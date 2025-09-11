A dél-koreai elnök figyelmeztetett, hogy a vízumrendszer javítása nélkül a koreai cégek visszafoghatják amerikai befektetéseiket.
Egyre közelebb a kamatvágás: súlyos adatok érkeztek a világ legerősebb gazdaságából
Az Egyesült Államok munkaerőpiacán újabb figyelmeztető jel érkezett: a múlt héten 263 ezerre nőtt azok száma, akik először igényeltek munkanélküli segélyt, ami közel négyéves csúcs, 2021 októbere óta a legmagasabb adat. Elemzők 235 ezres számot vártak, így a tényleges adat jócskán meghaladta a várakozásokat.
A négyhetes mozgóátlag, amely a rövid távú ingadozásokat kisimítja, szintén emelkedett, 240 500-ra. A tartósan munkanélküliek száma a múlt héten 1 millió 939 ezer volt, kissé elmaradva a várt 1 millió 950 ezertől.
Az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők számának alakulását a szakértők szorosan figyelik, mert a munkaerőpiac állapota kulcsfontosságú a Federal Reserve (Fed) kamatdöntéseiben. A július végén zárult kétnapos ülésén a Fed az irányadó dollárkamatot 4,25–4,50 százalékon hagyta, a várakozásoknak megfelelően. A piaci konszenzus szerint szeptember 17-én a Fed 25 bázispontos kamatcsökkentést jelenthet be.
Az apasági szabadság ma Magyarországon tíz munkanapot jelent, amelynek fele teljes fizetéssel, másik fele viszont csak részleges bérrel jár.
A magyar kormány 2025 januárjától jelentősen szigorította a vendégmunkások foglalkoztatásának feltételeit.
Ausztria munkaszüneti napok 2025: mutatjuk, hogyan alakul idén és jövőre Ausztria munkanapok, ünnepnapok szempontjából, mikor lesznek munkaszüneti napok Ausztriában!
A Ryanair légiutas-kísérőinek fizetési rendszeréről osztott meg részleteket egy alkalmazott a közösségi médiában.
Így történik a szabadság átvitele következő évre 2025-ben: mutatjuk, mit írnak róla a jogszabályok, hogyan vihetjük át szabadságunkat szabályosan a 2026-os munkaévre.
Nem tudnak még több túlórát vállalni a PKKB dolgozói, az erőforrásaik legvégén járnak - ez derül ki a Fővárosi Törvényszék elnökének leveléből.
Komoly bejelentés érkezett a fővárostól: megoldódhat a budapesti közterek egyik legnagyobb problémája?
A gondnokok két műszakban teljesítenek szolgálatot: hajnaltól kora délutánig, majd onnan késő estig.
2025 júniusában ismét nőtt a magyarok fizetése, a bruttó átlagkereset 704 400, a nettó átlagkereset pedig 484 200 forint volt, ami közel 10 százalékos éves...
2025 júliusában a magyar munkaerőpiacon közel 30 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma az előző évhez képest.
A mérnökinformatikus pálya ma az egyik legjobban fizető és legkeresettebb terület Magyarországon, a frissdiplomások már alapképzés után bruttó átlagosan 719 ezer Ft-ot kereshetnek.
Óraátállítás 2025 Magyarországon: ekkor lesz az óraátállítás 2025 őszén, mutatjuk, hogy kell beállítani az órát. Tudd meg, az óraátállítás 2025 október mely napjára esik!
A szülési szabadságról ismét munkába álló szülők elsősorban rugalmas kereteket, biztos munkahelyet és kiszámítható helyettesítési rendszert keresnek.
Óriási foglalkoztatási válság jöhet Magyarországon: már elindult a lavina, jöhet a tömeges elbocsátás?
Bár a hivatalos statisztikák szerint Magyarországon kifejezetten alacsony a munkanélküliségi ráta, a munkaerőpiac valóságát közelebbről vizsgálva már korántsem ilyen kedvező a kép.
A leggazdagabb magyar települések listáját két borsodi falu, Tornakápolna és Mezőnagymihály vezeti, ahol az egy főre jutó éves jövedelem 5 millió feletti.
2025. október 24 ledolgozása: így alakul október ünnepnapok szempontjából, mutatjuk, mikor lesz az októberi ledolgozós szombat, olyan szombati munkanap, amikor dolgozni kell.
A mozdonyvezetők ma Magyarországon a legjobban kereső fizikai munkát végzők közé tartoznak.
Sokkoló fordulat: itt a lista azokról a munkákról, amiket a mesterséges intelligencia nem tud elvenni
Az AI valóban átvesz rengeteg rutinfeladatot, de nem a robotok veszik majd el az emberek munkáját, hanem azok kerülnek hátrányba, akik nem tanulják meg használni...
A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének (MMOSZ) legfrissebb elemzése szerint stabilizálódni látszik a kereskedelmi szektor foglalkoztatási helyzete.
-
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.