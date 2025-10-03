Erősödött a forint pénteken a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. A forint a hetet is nyereséggel fejezte be.
Titokban lépett a kormány: elkezdődött az oroszoktól való függetlenedés
A magyar kormány titokban komoly lépéseket tett az orosz gázfüggés mérséklésére: új hosszú távú beszerzési szerződéseket kötött nyugati cégekkel, és fontolgatja, hogy Türkmenisztánból vásároljon földgázt. A diverzifikációs törekvések a nemzetközi piaci és geopolitikai változások fényében váltak sürgetővé, írja a Portfolio a TRT-re hivatkozva.
Magyarország új gázforrások után kutat, és a türkmén földgáz lehet a következő potenciális partner. Stifter Ádám keleti kapcsolatokért felelős államtitkár asgabati látogatása során azt közölte, hogy Türkmenisztán megbízható partner lehet az energetikai szektorban, és hozzájárulhat az ország gázellátásának diverzifikációjához.
A héten a magyar kormány már hosszú távú szerződést kötött a francia Engie vállalattal: 2028 és 2038 között évente 4 milliárd köbméter cseppfolyósított földgázt szállítanak Magyarországra. Emellett szeptember elején a brit Shell-lel is 10 éves, évi 2 milliárd köbméteres szerződést írtak alá, a szállítások 2026-tól kezdődnek, Csehországon és Németországon keresztül.
Ezek a lépések a diverzifikáció iránti igényt jelzik, különösen annak fényében, hogy Magyarországnak 2036-ig érvényes, évi 4,5 milliárd köbméteres szerződése van a Gazprommal. Bár az orosz gáz továbbra is jelen van, az új szerződések és a türkmén gázimport lehetősége csökkentheti a teljes függőséget.
A türkmén gáz hazai története a 90-es évekre nyúlik vissza: ekkor az orosz–ukrán tranzitvonalakon keresztül érkezett Magyarországra, fizikailag keveredve az orosz gázzal, de elszámolás szempontjából elkülönítve. Később a MOL és más magáncégek is részt vettek az importban, kedvezőbb árakat kihasználva.
Az új diverzifikációs lépések részben az Európai Bizottság tervei miatt is sürgetőek: 2027-re előírnák az orosz energiaforrásokról való leválást, és a közeljövőben büntetővámok is várhatóak a földgáz- és olajbehozatalra.
-
