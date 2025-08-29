A Pénzcentrum 2025. augusztus 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csúnyán fordulhat a BUX: zuhanórepülés jöhet a tőzsdén?
A nemzetközi befektetői hangulat alapján azt sem lehet kizárni, hogy a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) folytatódik a negatív korrekció a pénteki nyitást követően az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 480,13 pontos, 0,46 százalékos csökkenéssel, 103 751,98 ponton zárt csütörtökön.
Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyama egy fontos emelkedő trendvonalhoz ért, amely 29 780 forintnál húzódik, alatta a 30 napos mozgóátlag jelenti a következő támaszt 29 484 forintnál. Csütörtökön az OTP-részvények ára 230 forinttal, 0,77 százalékkal ,29 780 forintra esett, forgalmuk 10,8 milliárd forintot tett ki.
A Mol továbbra is a 2966 forintos ellenállás alatt mozog, erős támaszt a 200 napos mozgóátlag képez 2904 forintnál. Az előző nap a Mol árfolyama 16 forinttal, 0,54 százalékkal, 2950 forintra csökkent, 3,6 milliárd forintos forgalomban.
A Richter a 200 napos mozgóátlaghoz ért, amely 10 492 forintnál jelent támaszt, alatta 10 470 forintnál, majd 10 436 forintnál húzódnak fontosabb szintek. Csütörtökön a Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,29 százalékkal, 10 490 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.
Az elemző szerint a Magyar Telekom árfolyamában változatlanul 1979 forintnál látható ellenállási szint, míg 1910 forintnál támasz. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,31 százalékkal, 1960 forintra erősödött, forgalma 152,3 millió forint volt.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Varga Zoltán kitért a CIG Pannónia második negyedéves és féléves gyorsjelentésére, amely szerint a társaság konszolidált biztosítástechnikai eredménye 2025 első félévében 50 százalékkal, adózott eredménye pedig 5 százalékkal nőtt 2024 azonos időszakához képest, így előbbi 1548 millió forintot, míg az adózott eredmény 2141 millió forintot ért el. A konszolidált díjbevételek éves szinten 23 százalékkal emelkedtek, meghaladva a 32,6 milliárd forintot; ezen belül az életbiztosító díjai 22 százalékkal, az EMABIT díjbevételei pedig 24 százalékkal bővültek.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Augusztusban a fogyasztók és az üzleti szektor is derűlátóbb kilátásokat fogalmaztak meg, mint júliusban.
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
A magyarok 40 százaléka támogatja az euró mielőbbi bevezetését, miközben csak ötödük véli úgy, hogy az ország készen áll erre.
Erősödött a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon.
Szerdán gyengült a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe: a BUX 923,52 pontot, azaz 0,88 százalékot esett, így 104 232,11 ponton zárt.
Ez a város veri az összes többit a megélhetési költségek és életminőség terén – és Budapest meglepően előkelő helyen van! Nézd meg a CHART by...
Újra a középpontba került a közép-európai energiaellátás biztonsága, miután ukrán fenyegetések érték a Barátság kőolajvezetéket.
Az Egyesült Államok által bevezetett 50%-os vámok súlyos csapást mérhetnek az indiai exportra, veszélyeztetve az ország amerikai piacra irányuló kivitelének több mint felét.
A Trump Media and Technology Group, a Truth Social platform üzemeltetője, új kriptovaluta-alapú vállalkozást indít a Crypto.com tőzsdével közösen.
2025. júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400 volt - közölte a KSH. Mutatjuk a részletes statisztikákat!
Egerben elszaporodtak a hamis bankjegyek, forinttal is euróval is próbálkoztak, de meglepődtek, mikor szóltak a boltosok, hogy azt nem fogadhatják el.
Az elemzőket nem lepte meg a monetáris politika szigorúságának folytatása, de abban nem egészen értenek egyet, hogy ez meddig marad még így.
Varga Mihály világossá tette, hogy a lakossági inflációs várakozás kimondottan pesszimista, jóval alacsonyabbak mind a várakozások, mind a jegybanki célszámok.
A döntést a tartósan cél feletti inflációs pálya és a bizonytalan nemzetközi környezet indokolja.
Az ukrán támadások a Barátság kőolajvezetékre elsősorban az orosz bevételek csökkentését és az ottani üzemanyaghiány fokozását célozzák, de közben a magyar ellátást is veszélyeztetik.
A magyar fizetőeszköz árfolyama ismét lefelé mozdult kedden a nemzetközi piacokon.
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
