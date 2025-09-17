2025. szeptember 17. szerda Zsófia
12 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar pénznem: 20 forintos érme
Gazdaság

Beszakadt a forint, estére padlóra került a magyar fizetőeszköz

Pénzcentrum/MTI
2025. szeptember 17. 18:32

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,60 forintról 390,02 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 389,03 forint és 390,46 forint között mozgott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A svájci frank jegyzése a reggeli 417,55 forintról 418,30 forintra ment fel, míg a dolláré 328,64 forintról 329,27 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1858 dollárról 1,1844 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:33
19:01
18:42
18:32
18:12
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 17. 16:50
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MNB Intézet  |  2025. szeptember 17. 14:45
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are f...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 17. 14:39
Túlpöröghet az Otthon Start? A lakáspiac feszültségei most kezdenek igazán látszani (videó)
Az Otthon Start elsöprő tempóban indult: már az első héten ötezren igényelték a maximum 3%-os kamatt...
MEDIA1  |  2025. szeptember 17. 12:10
Visszatér Juszt László a képernyőre - Bokros Lajossal indítja a Magánbeszélgetést
Csütörtöktől indul Juszt László új Magánbeszélgetése: első vendégei között van Bokros Lajos volt pén...
Kasza Elliott-tal  |  2025. szeptember 16. 14:19
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 17.
Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?
2025. szeptember 17.
Őrült drágulás dúlja szét a lakáspiacot: ebben az egyetlen szegmensben állt le csak az áremelkedés
2025. szeptember 17.
Kávé otthon: így jössz ki a legolcsóbban, az élelmes magyarok már csak így csinálják
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 17. szerda
Zsófia
38. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2
1 hete
Olyan sokk közelít Magyarország felé, amire még nem volt példa: 2027-től romba dőlhet minden
3
6 napja
Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely: súlyos dolog derült ki az Otthon Startról
4
2 hete
Meglepetés a devizapiacon: beszakadt az euró a forinttal szemben
5
1 hete
Forr a hangulat a bankoknál – az OTP az Alkotmánybírósághoz fordult
PÉNZÜGYI KISOKOS
Helyreállítási érték
A helyreállítási értéken történő kockázatviselésnek az ad jelentőséget, hogy a biztosítási szerződést mg lehet kötni a vagyontárgyak helyreállításának, illetőleg új állapotban való beszerzésének értéke erejéig. A kockázatviselés gyakorlatában a honosodott meg, hogy a biztosító eltérően értékeli a teljes (általánosan elfogadott kifejezéssel: totál-) károkat és a részleges károkat. Részleges károknál a biztosító a javítási, helyreállítási költség megtérítését vállalja, totálkár esetén pedig a szerződésben meghatározott értéket, a biztosítási összeget fizeti ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 19:01
Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 17:58
Kvíz: A whisky a kedvenc italod? Ha tudod a helyes válaszokat, egy valódi szakértővel állunk szemben!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 17. 19:36
Rengeteg hagymával vannak gondok: mégis mi folyik itt?