Forint, valuta, érme, európai valuta, pénzügyi tétel,
Gazdaság

Szörnyen kezdi a hetet a forint: van még visszaút a lejtmenetből?

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 08:18

Hétfő reggelre mérséklődött a forint ereje a nemzetközi devizakereskedelemben a péntek délutáni jegyzésekhez képest.

Az eurót reggel hét órakor 393,16 forinton jegyezték, szemben a pénteki 392,29 forintos árfolyammal. A dollár 333,61 forintról 335,68 forintra erősödött, míg a svájci frank jegyzése 419,22 forintról 420,95-re emelkedett. Ez sorrendben 0,2, 0,6 és 0,4 százalékos forintgyengülésnek felel meg.

Ugyanakkor nagyobb távlatban a kép kedvezőbb: szeptember eleje óta a forint az euróval szemben 0,8 százalékkal, a dollárral szemben 1,1 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 0,7 százalékkal erősödött. Az év elejéhez képest pedig még markánsabb a javulás: a forint 4,5 százalékkal áll erősebben az euróhoz, 15,5 százalékkal a dollárhoz és 3,9 százalékkal a frankhoz képest.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

