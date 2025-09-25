Az Európai Bizottság elnöke szerint a NATO-nak joga van a légtérsértő orosz harci repülőgépek lelövésére.
Durva lépés készül: vámokat vetnének ki az orosz olajra, Trump teljes tiltást akar
Az Európai Bizottság új vámokat tervez kivetni a Magyarországra és Szlovákiába még mindig beáramló orosz olajra, miközben Donald Trump egyre erősebb nyomást gyakorol az Oroszországgal való energetikai kapcsolatok teljes megszüntetése érdekében.
"Idővel bemutatjuk, hogy mit tervezünk ezzel kapcsolatban" - nyilatkozta szerdán Olof Gill, a Bizottság helyettes szóvivője, hozzátéve, hogy a kezdeményezés független lesz a jelenleg tárgyalás alatt álló 19. szankciós csomagtól - írja az Euronews.
Az EU 2022-ben teljes tilalmat vezetett be az orosz nyersolajra és finomított kőolajtermékekre az Ukrajna elleni invázióra válaszul. A szárazföldi fekvésű Magyarország és Szlovákia azonban kivételt kapott, így továbbra is vásárolhatnak olajat a Barátság vezetéken keresztül.
A becslések szerint mindkét ország napi 100 000 hordó Urals típusú nehézolajat importál, amelynek feldolgozására finomítóik specializálódtak. Az eredetileg átmenetinek szánt mentességet azóta sem vizsgálták felül.
Donald Trump most előtérbe helyezte ezt a kérdést. Az amerikai elnök nyilvánosan felszólította az európai országokat, hogy azonnal állítsák le az orosz olaj vásárlását, ezzel is szorítva a Kremlt és elősegítve az ukrajnai háború befejezését.
"Kína és India az orosz olaj vásárlásával elsődleges finanszírozói a folyamatban lévő háborúnak - de megbocsáthatatlan módon még a NATO-országok sem szakították meg teljesen az orosz energiaimportot" - mondta Trump az ENSZ Közgyűlésén.
Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke New Yorkban biztosította Trumpot, hogy az EU eltökélt szándéka megszüntetni "az Oroszországból érkező utolsó olaj- és gázszállítmányokat is". Hozzátette, hogy vámokat kívánnak kivetni az EU-ba még mindig beérkező olajszállítmányokra.
A kezdeményezés újszerű kísérlet az orosz fosszilis tüzelőanyagok 2027-re tervezett teljes kivezetésének felgyorsítására. Eddig az EU csak az orosz gabonára vetett ki vámokat, az energiahordozókra nem.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Magyarország és Szlovákia határozottan ellenzi a kivezetést, arra figyelmeztetve, hogy az veszélyeztetné az energiabiztonságot, emelné a fogyasztói árakat és költséges pereket eredményezne.
Trump nyomásgyakorlása azonban egyre kényelmetlenebb helyzetbe hozza mindkét országot, és szembesíti őket tartós függőségükkel. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter egy nemrég adott interjúban kijelentette, hogy az olaj- és gázellátás "tisztán fizikai kérdés", amely a szárazföldi ország és az energiaszállítók közötti összeköttetésektől függ.
"Orosz olaj- vagy gázforrások nélkül nem tudjuk biztosítani országunk biztonságos ellátását" - mondta Szijjártó, megjegyezve, hogy "megérti" Trump megközelítését.
A szankcióktól eltérően, amelyek a 27 tagállam egyhangú jóváhagyását igénylik, a vámok bevezetéséhez minősített többség is elegendő, így az egyéni vétók nem érvényesülhetnek.
Gyengült kissé a forint csütörtök reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
Kiss Péter: lenne tér a kamatvágásra, de az MNB inkább stabilan tarthatja a forintot a stabil alapkamattal, a magyar gazdaság jövőre 3 százalékkal nőhet.
Alulteljesített a BUX európai összevetésben: a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 427,98 pontos, 0,43 százalékos csökkenésse zárt.
Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Rendkívüli kormányinfót hirdetett Gulyás Gergely: ez már rövid időn belül a harmadik, mi nem várhat?
A kormány legfrissebb döntéseiről, azok indokairól és várható hatásairól tart közös sajtótájékoztatót Gulyás Gergely miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő holnap.
Az Európai Unió stratégiai autonómiára törekvése jelentős gazdasági fellendülést hozhat a következő években.
Szerdán leállt a szemétszállítás Budapesten, miután a hulladékszállítók nem kezdték meg a munkát a főváros három telephelyén.
Trump elzárná az orosz gázcsapot Magyarországon: keményen válaszolt az USA elnökének Szijjártó Péter
Donald Trump szeretné meggyőzni Magyarországot az orosz gázvásárlás leállításáról. Szijjártó Péter úgy reagált: földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot nem tudjuk megváltoztatni.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Majdnem egy forinttal ér kevesebbet a magyar deviza az euróhoz képest, mint reggel, de gyengült a frankkal és a dollárral szemben is.
Az OECD legfrissebb jelentése szerint a világgazdaság növekedése lassulni fog a következő években, elsősorban a növekvő kereskedelmi akadályok és a geopolitikai bizonytalanságok miatt
Az előzetes várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kedden 6,5%-on hagyta az alapkamatot.
A Portfolio Property Investment Forum 2025 második szekciója három gazdasági húzóágazatot állított fókuszba.
A Másfélfok portál friss elemzése szerint Európa energiarendszerében a földgáz szerepe fokozatosan háttérbe szorul, és a trend egyre inkább visszafordíthatatlannak tűnik.
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről:
Ma ismét kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amely hónapok óta változatlanul hagyja az irányadó rátákat.
Szigorú büntetésre számíthat, aki engedély nélkül létesít kutat, miközben a mezőgazdasági célú kutak engedélyezési rendszere jelentős átalakuláson megy keresztül.
Matolcsy volt alelnöke: Egyre extrémebb hülyeségek helyettesítik a gazdaságpolitikát, mihamarabb be kell vezetni az eurót!
Patai Mihály: A magyar gazdaság három súlyos problémával küzd, nincs hozzáférésünk az uniós forrásokhoz, tartósan magas a költségvetési hiány, és a gazdaságpolitika szembemegy az uniós...
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is