Durva lépés készül: vámokat vetnének ki az orosz olajra, Trump teljes tiltást akar

Az Európai Bizottság új vámokat tervez kivetni a Magyarországra és Szlovákiába még mindig beáramló orosz olajra, miközben Donald Trump egyre erősebb nyomást gyakorol az Oroszországgal való energetikai kapcsolatok teljes megszüntetése érdekében.

"Idővel bemutatjuk, hogy mit tervezünk ezzel kapcsolatban" - nyilatkozta szerdán Olof Gill, a Bizottság helyettes szóvivője, hozzátéve, hogy a kezdeményezés független lesz a jelenleg tárgyalás alatt álló 19. szankciós csomagtól - írja az Euronews.

Az EU 2022-ben teljes tilalmat vezetett be az orosz nyersolajra és finomított kőolajtermékekre az Ukrajna elleni invázióra válaszul. A szárazföldi fekvésű Magyarország és Szlovákia azonban kivételt kapott, így továbbra is vásárolhatnak olajat a Barátság vezetéken keresztül.

A becslések szerint mindkét ország napi 100 000 hordó Urals típusú nehézolajat importál, amelynek feldolgozására finomítóik specializálódtak. Az eredetileg átmenetinek szánt mentességet azóta sem vizsgálták felül.

Donald Trump most előtérbe helyezte ezt a kérdést. Az amerikai elnök nyilvánosan felszólította az európai országokat, hogy azonnal állítsák le az orosz olaj vásárlását, ezzel is szorítva a Kremlt és elősegítve az ukrajnai háború befejezését.

"Kína és India az orosz olaj vásárlásával elsődleges finanszírozói a folyamatban lévő háborúnak - de megbocsáthatatlan módon még a NATO-országok sem szakították meg teljesen az orosz energiaimportot" - mondta Trump az ENSZ Közgyűlésén.

Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke New Yorkban biztosította Trumpot, hogy az EU eltökélt szándéka megszüntetni "az Oroszországból érkező utolsó olaj- és gázszállítmányokat is". Hozzátette, hogy vámokat kívánnak kivetni az EU-ba még mindig beérkező olajszállítmányokra.

A kezdeményezés újszerű kísérlet az orosz fosszilis tüzelőanyagok 2027-re tervezett teljes kivezetésének felgyorsítására. Eddig az EU csak az orosz gabonára vetett ki vámokat, az energiahordozókra nem.

Magyarország és Szlovákia határozottan ellenzi a kivezetést, arra figyelmeztetve, hogy az veszélyeztetné az energiabiztonságot, emelné a fogyasztói árakat és költséges pereket eredményezne.

Trump nyomásgyakorlása azonban egyre kényelmetlenebb helyzetbe hozza mindkét országot, és szembesíti őket tartós függőségükkel. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter egy nemrég adott interjúban kijelentette, hogy az olaj- és gázellátás "tisztán fizikai kérdés", amely a szárazföldi ország és az energiaszállítók közötti összeköttetésektől függ.

"Orosz olaj- vagy gázforrások nélkül nem tudjuk biztosítani országunk biztonságos ellátását" - mondta Szijjártó, megjegyezve, hogy "megérti" Trump megközelítését.

A szankcióktól eltérően, amelyek a 27 tagállam egyhangú jóváhagyását igénylik, a vámok bevezetéséhez minősített többség is elegendő, így az egyéni vétók nem érvényesülhetnek.