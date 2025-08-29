A szabályozás óta a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e az akciós árfeltüntetés előírásait.
Külföldön taroltak a magyar cégek: brutális számokat hozott az export
Júliusban jelentősen nőtt a magyar külkereskedelmi többlet: a cégek 578 millió euróval többet exportáltak, mint amennyit importáltak. A szolgáltatások terén is pozitív a mérleg, a kivitel meghaladta a behozatalt 3,1 milliárd euróval.
A magyar termék-külkereskedelem júliusban kedvezően alakult: az export értéke meghaladta a behozatalét, így a külkereskedelmi többlet 578 millió eurót tett ki, ami körülbelül 230 milliárd forintnak felel meg.
Ez a szám jelentős javulás a tavalyi év azonos időszakához képest, amikor a többlet csupán 11 millió euró volt.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a kivitel értéke 12 milliárd euróra (4804 milliárd forint), a behozatalé 11,5 milliárd euróra (4574 milliárd forint) nőtt. Az export 3,5 százalékkal múlta felül a tavalyi adatokat, míg a behozatal 1,0 százalékkal emelkedett.
Éves összehasonlításban a kivitel 1,7 százalékkal bővült, az import pedig 3,3 százalékkal csökkent.
A szolgáltatások külkereskedelme is kedvezően alakult: a többlet 3,1 milliárd euró (kb. 1230 milliárd forint) volt, azaz Magyarország több szolgáltatást exportált, mint amennyit importált. Az export 2,4 százalékkal nőtt, miközben az import 3,4 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.
Az EU 2025-től megszünteti a fosszilis kazánok támogatását, 2029-től pedig tiltja azok forgalmazását.
Összeomlóban Donald Trump gazdasági álmai? Ez a befektetés nagyon kilőtt, csúnyán alázza a dollárt is
A piacok jelenleg több mint 87%-os esélyt adnak egy negyedpontos kamatcsökkentésnek a Fed szeptemberi ülésén.
Szeptember 1-től indul az Otthon Start program, de a fővárosi földhivatalok egy hétig zárva tartanak.
A BÉT részvényindexe, a BUX 480,13 pontos, 0,46 százalékos csökkenéssel, 103 751,98 ponton zárt csütörtökön.
Az euró hét órakor 396,73 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 396,86 forintnál.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Augusztusban a fogyasztók és az üzleti szektor is derűlátóbb kilátásokat fogalmaztak meg, mint júliusban.
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
A magyarok 40 százaléka támogatja az euró mielőbbi bevezetését, miközben csak ötödük véli úgy, hogy az ország készen áll erre.
Erősödött a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon.
Szerdán gyengült a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe: a BUX 923,52 pontot, azaz 0,88 százalékot esett, így 104 232,11 ponton zárt.
Ez a város veri az összes többit a megélhetési költségek és életminőség terén – és Budapest meglepően előkelő helyen van! Nézd meg a CHART by...
Újra a középpontba került a közép-európai energiaellátás biztonsága, miután ukrán fenyegetések érték a Barátság kőolajvezetéket.
Az Egyesült Államok által bevezetett 50%-os vámok súlyos csapást mérhetnek az indiai exportra, veszélyeztetve az ország amerikai piacra irányuló kivitelének több mint felét.
A Trump Media and Technology Group, a Truth Social platform üzemeltetője, új kriptovaluta-alapú vállalkozást indít a Crypto.com tőzsdével közösen.
2025. júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400 volt - közölte a KSH. Mutatjuk a részletes statisztikákat!
Egerben elszaporodtak a hamis bankjegyek, forinttal is euróval is próbálkoztak, de meglepődtek, mikor szóltak a boltosok, hogy azt nem fogadhatják el.
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
