Gázvezetékek és szelepek egy földgázkitermelő telephelyen. Groningeni gázmező, Hollandia.
Gazdaság

Titokban lépett a kormány: elkezdődött az oroszoktól való függetlenedés

Pénzcentrum
2025. október 3. 22:01

A magyar kormány titokban komoly lépéseket tett az orosz gázfüggés mérséklésére: új hosszú távú beszerzési szerződéseket kötött nyugati cégekkel, és fontolgatja, hogy Türkmenisztánból vásároljon földgázt. A diverzifikációs törekvések a nemzetközi piaci és geopolitikai változások fényében váltak sürgetővé, írja a Portfolio a TRT-re hivatkozva.

Magyarország új gázforrások után kutat, és a türkmén földgáz lehet a következő potenciális partner. Stifter Ádám keleti kapcsolatokért felelős államtitkár asgabati látogatása során azt közölte, hogy Türkmenisztán megbízható partner lehet az energetikai szektorban, és hozzájárulhat az ország gázellátásának diverzifikációjához.

A héten a magyar kormány már hosszú távú szerződést kötött a francia Engie vállalattal: 2028 és 2038 között évente 4 milliárd köbméter cseppfolyósított földgázt szállítanak Magyarországra. Emellett szeptember elején a brit Shell-lel is 10 éves, évi 2 milliárd köbméteres szerződést írtak alá, a szállítások 2026-tól kezdődnek, Csehországon és Németországon keresztül.

Kapcsolódó cikkeink:

Ezek a lépések a diverzifikáció iránti igényt jelzik, különösen annak fényében, hogy Magyarországnak 2036-ig érvényes, évi 4,5 milliárd köbméteres szerződése van a Gazprommal. Bár az orosz gáz továbbra is jelen van, az új szerződések és a türkmén gázimport lehetősége csökkentheti a teljes függőséget.

A türkmén gáz hazai története a 90-es évekre nyúlik vissza: ekkor az orosz–ukrán tranzitvonalakon keresztül érkezett Magyarországra, fizikailag keveredve az orosz gázzal, de elszámolás szempontjából elkülönítve. Később a MOL és más magáncégek is részt vettek az importban, kedvezőbb árakat kihasználva.

Az új diverzifikációs lépések részben az Európai Bizottság tervei miatt is sürgetőek: 2027-re előírnák az orosz energiaforrásokról való leválást, és a közeljövőben büntetővámok is várhatóak a földgáz- és olajbehozatalra.
Címlapkép: Getty Images
#gáz #kormány #energia #mol #gazdaság #import #szerződés #oroszország #földgáz #gazprom #energiaválság #diverzifikáció #ellátásbiztonság

