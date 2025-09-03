Új munkahelyek százai jöhetnek Miskolcra: a Bosch új korszakot nyit Magyarországon

A Bosch hivatalosan bejelentette, hogy németországi gyártókapacitásainak egy részét a miskolci üzemébe helyezi át, miközben két németországi telephelyét 2026 végéig bezárja. A miskolci egység ezzel a vállalat legnagyobb kéziszerszám-gyártó központjává lépett elő globális szinten.

A multinacionális vállalat megerősítette, hogy a sebnitzi és leinfeldeni üzemek fokozatosan befejezik működésüket 2026 végéig, mivel nem találtak fenntartható üzleti modellt a telephelyek számára. Az átszervezés több mint ötszáz németországi munkavállalót érint, miközben a gyártási tevékenységek a cég nemzetközi hálózatában, kiemelten a miskolci egységben folytatódnak.

A 2001-ben alapított miskolci Robert Bosch Power Tool Kft. jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, és mára a vállalatcsoport legfontosabb kéziszerszámgyárává fejlődött, ahol több mint 3700 munkavállaló dolgozik. A létesítmény elektromos kéziszerszámok, kerti eszközök és elektromos kerékpár-akkumulátorok gyártása mellett az Ipar 4.0 technológiák magyarországi bevezetésében is élen jár, amiért számos szakmai elismerésben részesült, többek között az "Év Gyára" díjat is elnyerte - jelentette a Portfolio.

A miskolci telephely stratégiai jelentőségét tovább növeli a 2023 februárjában átadott, közel 100 ezer négyzetméteres logisztikai és disztribúciós központ, amely több mint 54 milliárd forintos beruházásból valósult meg. Ez a létesítmény kulcsfontosságú szerepet tölt be a vállalat ellátási láncában, hiszen innen indulnak a keleti piacokra szánt Bosch-termékek.