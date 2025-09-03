Az Audi ambiciózus növekedési terveket készít elő, melynek keretében hosszú távon évi 2 millió jármű értékesítését célozza meg.
Új munkahelyek százai jöhetnek Miskolcra: a Bosch új korszakot nyit Magyarországon
A Bosch hivatalosan bejelentette, hogy németországi gyártókapacitásainak egy részét a miskolci üzemébe helyezi át, miközben két németországi telephelyét 2026 végéig bezárja. A miskolci egység ezzel a vállalat legnagyobb kéziszerszám-gyártó központjává lépett elő globális szinten.
A multinacionális vállalat megerősítette, hogy a sebnitzi és leinfeldeni üzemek fokozatosan befejezik működésüket 2026 végéig, mivel nem találtak fenntartható üzleti modellt a telephelyek számára. Az átszervezés több mint ötszáz németországi munkavállalót érint, miközben a gyártási tevékenységek a cég nemzetközi hálózatában, kiemelten a miskolci egységben folytatódnak.
A 2001-ben alapított miskolci Robert Bosch Power Tool Kft. jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, és mára a vállalatcsoport legfontosabb kéziszerszámgyárává fejlődött, ahol több mint 3700 munkavállaló dolgozik. A létesítmény elektromos kéziszerszámok, kerti eszközök és elektromos kerékpár-akkumulátorok gyártása mellett az Ipar 4.0 technológiák magyarországi bevezetésében is élen jár, amiért számos szakmai elismerésben részesült, többek között az "Év Gyára" díjat is elnyerte - jelentette a Portfolio.
A miskolci telephely stratégiai jelentőségét tovább növeli a 2023 februárjában átadott, közel 100 ezer négyzetméteres logisztikai és disztribúciós központ, amely több mint 54 milliárd forintos beruházásból valósult meg. Ez a létesítmény kulcsfontosságú szerepet tölt be a vállalat ellátási láncában, hiszen innen indulnak a keleti piacokra szánt Bosch-termékek.
Egyre romlik a fővárosi hidak állapota, van köztük olyan, amihez negyvenöt éve alig nyúltak hozzá, mostanra elöregedtek az elemei.
Az IMF friss elemzése szerint egy esetleges vámháború miatt két év alatt akár 2 százalékponttal is alacsonyabb lehet a magyar GDP-növekedés.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Dánia olyan új javaslatot terjesztett elő, amely teljesen kizárná az orosz földgáz közvetlen vagy közvetett bejutását az európai piacokra.
Augusztusban rövid időn belül három célzott ukrán támadás is érte Barátság kőolajvezetéket.
Magyarország tapasztalatai a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban nemzetközi szinten is értékesek, és jelentősen hozzájárulnak a világ erdészeti kutatásainak sikeréhez.
Ez alapján jobban megéri ingatlant vásárolni, mint diplomát szerezni. Pedig a tanulmányok finanszírozása legalább akkora megtérüléssel bír, mint a lakástulajdon megszerzése.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.
Bod Péter Ákos: az árréskorlátozás augusztusi meghosszabbítása újabb példája az állami intervencióknak, amelyek hosszú távon káros gazdasági következményekkel járhatnak.
A 2025 II. negyedévében az adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
Kedd reggelre ismét gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Szijjártó Péter: 2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza
Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 396,62 forintról 395,09 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
A bíróság döntése szerint Donald Trump túllépte hatáskörét a "kölcsönös" vámok bevezetésével.
2025 júliusában az ipari termelői árak átlagosan 4,5%-kal múlták felül az egy évvel korábbit.
Minimálisan magasabb ma reggel az euró árfolyama, mint a pénteki volt, a dollárral szemben viszont erősödött a forint.
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója kifejtette, hogy 2026-2027-re Magyarország képes lesz alternatív olajellátási rendszereket kiépíteni.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!