Egyetlen rózsaszín flamingó felfújható úszónk szomorúan ringatózik a hullámokban egy tengerparton. Konceptuális, másolati lehetőséggel.
Gazdaság

Durván alulteljesített a BUX hétfőn: mi történt?

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 18:07

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 559,28 pontos, 0,55 százalékos csökkenéssel, 100 640,56 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 18,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: kilógott a nemzetközi piacok közül, és alulteljesítő volt a BUX a nyugat-európai piacokhoz képest hétfőn.

A befektetők között profitrealizálás indult, a forgalom átlag felett alakult. A vezető részvényekkel kapcsolatban nem érkezett hír. Megjegyezte, hogy a 4iG a második legnagyobb forgalmú részvény lett a BÉT-en az OTP után, több mint 1,2 milliárd forinttal, ugyanakkor csaknem 4 százalékos eséssel zárt.

A Mol árfolyama 38 forinttal, 1,33 százalékkal 2812 forintra csökkent, 1,5 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 200 forinttal, 0,68 százalékkal 29 000 forintra esett, forgalmuk 13,5 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,5 százalékkal 1896 forintra erősödött, forgalma 428,2 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,39 százalékkal 10 140 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,1 milliárd forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9293,25 ponton zárt hétfőn, ez 146,93 pontos, 1,56 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
