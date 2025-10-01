2025. október 1. szerda Malvin
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Alacsony látószögű nézet férfi és női partnerek védőruházatban tervez laptop felett, miközben áll a berendezés ellen autóval szemben a mezőn az ég ellen naplemente idején
Gazdaság

Trump harapófogójában Magyarország: tényleg katasztrófa lenne leválni az orosz energiáról jővőre?

Nagy Béla Ádám
2025. október 1. 12:58

Az elmúlt napokban egyre világosabbá vált, hogy az Egyesült Államok – immár Donald Trump vezetésével – sokkal keményebb politikát folytat az orosz energiahordozók ügyében, mint korábban. Washington egyértelművé tette: nemcsak az Európai Unió, hanem Amerika is elvárja, hogy Magyarország és Szlovákia mielőbb megszabaduljon az orosz olaj- és gázfüggőségtől. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint egyértelműen drágulás várható, amennyiben idő előtt arra kényszerül hazánk, hogy átálljon a nyugati energiahordozókra. A politikai mozgástér mostanra gyakorlatilag elfogyott, és az USA egyértelmű nyomás alá helyezte a régió országait.

Amerika egyértelmű célja lett, hogy kiiktassák az orosz olaj- és földgázvásárlásokat Európa-szerte. Chris Wright, az Egyesült Államok energiaügyi minisztere kijelentette: az orosz földgáz eladásának visszaszorítása az „azonnali kalapács”, amellyel leggyorsabban lehet nyomást gyakorolni Moszkvára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szerinte az LNG-infrastruktúra és a vezetékes gázszállítás „nehézkes internacionális láncokat” igényel, így ezeket a csatornákat célba venni hatékonyabb lehet, mint az olajügyleteket. Wright azt is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok képes lehet biztosítani azt a gázt, amit Oroszországból váltanának ki, ezzel csökkentve az európai országok függőségét. 

Kapcsolódó cikkeink:

Az EU válasza sem késett: Brüsszel hamarosan importvámokat vezethet be az orosz energiahordozókra, hogy teljesen megszüntesse függőségét az orosz olaj- és gázbehozataltól. Ursula von der Leyen bizottsági elnök Donald Trump amerikai elnök mellett jelentette be a tervezett lépést, amely minősített többséggel elfogadható, így egyetlen tagállam sem vétózhatja meg. A döntés különösen érzékenyen érintheti Magyarországot és Szlovákiát, amelyek továbbra is jelentős mértékben támaszkodnak az orosz energiaforrásokra.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen az ENSZ közgyűlésén tartott sajtótájékoztatón Donald Trump amerikai elnök társaságában jelentette be, hogy az EU új importvámokat tervez bevezetni az orosz energiahordozókra. A cél egyértelmű: teljesen megszüntetni az európai függőséget az orosz olaj- és gázszállításoktól, eltávolítva "az utolsó darabkákat" is az ellátási láncból.

Szlovákia fenntartásokkal tárgyal

Robert Fico szlovák miniszterelnök jelezte, hogy hajlandó közös nevezőre jutni Washingtonnal, de nem akar azonnali és egyoldalú korszakváltást. Fico hangsúlyozta, hogy Szlovákia logisztikai és infrastrukturális korlátokkal néz szembe: alternatív beszállítók nem állnak készen, az átállás költségei magasak.

A külügyminiszter, Juraj Blanár, rámutatott, hogy ha Szlovákia felmondana meglévő szerződéseket (néhány akár 2034-ig szólnak), akkor akár 10 milliárd eurós veszteséget is elszenvedhet. Szlovákia továbbá kiemelte, hogy nem áll rendelkezésre olyan megfizethető és fenntartható alternatíva, amely rövid idő alatt pótolni tudná az Oroszországból érkező energiahordozókat.

Kapcsolódó cikkeink:

Magyarország, élén Orbán Viktor miniszterelnökkel, egyértelműen elutasította az azonnali leválást. Orbán rádióinterjúban azt mondta, hogy ha hirtelen véget vetnének az orosz energiabeszállításnak, az „gazdasági csődöt” okozna: szerinte az ország gazdasági teljesítménye akár 4 %-kal visszaesne. A külügyminiszter azzal érvelt, hogy Magyarország pillanatnyilag nem képes alternatív infrastruktúrákra támaszkodni: az Adria-vezeték és más útvonalak nem képeznek elegendő pótlást. A magyar kormány azzal is érvelt, hogy az EU-n belüli szankciók esetén a korlátozások megkerülésének veszélye miatt nem lehetséges egyik pillanatról a másikra alkalmazkodni.

Zelenszkij alkut ajánlott

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton kijelentette, hogy Ukrajna támogatná Magyarországot és Szlovákiát az energiahordozók alternatív beszerzésében, orosz olaj és gáz nélkül.

Az államfő közölte: Robert Fico szlovák miniszterelnökkel már megállapodott abban, hogy októberben közös kormányülést tartanak, ahol Kijev konkrét javaslatokat tesz majd. „Fel tudunk ajánlani és fel is fogunk ajánlani alternatív beszerzési lehetőségeket” – hangsúlyozta Zelenszkij. Hozzátette, hogy Budapesttel is szívesen egyeztetne, de egyelőre nem kapott jelzést a magyar féltől.

Egyértelmű üzenet Washingtonból

Az Egyesült Államok Donald Trump vezette adminisztrációja sokkal határozottabban lép fel az orosz energiafüggőséggel szemben, mint korábban – mondta a Pénzcentrumnak Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Szerinte a politikai mozgástér mostanra gyakorlatilag elfogyott, és az USA egyértelmű nyomás alá helyezte a régió országait, köztük Magyarországot is.

Az elemző kiemelte: januártól a szerb NIS nevű, orosz tulajdonú gázkereskedő céget szankciókkal fenyegetik, ami még Joe Biden elnöksége idején indult, de most véglegesnek tűnik.

Október elsejétől gyakorlatilag életbe lépnek ezek a büntetések, és nincs több haladék

– fogalmazott Pletser. Szerinte az Egyesült Államok nem titkolt szándéka, hogy a régió gázellátását LNG-n keresztül biztosítsa, és ezzel teljesen kiszorítsa az oroszokat.

Trumpék most benyomták a rakétát

– mondta az elemző, utalva arra, hogy a közelmúltban Törökország 40 milliárd dolláros energiamegállapodást írt alá amerikai cégekkel.

Az amerikai nyomás azonban nem csak politikai kérdés. Pletser szerint komoly a kockázata annak, hogy ha Magyarország nem tud rendezett átállást végrehajtani, azonnali szankciókkal nézhet szembe.

Ha az amerikaiak azt mondják, kapcsoljuk le rögtön az orosz olajat és gázt, akkor ugyanabba a helyzetbe kerülhetünk, mint a szerbek

– hangsúlyozta. Az elemző úgy látja, ha a magyar kormány politikai támogatást ad a folyamatnak, akkor rendezett módon viszonylag gyorsan végbemehet az átállás: gáz esetében fél-egy év, míg olaj esetében körülbelül két év alatt.

Pletser Tamás szerint ha Magyarországnak 2026 elejétől fel kellene mondania az orosz gázszerződését, akkor villámgyors átállásra lenne szükség az LNG-alapú beszerzésre. Ez azonban komoly áremelkedést hozhat, miközben az olajellátás még nehezebb kérdésnek tűnik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az elemző rámutatott: egy ilyen hirtelen váltás átmeneti zavarokat okozna. „Elképzelhető, hogy fél–egy éven át csökkenő volumen érkezik Magyarországra, miközben a gázárak 3–5 euróval megawattóránként az uniós átlag fölé emelkedhetnek” – mondta. Hozzátette, az ellátásbiztonság nem kerül veszélybe, gáz lesz, de az árak „rendesen felmelegszenek”.

Hozzátette: nagyjából 2026 közepére stabilizálódhatna az LNG-ellátás.

Míg a földgáznál technikailag adott a lehetőség az átállásra, addig a kőolajnál sokkal nagyobb a bizonytalanság. A szakértő azt mondta, az Adria-vezetéken keresztül elvileg lehetne biztosítani az importot, de a MOL és a horvát fél között vita van arról, hogy a szükséges 12 millió tonnát egyáltalán be lehet-e hozni ezen az útvonalon.

A MOL szerint ez a mennyiség nem kezelhető az Adria felől, ezért politikai szinten kellene rendezni a kérdést. Orbán Viktornak le kellene ülni a horvát miniszterelnökkel, és ki kellene egyezni a vitás ügyekben

– hangsúlyozta az elemző.

Jöhet a drágulás a kutakon?

A drágulással kapcsolatban azt mondta, hogyha Magyarország hirtelen elveszítené az orosz olajimportot, annak súlyos következményei lennének a hazai üzemanyagpiacon. Bár a rezsicsökkentett gázárat a költségvetés egyelőre képes tartani, az olaj esetében komoly ellátási és árnyomás jöhet.

Az elemző felidézte Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatójának szavait, miszerint a horvát rendszeren keresztül nem lehet pótolni a teljes orosz olajvolument.

Ez azt jelenti, hogy a pozsonyi és a százhalombattai finomítók kapacitáskihasználtságát 70–80%-ra kellene visszavágni a jelenlegi 100%-ról

– mondta Pletser. A kieső kapacitás miatt Magyarországon, Szlovákiában, Ausztriában és Csehországban termékhiány alakulhat ki. Ennek pótlása csak külső piacokról lenne lehetséges – kamionnal, vasúton, hajón vagy tankhajókon érkező import révén. Szerinte ez elkerülhetetlenül áremelkedést hozna a magyar üzemanyagpiacon.

Becslésem szerint másfél–két éven át, amíg a finomítók alacsonyabb kihasználtsággal működnek, a hazai üzemanyagárak 20-40 forinttal lennének magasabbak literenként

– mondta az elemző.

Harapófogóba került Magyarország?

Balogh József energetikai szakértő a Pénzcentrumnak arról beszélt, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió egyre erőteljesebben várja el az orosz energiahordozók leváltását.

Ha Washington valóban az orosz olaj teljes kiszorítását akarja, akkor Magyarország és Szlovákia pozícióját nehéz lesz fenntartani

– figyelmeztetett. A szakértő emlékeztetett: az Adria-vezeték kapacitása alkalmas lenne arra, hogy nagyobb mennyiségű kőolajat juttasson el Magyarországra. A finomítók átállítása azonban komoly beruházást igényelne, és szerinte eddig hiányzott a politikai akarat is. 

Hozzátette, hogy amennyiben megvan a brüsszeli és washingtoni harapófogó, ha a két irányból fogják a szlovák és a magyar kormányt, akkor ott elég hamar törni fog az ellenállás. Itt elsősorban az lesz a kérdés, hogy az Egyesült Államok milyen gyorsan kíván érvényt szerezni, hiszen az esetükben a magyar és a szlovák piac nem túl nagy, mert míg az USA olajtermelése több mint napi 11 millió hordó, addig Magyarországnak és Szlovákiának együttvéve 234 ezer hordó/nap az oljaszükséglete.

A szakértő rámutatott: míg Lengyelország, Csehország, Szlovénia vagy Horvátország képes volt leválni az orosz olajról, Magyarország és Szlovákia továbbra is ehhez a forráshoz kötődik. „Ez nem technikai, hanem döntés kérdése” – fogalmazott.

Abban Balogh József is egyetértett, hogy várhatóan az átállás drággább lesz mindenki számára, ugyanis az orosz energiahordozók árban nagyon olcsónak számítanak. Mint mondta, a délről érkező Török Áramlaton jövő gázban árban nagyon kedvező. Így, ha tényleg át kell állni a nyugati gázra és olajra, akkor egészen biztosan áremelkedés jöhet.
Címlapkép: Getty Images
#gáz #energia #benzin #üzemanyag #magyarország #erste #európai unió #mol #drágulás #áremelés #egyesült államok #gazdaság #szlovákia #oroszország #adria #gázár #amerika #áremelkedés #vám #eu #benzinár #függőség #világ #földgáz #szankció #orosz #elemzés #olaj #donald trump #orbán viktor #szakértő #átállás #gazdasági válság #üzemanyagár #ursula von der leyen #szijjártó #barátság kőolajvezeték #külügyminiszter #energiaválság #volodimir zelenszkij #szankciók #energiaügyi minisztérium #amerikai #lng #energiahordozók #ellátásbiztonság #pletser tamás #balogh józsef #importvám #finomító #alternatíva

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:22
14:15
14:10
14:01
13:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 30. 17:06
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MNB Intézet  |  2025. október 1. 13:33
Üzemanyag-vásárlóerő: időutazás a rendszerváltástól napjainkig
Cikkünkben egy gyors áttekintést adunk arról, hogy az elmúlt három és fél évtizedben egy átlagos mag...
Holdblog  |  2025. október 1. 10:27
Sakkmesterből játéktervező, majd Nobel-díjas tudós: ő az agy a Google AI mögött
Sakkmesterből videójáték-tervező, majd idegtudós és Nobel-díjas: Demis Hassabis a teremtő elme a Goo...
MEDIA1  |  2025. október 1. 09:59
Az RTL bejelentett egy új reality-t, jön a Pandora - A szelence átka
A világon először Magyarországon lesz látható az új formátum, melynek házigazda Hevér Gábor lesz. Má...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 29. 16:57
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérh...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 1.
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
2025. október 1.
Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell
2025. szeptember 30.
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
2025. szeptember 30.
Már az általános suli is óriási bukta magyar gyerekként: sokaknak ezért nem lesz jól fizető állása
2025. szeptember 30.
Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
NAPTÁR
Tovább
2025. október 1. szerda
Malvin
40. hét
Október 1.
Az idősek világnapja
Október 1.
A mellrák elleni küzdelem világnapja
Október 1.
Vegetáriánus világnap
Október 1.
A fájdalomcsillapítás világnapja
Október 1.
A zene világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Beszakadt a forint, estére padlóra került a magyar fizetőeszköz
2
3 napja
Már rengeteg magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez már bűncselekmény
3
6 napja
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
4
6 napja
Itt a bejelentés: felbontanák az orosz gázszerződést, indulhat a leválás?
5
2 hete
Durva tiltólista az építőanyagokra: Lázárék lépése sokakat hidegzuhanyként érhet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatváltoztatási mutató
A kamatváltoztatási mutató határozza meg, hogy a fix kamatozású hitel kamata milyen feltételek mellett módosulhat. A hitelünk mutatója megtalálható a szerződésben, a mutatók típusait pedig az MNB teszi közzé. Több típusa is létezik, 3, 4, 5, és 10 évente változó és teljes futamidőre fixált mutatók a jellemzőek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 1. 12:02
Júliusi csúcs után augusztusi zuhanás: így változtatja meg az Otthon Start a piacot
Pénzcentrum  |  2025. október 1. 11:26
Ledobta a bombát a Lidl, új sztártermékkel kontráznak az Aldi akciójára: ez lehet az aduász?
Agrárszektor  |  2025. október 1. 13:32
Tényleg megszűnnek az uniós agrártámogatások?