Török Zoltán, a Raiffeisen Bank elemzője azt mondta a Pénzcentrumnak, szerinte 2030-2032 lehet a legkorábbi időpont az euró bevezetésére.
Erősödött a forint péntek reggelre: ennyiért vehetsz ma eurót
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró hét órakor 391,40 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 391,63 forintnál. A dollár jegyzése 333,83 forintról 333,80 forintra változott, a svájci franké pedig 419,32 forintról 418,97 forintra süllyedt.
Az euró jegyzése 1,1725 dollárra gyengült a csütörtök esti 1,1735 dollárról.
2025 júliusában az építőipari termelés volumene a nyers és a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 4,9%-kal magasabb volt az egy évvel azelőttinél.
Egy esetleges orosz energiaszállítás leállása hazánkban okozná a legnagyobb GDP-visszaesést az EU-ban.
Az amerikai gazdaság egyre nehezebben nevezhető egészségesnek, miközben a munkaerőpiac folyamatosan romlik és az infláció ismét emelkedni kezdett.
Az idei évben eddig 517 helyszínen összesen 2853 eszközt ellenőrzött a hatóság, ebből 71 helyszínen 336 eszköz nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.
Az élelmiszer árak a lényegében fix árréssel megvert termékkörben is emelkednek április óta, és ezt a lakosság is érzékeli.
A miniszter szerint ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésük.
A BÉT részvényindexe, a BUX 0,2 százalékos csökkenéssel 102 973,66 ponton zárt hétfőn.
A háztartási energiáért 11,0%-kal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,2, a palackos gáz 2,6%-kal drágult.
Az euró kedden hét órakor 393,18 forinton állt a hétfő kora esti 393,12 forint után.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 205,05 pontos, 0,2 százalékos csökkenéssel, 102 973,66 ponton zárt hétfőn
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.) projektcége, a 4iG SDT EGY Zrt. megvásárolja a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi, 74 százalékos...
A K&H nagyvállalati növekedési index szerint a cégvezetők várakozásai a kintlévőségek minőségét illetően nagyrészt visszatértek a fél évvel ezelőtti szintre.
A kínai Popmart cég által gyártott szőrös figurák öt év alatt 70-szeres bevételnövekedést produkáltak.
A globális bizonytalanság közepette továbbra is a stabilitásra kell építeni a monetáris politikát – hangsúlyozta Varga Mihály.
A magyar államháztartás központi alrendszere 3025,5 milliárd forintos hiánnyal zárta az augusztus végi időszakot, ami az éves tervezett deficit 63,4 százalékának felel meg.
A világ kormányai egyre nagyobb mennyiségű bitcoint halmoznak fel, részben tudatos tartalékolási stratégiaként, részben bűnüldözési akciók során lefoglalt eszközök révén.
Az adószámlától kezdve a bevallásokon át egészen a foglalkoztatási adatokig minden lekérdezhető online.
Az MNB Monetáris Tanácsa várhatóan még hosszú ideig fenntartja a jelenlegi 6,5%-os alapkamatot, mivel az infláció továbbra is a jegybanki célsáv felett marad.
