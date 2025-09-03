2025. szeptember 3. szerda Hilda
Germany, Berlin, Reichstag, the Parliament Building and national flag
Világ

Már parlament előtt a javaslat: jöhet az egyéves, kötelező sorkatonaság?

MTI
2025. szeptember 3. 11:02

Egyéves kötelező szolgálati időszak bevezetését szorgalmazza nemcsak a hadseregben, hanem minden állampolgár számára a német szövetségi parlament (Bundestag) fegyveres erőkért felelős parlamenti biztosa.

Henning Otte a Bild című napilapnak nyilatkozva azt mondta, minden férfi és nő számára kötelezővé kellene tenni egy év szolgálatot nemcsak a fegyveres erők kötelékében, hanem például a mentőszolgálatok, a kulturális és sporttevékenységek vagy az önkénteskedés területén.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A parlamenti biztos szerint ez lehetővé tenné, hogy a fiatalok hozzájáruljanak a társadalom működéséhez, miközben maguk is profitálnak a programból, amely a társadalmi kohéziót is erősítené. Otte szerint a német hadseregnek sürgősen több női tagra lenne szüksége. A német kormány az önkéntes szolgálati időszakokat szorgalmazza, de a parlamenti biztos úgy véli, ez nem feltétlenül lesz elegendő.

A sorkatonai szolgálatot 2011-ben állították le Németországban. Helyette önkéntes rendszert vezettek be. Otte szerint akkoriban úgy ítélték meg, hogy a nemzetbiztonsági helyzet már nem indokolja a kötelező sorkatonaság fenntartását, most azonban már teljesen új helyzet van, és emiatt erről a kérdésről újra beszélni kell.

A kormány augusztus végén hagyta jóvá Boris Pistorius védelmi miniszternek a katonai szolgálat reformjára vonatkozó előterjesztését, amely ugyan egyelőre az önkéntességre helyezi a hangsúlyt, de az állományban mutatkozó jelentős hiány esetén - parlamenti jóváhagyással - lehetővé tenné újoncok kötelező besorozását is. Ha a Bundestag megszavazza, az új törvény 2026. január 1-jével léphet hatályba.
Címlapkép: Getty Images
11:48
11:29
11:15
11:02
10:45
