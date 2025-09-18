Ez nem valami jó hír: még évtizedekig ettől fog függeni Magyarország?

Magyarország és Szlovákia egyre erősebb nyomás alatt áll az orosz kőolajról való leválás kérdésében, miközben szakértők szerint a Barátság vezetékhez való ragaszkodás mögött gazdasági és politikai érdekek húzódhatnak.

Az elmúlt napokban Donald Trump és az amerikai energiaügyi miniszter is határozott jelzéseket küldött Magyarországnak és Szlovákiának az orosz energiahordozókról, különösen a kőolajról történő leválás szükségességéről.

Balogh József energetikai szakértő az ATV Start című műsorában kifejtette, hogy bár a Barátság vezetéken szállított nyersolaj a legolcsóbb a régióban, a 60 éves, leamortizált infrastruktúra fenntartása helyett más megoldásokat kellene keresni. "Lehet érezni, hogy a nyomás Amerikából folyamatosan erősödik. Brüsszelből már évek óta érezzük, hogy Magyarország és Szlovákia a két kívülálló az EU politikájához képest, de előbb-utóbb itt valamit majd csinálni kell".

A szakértő szerint az amerikai nyomásnak való ellenállás lehetőségei korlátozottak: "Ha ők tényleg eldöntötték, hogy az orosz olajat kiszorítják az EU-ból, – és nem azért teszik ezt, mert ez politikailag korrekt, meg az oroszoknak árt, hanem hogy saját maguknak újabb piacot szerezzenek, bár az egyik legnagyobb olajbeszállító már most is az Egyesült Államok az EU-ban – akkor a magyar-szlovák pozíciót nagyon-nagyon nehéz lesz tartani".

A MOL az átállás nehézségei között két fő tényezőt szokott kiemelni: az Adria vezeték elégtelen kapacitását és a finomítók átállításának szükségességét, mivel ezeket orosz nyersanyagra kalibrálták. A százhalombattai finomító átállítása a vállalat korábbi nyilatkozata szerint 2026 végére történhet meg.

Balogh József szerint a horvát-magyar energiakapcsolat évtizedek óta problémás, és az Adria vezeték nem kapja meg a megfelelő figyelmet. "Én azt gondolom, hogy azon a vezetéken elég nagy mennyiségben lehetne olajat felhozni Magyarország felé, ha Magyarország azt a kapacitást lekötné és kihasználná." A szakértő szerint a magyar fél által hangoztatott árviták "egy képzeletbeli dolog, ugyanis szabályozott ár van, amit nem a magyar megrendelőre találtak ki".

A finomítók átállításával kapcsolatban Balogh emlékeztetett: 2014-ben volt a Krím megszállása, 2022-ben kezdődött a háború, tehát elég sok idő eltelt, hogy mindenki észrevegye, valamit csinálni kell. Hozzátette, hogy Horvátországban, Rijekában már működik olyan kőolajfinomító, amely tengerről beszállított olajjal dolgozik.

Az orosz olajról való leválás árhatásait nehéz előre megbecsülni. "Kérdés, ki hogyan fogja elszámolni azt a többlet pénzt, amibe a szállítás kerülne az Adria vezetéken. A másik, hogy a finomítókba befektetett milliárdokat ki hogyan akarja majd visszaszedni a lakosságtól a benzin és gázolaj árakban. Aki már most bemond egy számot, hogy 5, 10, vagy 15 százalékos drágulás jön, az szerintem az csak egy lutri".

Sajtóhírek szerint a MOL nemcsak közvetlenül vásárol olajat, hanem közvetítőkön keresztül is, és informátoraik szerint az orosz olajhoz való ragaszkodás mögött politikához közel állók üzleti érdekei állhatnak.

Balogh József erre reagálva megjegyezte: "van egy ismert magyar mondás: pénz beszél, kutya ugat. Tehát az a ragaszkodás, amit Szlovákia és Magyarország a Barátság vezetékkel kapcsolatban mutat, nyilvánvalóan felvet egy-két kérdést. Mért van az, hogy Csehország le tudott válni, Lengyelország le tudott válni, Horvátország, Szlovénia, és a többi le tudott válni, Magyarország és Szlovákia viszont mintha oda lenne ragadva a Barátság vezetékhez?"