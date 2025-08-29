Csúnyán fordulhat a BUX: zuhanórepülés jöhet a tőzsdén?

A nemzetközi befektetői hangulat alapján azt sem lehet kizárni, hogy a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) folytatódik a negatív korrekció a pénteki nyitást követően az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 480,13 pontos, 0,46 százalékos csökkenéssel, 103 751,98 ponton zárt csütörtökön.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyama egy fontos emelkedő trendvonalhoz ért, amely 29 780 forintnál húzódik, alatta a 30 napos mozgóátlag jelenti a következő támaszt 29 484 forintnál. Csütörtökön az OTP-részvények ára 230 forinttal, 0,77 százalékkal ,29 780 forintra esett, forgalmuk 10,8 milliárd forintot tett ki.

A Mol továbbra is a 2966 forintos ellenállás alatt mozog, erős támaszt a 200 napos mozgóátlag képez 2904 forintnál. Az előző nap a Mol árfolyama 16 forinttal, 0,54 százalékkal, 2950 forintra csökkent, 3,6 milliárd forintos forgalomban.

A Richter a 200 napos mozgóátlaghoz ért, amely 10 492 forintnál jelent támaszt, alatta 10 470 forintnál, majd 10 436 forintnál húzódnak fontosabb szintek. Csütörtökön a Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,29 százalékkal, 10 490 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.

Az elemző szerint a Magyar Telekom árfolyamában változatlanul 1979 forintnál látható ellenállási szint, míg 1910 forintnál támasz. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,31 százalékkal, 1960 forintra erősödött, forgalma 152,3 millió forint volt.

Varga Zoltán kitért a CIG Pannónia második negyedéves és féléves gyorsjelentésére, amely szerint a társaság konszolidált biztosítástechnikai eredménye 2025 első félévében 50 százalékkal, adózott eredménye pedig 5 százalékkal nőtt 2024 azonos időszakához képest, így előbbi 1548 millió forintot, míg az adózott eredmény 2141 millió forintot ért el. A konszolidált díjbevételek éves szinten 23 százalékkal emelkedtek, meghaladva a 32,6 milliárd forintot; ezen belül az életbiztosító díjai 22 százalékkal, az EMABIT díjbevételei pedig 24 százalékkal bővültek.