményt mutattak.
Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek azt mondta: a nemzetközi piacok jó hangulatban voltak, ez pedig a magyar tőzsdére is átragadt. Kiemelte, hogy az OTP vitte a hátán az indexet, miután az elmúlt napokban több nagy elemzőház is felfelé módosította a bankpapír célárfolyamát.
A Mol árfolyamát az izraeli–palesztin tűzszünet bejelentése támogatta, míg a Richter esetében profitrealizálást sejtenek a háttérben, hiszen a gyógyszergyártó részvényei október eleje óta folyamatosan erősödtek.
Így zártak a vezető részvények:
- Mol: +24 Ft (+0,87%) → 2794 Ft, forgalom: 1,1 mrd Ft
- OTP: +540 Ft (+1,83%) → 30 100 Ft, forgalom: 8,7 mrd Ft
- Magyar Telekom: –6 Ft (–0,33%) → 1794 Ft, forgalom: 444 millió Ft
- Richter: –170 Ft (–1,6%) → 10 430 Ft, forgalom: 2,6 mrd Ft
A BUMIX index is emelkedett, 30,19 ponttal (0,32%), és 9593,67 ponton fejezte be a kereskedést.
Vegyes teljesítményt mutatott a forint árfolyama hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizapiacon.
A Standard & Poor's pénteken megerősítette Magyarország BBB mínusz besorolását negatív kilátással.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 604,28 pontos, 0,6 százalékos emelkedéssel, 101 990,76 ponton zárt pénteken.
A magyar gyümölcstermesztők kapták az egyik legnagyobb uniós mentőcsomagot, és a pénzt akár meg is duplázhatja is a kormány.
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Csütörtökön a BÉT részvényindexe, a BUX 424,57 pontos, 0,42 százalékos csökkenéssel, 101 386,48 ponton zárt csütörtökön.
Az eurót péntek reggel 391,04 forinton jegyezték az előző délutáni 391,24 forint után.
A forint csütörtökön kora estére gyengült a vezető devizákkal szemben a bankközi piacon.
Az áremelkedést elsősorban a fokozódó politikai és gazdasági bizonytalanságok táplálják.
Zátonyra futott a MOL áhított üzlete: "Az Adria-kőolajvezeték nem eladó. Horvát volt, és az is marad!"
A horvát kormányfő hangsúlyozta, hogy bár a Mollal továbbra is jó kereskedelmi kapcsolatokat, kedvező árakat és stabil olajellátást kívánnak fenntartani.
A kormány benyújtotta első adócsomagját, amely főként technikai módosításokat és kisebb könnyítéseket tartalmaz.
A védekezés két alappillére a fertőzött tőkék felderítése és azonnali megsemmisítése, valamint a terjesztő rovar elleni hatékony növényvédelem.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 393,35 forintról 391,75 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A csütörtök ugyan majdhogynem állandó, ám az időpont megválasztása kicsit szokatlan. Lehet, hogy valami rendkívülit fogunk hallani?
A központi költségvetés szeptemberben 303 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami minden idők második legmagasabb deficitje a kérdéses hónapban.
Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Portfolio Energy Investment Forum 2025-ön ismertette Magyarország energiastratégiáját, külön kitérve az évek óta halogatott Paks II. projektre is.
