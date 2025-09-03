Erik ten Hag negatív meglepetésként értékelte, hogy a Bayer Leverkusen mindössze két bajnoki után menesztette.
Már parlament előtt a javaslat: jöhet az egyéves, kötelező sorkatonaság?
Egyéves kötelező szolgálati időszak bevezetését szorgalmazza nemcsak a hadseregben, hanem minden állampolgár számára a német szövetségi parlament (Bundestag) fegyveres erőkért felelős parlamenti biztosa.
Henning Otte a Bild című napilapnak nyilatkozva azt mondta, minden férfi és nő számára kötelezővé kellene tenni egy év szolgálatot nemcsak a fegyveres erők kötelékében, hanem például a mentőszolgálatok, a kulturális és sporttevékenységek vagy az önkénteskedés területén.
A parlamenti biztos szerint ez lehetővé tenné, hogy a fiatalok hozzájáruljanak a társadalom működéséhez, miközben maguk is profitálnak a programból, amely a társadalmi kohéziót is erősítené. Otte szerint a német hadseregnek sürgősen több női tagra lenne szüksége. A német kormány az önkéntes szolgálati időszakokat szorgalmazza, de a parlamenti biztos úgy véli, ez nem feltétlenül lesz elegendő.
A sorkatonai szolgálatot 2011-ben állították le Németországban. Helyette önkéntes rendszert vezettek be. Otte szerint akkoriban úgy ítélték meg, hogy a nemzetbiztonsági helyzet már nem indokolja a kötelező sorkatonaság fenntartását, most azonban már teljesen új helyzet van, és emiatt erről a kérdésről újra beszélni kell.
A kormány augusztus végén hagyta jóvá Boris Pistorius védelmi miniszternek a katonai szolgálat reformjára vonatkozó előterjesztését, amely ugyan egyelőre az önkéntességre helyezi a hangsúlyt, de az állományban mutatkozó jelentős hiány esetén - parlamenti jóváhagyással - lehetővé tenné újoncok kötelező besorozását is. Ha a Bundestag megszavazza, az új törvény 2026. január 1-jével léphet hatályba.
Robert Fico több üzenetet is át fog adni Zelenszkijnek a Putyinnal való tárgyalása után.
Új szintre emelné együttműködését Kína, Oroszország és Mongólia – derült ki a kedden, Pekingben tartott háromoldalú csúcstalálkozón.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki.
Durva üzenetet küldött Oroszország: eszükben sincs leállni Ukrajnában, most ezeket a városokat akarják
Az orosz Duma védelmi testületének elnöke egyértelműen jelezte, hogy Oroszország Mikolaiv és Odessza megyék megszerzésére törekszik
Trump elégedetlen Moszkva lépéseivel: az USA szankciókat vagy a béketeremtésből való kivonulást fontolgatja.
Kedden még szinte mindenhol napos, nyáriasan meleg időre ébredhetünk, de nem marad sokáig zavartalan a derű.
Az Európai Bizottság szóvivője szerint az elnök repülőgépe végül biztonságosan landolt.
Az orosz vezérkari főnök tervei szerint Odessza és Mikolajiv elfoglalása következhet, Kijevet elvágva a tengertől.
Az orosz elnök a kínai Tiencsinben megrendezett Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján beszélt a múlt hónapban Alaszkában lezajlott csúcstalálkozóról.
Így akarja Putyin és Hszi Csin-ping átalakítani a globális rendet, sokkoló kijelentések hangzottak el
A csúcstalálkozón részt vett Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint több ázsiai és közel-keleti vezető is.
Már körvonalazódik az EU mesterterve Trump ellen: óriási gyomros lesz az amerikai elnöknek, ha bejön
A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség is az EU-ban.
Vlagyimir Putyin a kínai állami Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban beszélt az orosz–kínai kapcsolatok jövőjéről és a nemzetközi helyzetről.
Volodimir Zelenszkij a Kijevet sújtó orosz csapást Donald Trump elleni támadásnak nevezte.
Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny – ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?
Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.
A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait.
Korda György először 1958-ban lépett színpadra, és azóta megszakítás nélkül, immár 68 éve énekel.
