Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Szörnyen kezdi a hetet a forint: van még visszaút a lejtmenetből?
Hétfő reggelre mérséklődött a forint ereje a nemzetközi devizakereskedelemben a péntek délutáni jegyzésekhez képest.
Az eurót reggel hét órakor 393,16 forinton jegyezték, szemben a pénteki 392,29 forintos árfolyammal. A dollár 333,61 forintról 335,68 forintra erősödött, míg a svájci frank jegyzése 419,22 forintról 420,95-re emelkedett. Ez sorrendben 0,2, 0,6 és 0,4 százalékos forintgyengülésnek felel meg.
Ugyanakkor nagyobb távlatban a kép kedvezőbb: szeptember eleje óta a forint az euróval szemben 0,8 százalékkal, a dollárral szemben 1,1 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 0,7 százalékkal erősödött. Az év elejéhez képest pedig még markánsabb a javulás: a forint 4,5 százalékkal áll erősebben az euróhoz, 15,5 százalékkal a dollárhoz és 3,9 százalékkal a frankhoz képest.
Az MNB Monetáris Tanácsa várhatóan még hosszú ideig fenntartja a jelenlegi 6,5%-os alapkamatot, mivel az infláció továbbra is a jegybanki célsáv felett marad.
A pénteki gyengülés után mérsékelt emelkedéssel indulhat hétfőn a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, mivel a nemzetközi befektetői hangulat összességében kedvező,
Magyarországon a szárazság ma már nemcsak a gazdákat sújtó természeti jelenség, hanem egy lassan kibontakozó, rendszerszintű katasztrófa.
Jelenleg az EU-ban felhasznált ritka földfémek kevesebb mint 1 százalékát hasznosítják újra.
Az elmúlt négy évtizedben drámai átalakuláson ment keresztül a világ jövedelmi térképe.
Dr. Rab Árpád színes és gondolatébresztő előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövő nem előre látható, hanem formálható.
Az ír GDP alakulása időről időre extrém kilengéseket mutat, ami torzítja az uniós aggregált mutatókat.
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal nagyobb volt a 2025. júniusinál.
Meglepő bejelentést tett a kormány: olyan rosszul megy a gazdaságnak, hogy halasztanák az adóemelést?
A hatályos jogszabályok szerint jövő januártól a 2025 júliusában mért infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal emelkedne az üzemanyagok, az alkohol vagy épp a dohánytermékek ára.
A klímaváltozás hatásai már nem csupán előrejelzések, hanem mindennapi valóság.
Az IMF friss előrejelzése szerint Magyarország államadóssága 2030-ra megközelítheti a GDP 80%-át,
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1335,27 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel, 104 462,87 ponton zárt csütörtökön, az összes vezető részvény emelkedett.
A hivatalos inflációs statisztikák nem tartalmazzák az ingatlanpiaci folyamatokat és a hitelterheket, pedig ezek jelentősen befolyásolják a magyar háztartások vásárlóerejét.
Az euró hét órakor 392,97 forinton állt, magasabban a szerda esti 392,88 forintnál.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A fenntarthatóság nem csupán stratégia, hanem szemléletváltás kérdése.
Az MNB elnöke a 63. Közgazdász-vándorgyűlésen tartott beszédében részletesen elemezte a hazai inflációs helyzetet.
