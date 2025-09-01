Csúfos bukta fenyegeti Trumpot – a döntés világszinten érezteti hatását

Az amerikai szövetségi fellebbviteli bíróság pénteken jogellenesnek minősítette Donald Trump amerikai elnök által bevezetett vámok jelentős részét, ami újabb bizonytalanságot hozhat a piacokra, írta a CNBC.

A bíróság döntése szerint Trump túllépte hatáskörét a "kölcsönös" vámok bevezetésével, valamint a Kínára, Kanadára és Mexikóra kivetett, a fentanil-kereskedelemmel összefüggésbe hozott vámtarifákkal kapcsolatban.

A vámok azonban október 14-ig érvényben maradhatnak, hogy a Trump-adminisztrációnak legyen ideje fellebbezni az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságához.

Bár első pillantásra ez a fejlemény kedvezőnek tűnhet a részvénypiacok számára, amelyek egyébként is erős augusztust zártak, a vámok bizonytalansága valójában nagyobb aggodalmat okozhat, mint a kiszámítható kereskedelempolitika.

Ez fokozott volatilitást eredményezhet a piacokon. Az augusztusi nyereség után a szeptember - amely történelmileg a leggyengébb hónap az S&P 500 számára - különösen kihívást jelenthet a befektetőknek a kereskedelempolitikával kapcsolatos bizonytalanságok miatt.

A befektetők reménykedhetnek abban, hogy egymást követő hónapokban is nyereséget érnek el, de jelenleg a kereskedelmi politikákkal kapcsolatos további bizonytalanság csökkentheti ezeket az esélyeket.