Az Európai Bizottság jogi kerülőutat próbál találni, hogy Orbán Viktor ellenállása nélkül használhassa fel a 140 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására.
Energiafüggetlenség vagy geopolitikai játék? Irán és Oroszország új nukleáris szövetsége
Irán és Oroszország új magasságba emelte nukleáris együttműködését: az állami hírügynökségek szerint 25 milliárd dolláros szerződést ütöttek nyélbe négy nukleáris erőmű építésére Iránban. Az orosz állami atomvállalat, a Roszatom már korábban is kötött memorandumot kisebb nukleáris létesítményekről Iránban, de az új megállapodás most nagyszabásúvá lépett elő.
A megállapodás célja nem csupán energiafejlesztés, hanem egy stratégiai partnerség megerősítése is Oroszországgal, különösen olyan időszakban, amikor Irán nukleáris programja ismét nemzetközi feszültségek tárgya lett - számolt be róla a Le Monde.
- A tervek szerint négy nukleáris erőművet építenek Irán területén az orosz Rosatom állami atomenergetikai vállalat részvételével.
- Korábban Rosatom már memorandumot írt alá kisebb nukleáris létesítmények építéséről Iránban — azonban akkor nem határoztak meg konkrét erőműszámot.
- A szerződés jórészt illeszkedik abba a hosszabb távú orosz-iráni stratégiai viszonyba, amelyet januárban egy „Átfogó Stratégiai Partnerségi Szerződés” is formalizált köztük.
Irán régóta küzd az elektromos hálózatra nehezedő nyomással, különösen a nyári csúcsidőszakokban, amikor az áramfogyasztás megugrik. A most bejelentett négy új erőmű ebben is áttörést hozhat, hiszen hozzájárulhat az áramhiány mérsékléséhez, miközben fokozza az ország energiafüggetlenségét.
A projekt ugyanakkor nem csupán gazdasági, hanem stratégiai jelentőségű is: az együttműködés Oroszországgal hosszú távú kötelezettségeket hordoz, erősítheti Irán regionális súlyát, és alternatívát kínálhat a nyugati technológiákkal szemben.
A 25 milliárd dolláros összeg nagysága pedig azt jelzi, hogy a kezdeményezés nem csak technikai kérdés, hanem komoly pénzügyi dimenziókkal is bír: a beruházás finanszírozása, a hitelek szerkezete, valamint az üzemeltetési és karbantartási költségek mind olyan tényezők, amelyek alapjaiban határozzák majd meg a projekt sikerét.
Biztonsági és ellenőrzési kérdések
Az új erőművek kapcsán felmerülhet a nukleáris biztonság, a veszélyes hulladék kezelése, valamint az atomerőművek felügyelete. A nemzetközi közösség attól tart, hogy a nukleáris kapacitások kibővítése hozzájárulhat az atomfegyver-technológia fejlődéséhez is.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Irán nukleáris tevékenysége régóta viták forrása a Nyugat és az ENSZ részéről. Új beruházásokkal együtt nőhet a nemzetközi nyomás, sőt lehetséges, hogy további szankciók visszaállításával reagálnak.
Az építési költségek, technológiai átadások, késések, valamint a helyi infrastruktúra kihívásai mind veszélyeztethetik a projekt sikerét. Emellett az orosz technológia átadása és fenntartása sem lehet könnyű Iránban.
A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a jelenleg kormányzó, Európa-párti Akció és Szolidaritás Párt (PAS) nehezen tarthatja meg többségét a 101 fős törvényhozásban.
Cáfolták a vádakat: nem igaz Zelenszkij állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen
A magyar honvédelmi minisztérium határozottan cáfolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítását, miszerint magyar katonai drónok sértették volna meg Ukrajna légterét.
A magyar vonatkozású állításokkal kapcsolatban a Külügyminisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztériumhoz intézett kérdésekre egyelőre nem érkezett válasz.
Az ukrán miniszter közlése szerint ez válaszlépés arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdi ukrán parancsnokot.
Trump aláírta a TikTok amerikai működését szabályozó rendeletet.
Európai miniszterek sürgős tervet dolgoznak ki egy kontinens-szintű 'drónfal' létrehozására Moszkva légi behatolásainak elhárítására.
Ennek a fele se tréfa: orosz katonai repülő miatt riasztották a magyar Gripeneket, mire készül Moszkva?
Az azonosított orosz légijárművek között három MiG-31-es, egy Szu-30-as és egy Szu-35-ös vadászrepülőgép volt.
Kínát és az oroszokat is satuba fogná Donald Trump: újabb válságot szabadít a világra az USA elnöke?
Donald Trump újra keményebb hangot üt meg Oroszországgal szemben, miközben Kínára is nyomást gyakorolna az orosz olajimport korlátozásán keresztül.
Dél-Korea haditengerészete figyelmeztető lövéseket adott le egy észak-koreai kereskedelmi hajóra.
Donald Trump amerikai elnök októbertől jelentős importvámokat vezet be az Egyesült Államokban.
A román Legfelsőbb Védelmi Tanács mai ülésén kiegészítette a szabályozást az engedély nélkül a román légtérbe behatoló katonai drónok és repülőgépek lelövésére vonatkozóan.
Több mint ezer gyermek betegedett meg Indonéziában az ingyenes iskolai étkeztetési program miatt.
Újabb orosz–NATO légügyi incidens borzolta a kedélyeket: öt orosz vadászgép közelítette meg Dánia légterét, ami miatt a siauliai légibázisról két magyar Gripen szállt fel.
Párizsi bíróság bűnösnek találta Sarkozy volt francia elnököt bűnszövetkezetben való részvétel miatt, miközben felmentette a líbiai kampányfinanszírozási ügy több vádpontja alól.
Kijárási tilalmat rendeltek el Leh városában, Ladak fővárosában, miután legalább négy ember életét vesztette a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokban.
A Fehér Ház utasította a szövetségi ügynökségeket, hogy készüljenek fel tömeges elbocsátásokra, amennyiben a Kongresszus nem hárítja el a kormányzati leállást a jövő héten.
Kína bejelentette első kibocsátáscsökkentési tervét, miszerint 2035-ig 7-10 százalékkal mérsékli szén-dioxid-kibocsátását, ami jelentős lépés a klímaváltozás elleni globális küzdelemben.
Az Európai Bizottság elnöke szerint a NATO-nak joga van a légtérsértő orosz harci repülőgépek lelövésére.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
