Hozzányúlhatnak a hitelszabályokhoz, bankszámlákat is érint a tervezet: mire készül a magyar kormány?

A kormány több pénzügyi rendelet módosítását készíti elő, köztük a teljes hiteldíj mutató (THM) szabályainak szigorítását és egységesítését. A tervezet emellett változtatna a hitelképesség-vizsgálat, az alapszámlákhoz való hozzáférés és több pénzügyi jogszabály feltételein is.

A kormány módosítani tervezi a teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) rendeletet – derül ki az október 6-án este társadalmi egyeztetésre közzétett tervezetből. A javaslat előírja, hogy a THM-et a kereskedelmi kommunikációban legalább olyan feltűnően kell feltüntetni, mint a kamatot, és részletesen meghatározza, milyen feltételek mellett kell kiszámítani az egyes hiteltípusok THM-értékét. A tervezet többek között emeli a babaváró kölcsön számítási alapját 10-ről 11 millió forintra, valamint szabályozza a munkáshitel és a kézizálog fedezete mellett nyújtott hitelek THM-jének meghatározását is.

Emellett változna a körültekintő lakossági hitelezésről szóló rendelet is: a jövőben a hitelképesség vizsgálata során a pénzintézetek nem gyűjthetnek különleges személyes adatokat, és nem használhatnak információforrásként közösségi médiát. A módosítások érintik továbbá az alapszámlákra vonatkozó szabályokat is, amelyek szerint a jövőben tartózkodási engedéllyel nem rendelkező, de kiutasíthatatlan fogyasztók is nyithatnak alapszámlát Magyarországon.

A tervezet ezen felül több pénzügyi jogszabályt is módosítana vagy hatályon kívül helyezne, köztük a kincstárjegyekről, a kollektív befektetési formákról, illetve a pénzügyi intézmények informatikai rendszereinek védelméről szóló rendeleteket. A kormány indoklása szerint a cél részben az uniós előírásokhoz való igazodás, részben a gyakorlatban felmerült pontosítási igények átvezetése. A társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslatot 2025. október 14-ig lehet véleményezni.