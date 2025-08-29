Külföldön taroltak a magyar cégek: brutális számokat hozott az export

Júliusban jelentősen nőtt a magyar külkereskedelmi többlet: a cégek 578 millió euróval többet exportáltak, mint amennyit importáltak. A szolgáltatások terén is pozitív a mérleg, a kivitel meghaladta a behozatalt 3,1 milliárd euróval.

A magyar termék-külkereskedelem júliusban kedvezően alakult: az export értéke meghaladta a behozatalét, így a külkereskedelmi többlet 578 millió eurót tett ki, ami körülbelül 230 milliárd forintnak felel meg.

Ez a szám jelentős javulás a tavalyi év azonos időszakához képest, amikor a többlet csupán 11 millió euró volt.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a kivitel értéke 12 milliárd euróra (4804 milliárd forint), a behozatalé 11,5 milliárd euróra (4574 milliárd forint) nőtt. Az export 3,5 százalékkal múlta felül a tavalyi adatokat, míg a behozatal 1,0 százalékkal emelkedett.

Éves összehasonlításban a kivitel 1,7 százalékkal bővült, az import pedig 3,3 százalékkal csökkent.

A szolgáltatások külkereskedelme is kedvezően alakult: a többlet 3,1 milliárd euró (kb. 1230 milliárd forint) volt, azaz Magyarország több szolgáltatást exportált, mint amennyit importált. Az export 2,4 százalékkal nőtt, miközben az import 3,4 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.