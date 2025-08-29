2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
34 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő a raktárban targoncát vezet. Kartondobozok felszedése
Gazdaság

Külföldön taroltak a magyar cégek: brutális számokat hozott az export

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 14:36

Júliusban jelentősen nőtt a magyar külkereskedelmi többlet: a cégek 578 millió euróval többet exportáltak, mint amennyit importáltak. A szolgáltatások terén is pozitív a mérleg, a kivitel meghaladta a behozatalt 3,1 milliárd euróval.

A magyar termék-külkereskedelem júliusban kedvezően alakult: az export értéke meghaladta a behozatalét, így a külkereskedelmi többlet 578 millió eurót tett ki, ami körülbelül 230 milliárd forintnak felel meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez a szám jelentős javulás a tavalyi év azonos időszakához képest, amikor a többlet csupán 11 millió euró volt.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a kivitel értéke 12 milliárd euróra (4804 milliárd forint), a behozatalé 11,5 milliárd euróra (4574 milliárd forint) nőtt. Az export 3,5 százalékkal múlta felül a tavalyi adatokat, míg a behozatal 1,0 százalékkal emelkedett.

Nagyon jó hírt kaptak a magyar vásárlók: vége a brutális áremelkedéseknek?
EZ IS ÉRDEKELHET
Nagyon jó hírt kaptak a magyar vásárlók: vége a brutális áremelkedéseknek?
Augusztusban a fogyasztók és az üzleti szektor is derűlátóbb kilátásokat fogalmaztak meg, mint júliusban.

Éves összehasonlításban a kivitel 1,7 százalékkal bővült, az import pedig 3,3 százalékkal csökkent.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A szolgáltatások külkereskedelme is kedvezően alakult: a többlet 3,1 milliárd euró (kb. 1230 milliárd forint) volt, azaz Magyarország több szolgáltatást exportált, mint amennyit importált. Az export 2,4 százalékkal nőtt, miközben az import 3,4 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.
Címlapkép: Getty Images
#ksh #gazdaság #kereskedelem #import #export #termékek #külkereskedelem #export import #szolgáltatások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:03
14:53
14:52
14:36
14:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 28. 16:55
Tényleg felrobbantak a bérek és a munkaerőpiac? Mi történik?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
Bankmonitor  |  2025. augusztus 29. 14:34
A lakáshitel drágább, de van legális kiskapu - a közjegyzői díjak új szabályai
Szeptember 1-jétől nőnek a lakáshitelhez kapcsolódó közjegyzői díjak - de nem mindenkinél. Aki jól v...
ChikansPlanet  |  2025. augusztus 29. 10:33
A módosított szupernövények jelenthetik a jövőt
Tudósok olyan genetikai módosításon dolgoznak, amelynek köszönhetően a haszonnövények képesek fokozo...
KonyhaKontrolling  |  2025. augusztus 29. 07:45
Ha láthatnánk a fizetésedet!
Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni...
Kasza Elliott-tal  |  2025. augusztus 28. 21:45
United Parcel Service Inc. - elemzés
'23-ban már elemeztem, akkor még csak 14 éves osztalékemelés múltja volt, ez azóta 16-ra nőtt. Akkor...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 29.
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
2025. augusztus 28.
Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás
2025. augusztus 29.
Sokkoló fordulat: itt a lista azokról a munkákról, amiket a mesterséges intelligencia nem tud elvenni
2025. augusztus 29.
Brutális árrobbanást hoz az Otthon Start vagy csak megy a pánikkeltés?
2025. augusztus 28.
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 29. péntek
Beatrix, Erna
35. hét
Augusztus 29.
A magyar fotográfia napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
2
1 hete
Megszólalt Varga Mihály: csak így kerülhetjük el a pénzügyi katasztrófát
3
5 napja
Egy hét és élesedik az új díjszabás a palackvisszaváltásban: a döntés kiverte a biztosítékot
4
1 napja
Jöhet végre a magyar euró? Egyértelmű a válasz, ez sokaknak nem fog tetszeni
5
2 hete
Hivatalos: brutális adóemelés élesedik itthon hamarosan, rengeteg magyarnak fájni fog
PÉNZÜGYI KISOKOS
Közlési kötelezettség
a biztosított, a szerződéskötéskor, a kockázatvállalás szempontjából lényeges, valamennyi körülményt köteles közölni a biztosítóval. Ezt a biztosító általában kérdőívekkel, adatlapokkal segíti. Ha a biztosított ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan tényeket közöl, a biztosító mentesülésre hivatkozhat

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 13:15
Ez a lépése Putyinnak komolyan felmérgesítette az EU vezetőit: jöhet Brüsszel durva válaszcsapása
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 13:05
Sokkoló fordulat: itt a lista azokról a munkákról, amiket a mesterséges intelligencia nem tud elvenni
Agrárszektor  |  2025. augusztus 29. 14:28
Nem kell az embereknek ez az ital: miért mondanak le róla?