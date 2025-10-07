A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Otthon Start támogatott lakáshitel feltételeit módosító rendelet tervezetét.
Hozzányúlhatnak a hitelszabályokhoz, bankszámlákat is érint a tervezet: mire készül a magyar kormány?
A kormány több pénzügyi rendelet módosítását készíti elő, köztük a teljes hiteldíj mutató (THM) szabályainak szigorítását és egységesítését. A tervezet emellett változtatna a hitelképesség-vizsgálat, az alapszámlákhoz való hozzáférés és több pénzügyi jogszabály feltételein is.
A kormány módosítani tervezi a teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) rendeletet – derül ki az október 6-án este társadalmi egyeztetésre közzétett tervezetből. A javaslat előírja, hogy a THM-et a kereskedelmi kommunikációban legalább olyan feltűnően kell feltüntetni, mint a kamatot, és részletesen meghatározza, milyen feltételek mellett kell kiszámítani az egyes hiteltípusok THM-értékét. A tervezet többek között emeli a babaváró kölcsön számítási alapját 10-ről 11 millió forintra, valamint szabályozza a munkáshitel és a kézizálog fedezete mellett nyújtott hitelek THM-jének meghatározását is.
Emellett változna a körültekintő lakossági hitelezésről szóló rendelet is: a jövőben a hitelképesség vizsgálata során a pénzintézetek nem gyűjthetnek különleges személyes adatokat, és nem használhatnak információforrásként közösségi médiát. A módosítások érintik továbbá az alapszámlákra vonatkozó szabályokat is, amelyek szerint a jövőben tartózkodási engedéllyel nem rendelkező, de kiutasíthatatlan fogyasztók is nyithatnak alapszámlát Magyarországon.
A tervezet ezen felül több pénzügyi jogszabályt is módosítana vagy hatályon kívül helyezne, köztük a kincstárjegyekről, a kollektív befektetési formákról, illetve a pénzügyi intézmények informatikai rendszereinek védelméről szóló rendeleteket. A kormány indoklása szerint a cél részben az uniós előírásokhoz való igazodás, részben a gyakorlatban felmerült pontosítási igények átvezetése. A társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslatot 2025. október 14-ig lehet véleményezni.
Október 10-én ismét terítékre kerül Magyarország államadósságának besorolása a világ egyik legnagyobb hitelminősítőjénél, az S&P Global Ratingsnél.
Egyszer használatos kártyával teszi még biztonságosabbá az online vásárlást a Gránit Bank.
Egyre fokozódik a verseny a bankok között az Otthon Start hitelnél. Ezúttal az egyik hazai bank emelt a téten és megduplázta az igénylők számára kínált...
Kiderült, súlyos terhet jelent az államnak egyetlen Otthon Start hitel is: erről kevesen beszéltek eddig
Az Otthon Start Program lakáshitelei jelentős költségvetési terhet jelentenek, miközben a bankok számára kiemelkedő jövedelmezőséget biztosítanak.
A szakmai vélemények egyértelműek az OSP-t illetően: a jelenlegi formájában túl drága, túlfűtött keresletet generál, és hosszú távon fenntarthatatlan.
A háztartási hitelek piaca jelentősen élénkült 2025 második negyedévében, miközben a vállalati hitelkereslet mérséklődött - derül ki az MNB legfrissebb Hitelezési felméréséből.
Sok banki ügyfél találkozott már azzal az ajánlattal, hogy „pár kattintással folyószámlahitel igényelhető” - ez elsőre csábító lehet, de sok a buktató.
A mai nappal az új, kedvezményes vállalati hitelek már négy bank fiókjaiban elérhetők.
Már 4 banknál fel lehet venni akár 15 millió Ft-ot a legnépszerűbb fedezetlen hitelből. Egy éve még jóval kevesebb bank kínált ekkora kölcsönösszeget.
Őrültenk hajtanak a magyarok erre a hitelre: valahol már 15 millió forintot is fel lehet venni bármire
A korábbi 10 millió forint helyett akár 15 millió forintos személyi kölcsön is elérhető a K&H-nál a megfelelő jövedelemmel rendelkezők számára.
Tényleg belevágnál egy hitelbe? Megdöbbentő eredmények az Otthon Startról – ennyien tervezik felvenni, és így változott a magyarok hozzáállása!
A hazai lakó- és kereskedelmi ingatlannal fedezett kitettségek esetén is 1-1 százalékos rendszerkockázati tőkepuffert kell képezniük a hitelintézeteknek 2026. január 1-jétől.
Döntöttek az MNB ingatlanhitelezési rendszerkockázatokat célzó makroprudenciális eszköztárának módosításáról.
A Magyar Nemzeti Bank a bankrendszeri verseny erősítése érdekében útjára indította a Minősített Vállalati Hitel (MVH) minősítést.
A CIB Banknál 3% alatti kamaton elérhető az új támogatott hitel, ráadásul még jóváírást is kaphatnak azok, akik ezt a pénzintézetet választják.
Számos pénzügyi és társadalmi szabályozás is életbe lép, amelyek közvetlen hatással lehetnek a mindennapjainkra.
A bankok várakozásai szerint akár 170-240 milliárd forintra is emelkedhet a korábbi 140-150 milliárdos szintről a havi lakáshitelkihelyezés.
Bár a támogatást csak szeptember elejétől lehet igénybe venni, már most fokozott érdeklődés látszik a vásárlók részéről, ősszel pedig ez csak tovább erősödik.
