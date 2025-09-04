A Goldman Sachs elemzése szerint az arany árfolyama jelentősen emelkedhet a következő években.
Ennyit a repülőrajtról: már Nagy Márton is minimális gazdasági növekedésről beszél
Nagy Márton gazdasági miniszter szerint a gyenge európai növekedés és a választások előtti költekezés miatt idén a magyar költségvetési hiány akár a GDP 4,5 százalékára is emelkedhet. A tárcavezető az idei gazdasági növekedést mindössze 0,7 százalékra becsüli, bár szerinte ez nem veszélyezteti a költségvetés bevételeit.
Nagy Márton gazdasági miniszter úgy látja: a gyenge európai növekedés és a választások előtti kormányzati költekezés idén akár a GDP 4,5 százalékára is növelheti a magyar költségvetési hiányt - írja a Reurters. Ez meghaladja a hivatalosan vállalt 4,1 százalékos célt, miközben egyes elemzők még 5 százalék feletti deficitet sem tartanak kizártnak.
A kormány nemrég 2,5 százalékról 1 százalékra mérsékelte az idei növekedési előrejelzését, de Nagy Márton szerint a tényleges adat ennél is alacsonyabb lehet az európai gazdaság lassulása miatt. A miniszter már csak 0,7 százalékos bővülést valószínűsít, ugyanakkor úgy véli, ez nem okoz érdemi gondot a költségvetésben, mivel a hazai fogyasztás és az áfabevételek stabilak maradnak.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Dánia olyan új javaslatot terjesztett elő, amely teljesen kizárná az orosz földgáz közvetlen vagy közvetett bejutását az európai piacokra.
Magyarország tapasztalatai a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban nemzetközi szinten is értékesek, és jelentősen hozzájárulnak a világ erdészeti kutatásainak sikeréhez.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.
Bod Péter Ákos: az árréskorlátozás augusztusi meghosszabbítása újabb példája az állami intervencióknak, amelyek hosszú távon káros gazdasági következményekkel járhatnak.
A 2025 II. negyedévében az adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
Kedd reggelre ismét gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Szijjártó Péter: 2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza
Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 396,62 forintról 395,09 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
A bíróság döntése szerint Donald Trump túllépte hatáskörét a "kölcsönös" vámok bevezetésével.
2025 júliusában az ipari termelői árak átlagosan 4,5%-kal múlták felül az egy évvel korábbit.
Minimálisan magasabb ma reggel az euró árfolyama, mint a pénteki volt, a dollárral szemben viszont erősödött a forint.
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója kifejtette, hogy 2026-2027-re Magyarország képes lesz alternatív olajellátási rendszereket kiépíteni.
Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!
Leállítják a termelést az ArcelorMittal vajdahunyadi kohászati kombinátjában - idézte a profit.ro hírportál a vállalati szakszervezetet.
A Mol 3D szeizmikus méréseket végzett a Dunai Finomító területén és környezetében.
