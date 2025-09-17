Megint aljas csalók utaznak a magyarok pénzére a neten: így próbálkoznak, te ne dőlj be

A KiberPajzs állítólagos „biztonsági szolgálata” nevében telefonálnak csalók magánszemélyeknek, és a bankszámláiknál látható gyanús tranzakciókra hivatkozva próbálják saját számláikra utaltatni az ügyfelek pénzét. Más bűnözők az egyik élelmiszeráruház-lánc nem létező nyereményének átutalását ígérve töltetnek le kémprogramot az ügyfelek számítógépére, hogy így tudják meg azok banki azonosítóit. Ezeket semmilyen érdeklődőnek nem szabad megadni, a megkárosított állampolgároknak pedig célszerű a rendőrséghez fordulni.

A jegybank közleményében azt írja: újabb telefonos csalási módszer jelent meg, ezúttal az ügyfeleket védő KiberPajzs kezdeményezésre hivatkozva. A csalók az állítólagos „Kiber Pajzs Biztonsági Szolgálat” nevében telefonálva azt jelzik, hogy az ügyfél bankszámláin gyanús pénzmozgásokat, sikertelen utalási kísérleteket észleltek. Ezek után utasításokat adnak a számlákon lévő pénz „biztonságba helyezésére” (pl. egy állítólagos „technikai számlára” való átutalásra). A valóságban ugyanakkor a csalók így az érintett ügyfél aktív közreműködésével a saját számlájukra utalják a banki megtakarítást.

A KiberPajzs együttműködés résztvevői, így az MNB és a kereskedelmi bankok az ügyfelek pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságát erősítik, edukációját végzik (egyebek közt a www.kiberpajzs.hu honlapon), ám nem működtetnek telefonos biztonsági szolgálatot és nem keresik meg közvetlenül az ügyfeleket. Az ilyen hívásoknál érdemes félbeszakítani a beszélgetést, és bankunk, illetve az MNB ügyfélszolgálatának jelezni a történteket.

Egy másik új csalási kísérletet megelőzően az érintett ügyfél az egyik ismert élelmiszeráruház-lánc nyereményjátékára regisztrált. Rövidesen egy ismeretlen társaságtól kapott elektronikus üzenetet, majd telefonhívást arról, hogy nyert is. A valóságban csalók keresték meg, akik jelezték, hogy a nyeremény átutalásához nem kérik el banki azonosítóit.

Ehelyett egy link megnyittatásával először letöltették vele – az ügyfél számítógépe billentyűzetének figyelésére is alkalmas, kémszoftverként is felhasználható – AnyDesk alkalmazást, majd beléptették őt „a nyereményösszege fogadására” saját netbankjába. E lépések révén a bűnözők mégis megszerzik a szükséges azonosítókat, belépőkódokat, amivel azután tovább tudják utalni maguknak az érintett fogyasztó bankszámláján lévő pénzt.

Ha egy ügyfél pénzt utalt át a csalóknak, átadta adatait vagy letöltött egy kémprogramot, érdemes azt is haladéktalanul bejelenteni a bankjának (az összeg esetleges visszaszerzése érdekében) és a rendőrségnek.