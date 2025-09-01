A csúcstalálkozón részt vett Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint több ázsiai és közel-keleti vezető is.
Csúfos bukta fenyegeti Trumpot – a döntés világszinten érezteti hatását
Az amerikai szövetségi fellebbviteli bíróság pénteken jogellenesnek minősítette Donald Trump amerikai elnök által bevezetett vámok jelentős részét, ami újabb bizonytalanságot hozhat a piacokra, írta a CNBC.
A bíróság döntése szerint Trump túllépte hatáskörét a "kölcsönös" vámok bevezetésével, valamint a Kínára, Kanadára és Mexikóra kivetett, a fentanil-kereskedelemmel összefüggésbe hozott vámtarifákkal kapcsolatban.
A vámok azonban október 14-ig érvényben maradhatnak, hogy a Trump-adminisztrációnak legyen ideje fellebbezni az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságához.
Bár első pillantásra ez a fejlemény kedvezőnek tűnhet a részvénypiacok számára, amelyek egyébként is erős augusztust zártak, a vámok bizonytalansága valójában nagyobb aggodalmat okozhat, mint a kiszámítható kereskedelempolitika.
Ez fokozott volatilitást eredményezhet a piacokon. Az augusztusi nyereség után a szeptember - amely történelmileg a leggyengébb hónap az S&P 500 számára - különösen kihívást jelenthet a befektetőknek a kereskedelempolitikával kapcsolatos bizonytalanságok miatt.
A befektetők reménykedhetnek abban, hogy egymást követő hónapokban is nyereséget érnek el, de jelenleg a kereskedelmi politikákkal kapcsolatos további bizonytalanság csökkentheti ezeket az esélyeket.
Minimálisan magasabb ma reggel az euró árfolyama, mint a pénteki volt, a dollárral szemben viszont erősödött a forint.
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója kifejtette, hogy 2026-2027-re Magyarország képes lesz alternatív olajellátási rendszereket kiépíteni.
Leállítják a termelést az ArcelorMittal vajdahunyadi kohászati kombinátjában - idézte a profit.ro hírportál a vállalati szakszervezetet.
A Mol 3D szeizmikus méréseket végzett a Dunai Finomító területén és környezetében.
Az idei első féléves profit 51 százalékkal, 287 milliárd rubelre (kb. 1200 milliárd forintra) zuhant.
A vállalat közlése szerint az érintett személyek, a szakszervezet és a munkaerő-kölcsönző partnerek tájékoztatása már megkezdődött.
Az EU 2025-től megszünteti a fosszilis kazánok támogatását, 2029-től pedig tiltja azok forgalmazását.
Júliusban a magyar cégek többet exportáltak, mint importáltak: a külkereskedelmi többlet elérte a 578 millió eurót.
Összeomlóban Donald Trump gazdasági álmai? Ez a befektetés nagyon kilőtt, csúnyán alázza a dollárt is
A piacok jelenleg több mint 87%-os esélyt adnak egy negyedpontos kamatcsökkentésnek a Fed szeptemberi ülésén.
A szabályozás óta a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e az akciós árfeltüntetés előírásait.
A helyi önazonosság védelmében Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete több jogvédelmi eszközt is bevezetett.
Szeptember 1-től indul az Otthon Start program, de a fővárosi földhivatalok egy hétig zárva tartanak.
A főpolgármester szerint a cél, hogy Rákosrendező egykori vasúti területét megújítva, zöld parkvárossá alakítva integrálódjon Budapest vérkeringésébe.
A szlovák gazdasági miniszter bejelentése szerint a kőolajszállítás sztenderd üzemmódban zajlik.
A BÉT részvényindexe, a BUX 480,13 pontos, 0,46 százalékos csökkenéssel, 103 751,98 ponton zárt csütörtökön.
Az euró hét órakor 396,73 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 396,86 forintnál.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Augusztusban a fogyasztók és az üzleti szektor is derűlátóbb kilátásokat fogalmaztak meg, mint júliusban.
