Egyre közelebb a kamatvágás: súlyos adatok érkeztek a világ legerősebb gazdaságából

Az Egyesült Államok munkaerőpiacán újabb figyelmeztető jel érkezett: a múlt héten 263 ezerre nőtt azok száma, akik először igényeltek munkanélküli segélyt, ami közel négyéves csúcs, 2021 októbere óta a legmagasabb adat. Elemzők 235 ezres számot vártak, így a tényleges adat jócskán meghaladta a várakozásokat.

A négyhetes mozgóátlag, amely a rövid távú ingadozásokat kisimítja, szintén emelkedett, 240 500-ra. A tartósan munkanélküliek száma a múlt héten 1 millió 939 ezer volt, kissé elmaradva a várt 1 millió 950 ezertől.

Az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők számának alakulását a szakértők szorosan figyelik, mert a munkaerőpiac állapota kulcsfontosságú a Federal Reserve (Fed) kamatdöntéseiben. A július végén zárult kétnapos ülésén a Fed az irányadó dollárkamatot 4,25–4,50 százalékon hagyta, a várakozásoknak megfelelően. A piaci konszenzus szerint szeptember 17-én a Fed 25 bázispontos kamatcsökkentést jelenthet be.