Ennyit a repülőrajtról: már Nagy Márton is minimális gazdasági növekedésről beszél

Nagy Márton gazdasági miniszter úgy látja: a gyenge európai növekedés és a választások előtti kormányzati költekezés idén akár a GDP 4,5 százalékára is növelheti a magyar költségvetési hiányt - írja a Reurters. Ez meghaladja a hivatalosan vállalt 4,1 százalékos célt, miközben egyes elemzők még 5 százalék feletti deficitet sem tartanak kizártnak.

A kormány nemrég 2,5 százalékról 1 százalékra mérsékelte az idei növekedési előrejelzését, de Nagy Márton szerint a tényleges adat ennél is alacsonyabb lehet az európai gazdaság lassulása miatt. A miniszter már csak 0,7 százalékos bővülést valószínűsít, ugyanakkor úgy véli, ez nem okoz érdemi gondot a költségvetésben, mivel a hazai fogyasztás és az áfabevételek stabilak maradnak.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA