Magyar forint kézben tartva
Gazdaság

Erősödött a forint péntek reggelre: ennyiért vehetsz ma eurót

Pénzcentrum
2025. szeptember 12. 08:14

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 391,40 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 391,63 forintnál. A dollár jegyzése 333,83 forintról 333,80 forintra változott, a svájci franké pedig 419,32 forintról 418,97 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése 1,1725 dollárra gyengült a csütörtök esti 1,1735 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
