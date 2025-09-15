A mai nappal az új, kedvezményes vállalati hitelek már négy bank fiókjaiban elérhetők.
Durván alulteljesített a BUX hétfőn: mi történt?
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 559,28 pontos, 0,55 százalékos csökkenéssel, 100 640,56 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 18,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: kilógott a nemzetközi piacok közül, és alulteljesítő volt a BUX a nyugat-európai piacokhoz képest hétfőn.
A befektetők között profitrealizálás indult, a forgalom átlag felett alakult. A vezető részvényekkel kapcsolatban nem érkezett hír. Megjegyezte, hogy a 4iG a második legnagyobb forgalmú részvény lett a BÉT-en az OTP után, több mint 1,2 milliárd forinttal, ugyanakkor csaknem 4 százalékos eséssel zárt.
A Mol árfolyama 38 forinttal, 1,33 százalékkal 2812 forintra csökkent, 1,5 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 200 forinttal, 0,68 százalékkal 29 000 forintra esett, forgalmuk 13,5 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,5 százalékkal 1896 forintra erősödött, forgalma 428,2 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,39 százalékkal 10 140 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,1 milliárd forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9293,25 ponton zárt hétfőn, ez 146,93 pontos, 1,56 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Magyarországon már több vidéki térség is kísérletet tett arra, hogy saját, közösségi pénzzel ösztönözze a helyi gazdaságot.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest és a hetet is nyereséggel fejezte be.
A három gyermeket nevelő anyák 2025. október 1-jétől válnak jogosulttá egy új adókedvezményre.
A Terrorelhárítási Központ feladatköre kibővül: a jövőben külföldi titkos információkat is gyűjthet, és határon túli akciókat hajthat végre.
2025 júliusában az építőipari termelés volumene a nyers és a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 4,9%-kal magasabb volt az egy évvel azelőttinél.
Török Zoltán, a Raiffeisen Bank elemzője azt mondta a Pénzcentrumnak, szerinte 2030-2032 lehet a legkorábbi időpont az euró bevezetésére.
A Budapesti Értéktőzsde fő mutatója, a BUX 751 ponttal, azaz 0,74 százalékkal emelkedett csütörtökön, és 102 284 ponton zárt.
A Magyar Bankszövetség több tagja az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy állapítsa meg a lakossági kamatstopként ismert szabályozás ismételt meghosszabbításának alaptörvény-ellenességét.
Több mint 10 millió forint értékű vágott fogyasztási dohányt foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy szabolcsi férfitól.
A rendszerváltás óta a legnépszerűbb otthonteremtési támogatás az Otthon Start, csak az első héten már több mint ötezer igénylést nyújtottak be - mondta Gulyás Gergely.
Megsemmisíti a magyar kormány által a Paks II atomerőműnek nyújtott támogatást jóváhagyó európai bizottsági határozatot az Európai Bíróság.
Fókuszban a fenntarthatóság – beszámoló a Portfolio Sustainable World 2025 konferenciáról.
Az Európai Unió Bírósága hamarosan döntést hoz Ausztria keresetében, amely a paksi atomerőmű bővítésének európai bizottsági engedélyezését támadja.
A részvénypiac forgalma 20,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
